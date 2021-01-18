Соціально вразливе населення продовжить отримувати субсидії, - Шмигаль. ВІДЕО
Субсидію отримують понад 3 млн домогосподарств.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у ході засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.
"Люди, які отримують мінімалку, наші пенсіонери і в цілому соціально вразливе населення продовжить отримувати субсидії в повному розмірі", - наголосив прем'єр.
За словами Шмигаля, середня субсидія в Україні вже становить понад 1,6 тис. грн і отримують її 3 млн домогосподарств.
"Субсидійна підтримка обов'язково продовжиться в повному обсязі", - додав голова уряду.
Топ коментарі
+7 Глеб Попов
показати весь коментар18.01.2021 10:29 Відповісти Посилання
+6 Ан Мур
показати весь коментар18.01.2021 10:28 Відповісти Посилання
+6 Nik Home #481059
показати весь коментар18.01.2021 10:51 Відповісти Посилання
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Да, а мені, як інваліду війни (прирівняного, бо я ліквідатор аварії на ЧАЕС) - пільги надані!
Питання ще є?
Щоби ти згинуло, пошесть касапська
Як такого не спамити?
продавати його...
https://www.youtube.com/watch?v=PnhOr3nlJV0
- а давай, Шмыгаль-Шарик, мы тебя продадим.. ещё раз..
зекомандА по-идиотски создала проблему и геройски её порешала:
Обіцянка - цяцянка, а дурневі радість (с)
ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ПРОЖИВАЕТ СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ НЕ РАБОТАЮЩИЙ СУБСИДИЯ НЕ ПОЛОЖЕНА!
а у нас их тьма тьмущая.
Законодатели френовы -вчера была передача "контролер" так рассказывали как альфонс подал на жену с двумя детьми на алименты и выиграл суд, она с телевидением и адвокатами подала на апеляцию и проиграла хотя детей растит одна. Вот такие у вас законы такие же дебильные как и вы законодатели.