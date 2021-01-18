Соціально вразливе населення продовжить отримувати субсидії, - Шмигаль. ВІДЕО

Субсидію отримують понад 3 млн домогосподарств.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у ході засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, які отримують мінімалку, наші пенсіонери і в цілому соціально вразливе населення продовжить отримувати субсидії в повному розмірі", - наголосив прем'єр.

За словами Шмигаля, середня субсидія в Україні вже становить понад 1,6 тис. грн і отримують її 3 млн домогосподарств.

"Субсидійна підтримка обов'язково продовжиться в повному обсязі", - додав голова уряду.

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