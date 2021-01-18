РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10004 посетителя онлайн
Новости Видео
1 327 0

Бойцы-связисты провели учения на одном из полигонов Херсонщины. ВИДЕО

Экипажей полевых узлов связи украинской армии провели учения на одном из полигонов Херсонщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование ООС, к практической фазе учений привлекались подразделения непосредственно работающие на Донбассе.

Связисты тренировались развертывать аппаратные станции и обеспечивать связь между органами военного управления, военными частями и подразделениями, а также отрабатывали приемы взаимодействия в условиях изменения боевой обстановки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ прекратят использование радиостанций советского образца на бронетехнике до конца этого года, - Минобороны

Автор: 

связь (322) военные учения (3466) ВСУ (6738)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 