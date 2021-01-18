Бойцы-связисты провели учения на одном из полигонов Херсонщины. ВИДЕО
Экипажей полевых узлов связи украинской армии провели учения на одном из полигонов Херсонщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование ООС, к практической фазе учений привлекались подразделения непосредственно работающие на Донбассе.
Связисты тренировались развертывать аппаратные станции и обеспечивать связь между органами военного управления, военными частями и подразделениями, а также отрабатывали приемы взаимодействия в условиях изменения боевой обстановки.
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