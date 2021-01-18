Бійці-зв'язківці провели навчання на одному з полігонів Херсонщини. ВІДЕО

Екіпажі польових вузлів зв'язку української армії провели навчання на одному з полігонів Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування ООС, до практичної фази навчань залучалися підрозділи, які безпосередньо працюють на Донбасі.

Зв'язківці тренувалися розгортати апаратні станції і забезпечувати зв'язок між органами військового управління, військовими частинами і підрозділами, а також відпрацьовували прийоми взаємодії в умовах зміни бойової обстановки.

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