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Убийцу 11-летней Даши Лукьяненко Тарасова посадили на 15 лет. ВИДЕО

Суд в Одесской области признал Николая Тарасова виновным в убийстве и действиях сексуального характера в отношении 11-летней Дарьи Лукьяненко и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Перед заседанием Тарасов попытался совершить самоубийство. Но после оказания ему медицинской помощи судьи стали зачитывать приговор.

Мужчину признали виновным в лишении свободы, изнасиловании и умышленном убийстве малолетнего ребенка.

Рассмотрение дела по существу проходило в закрытом режиме - такое ходатайство еще на одном из подготовительных заседаний подал прокурор Олег Камишан. Дело закрыли от журналистов 27 января 2020 года, 18 января 2021 года судьи заслушали последнее слово Тарасова и двое суток выносили приговор.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Просто взял и убил", - полиция обнародовала фрагмент признания убийцы 11-летней Даши Лукьяненко. ВИДЕО

Тарасов частично признал свою вину - в убийстве и сокрытии тела. Однако он настаивал, что никаких сексуальных действий в отношении девочки не совершал. Убийство, по словам обвиняемого, он совершил, чтобы "подставить" своего отца. В ноябре 2018 тот публично избил его на рынке, и сын задумал план мести. Отец Тарасова ранее отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней, и Николай думал, что убийство также "повесят" на него.

Судьи также частично поддержали гражданский иск семьи убитой девочки - те требовали от Тарасова миллион гривен морального ущерба и 68 000 материального возмещения. Судьи присудили компенсировать семье 35 000 гривен за захоронение и около тысячи гривен за топливо. Также Тарасов должен возместить около 110 000 гривен в государственный бюджет за судебные издержки.

Также на Цензор.НЕТ: Адвокат отказался защищать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области

Пострадавшие планируют подавать апелляцию - они требуют для Тарасова большего срока лишения свободы. Суд, выбирая ему наказание, принял во внимание положительную характеристику с места жительства, отсутствие других судимостей, частичное признание вины, извинения перед пострадавшими и тому подобное.

Напомним, 19 июня 2019 года полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области. Родители опознали тело девочки.

В полиции заявили, что рассматривают сексуальную почву в качестве основной версии убийства.

21 июня школьницу Дарью Лукьяненко похоронили в городе Ивановке Одесской области.

В этот же день суд отправил подозреваемого в СИЗО без возможности внесения залога.

Автор: 

Одесская область (3565) педофил (493) приговор (1216) убийство (6484)


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Топ комментарии
+26
Тебе не приходила в голову мысль, что в столь коррумпированной стране как Украина, вполне могут приговорить к смертной казни невиновного?
(если бы была смертная казнь)
Просто что бы отмазать подонка у которого есть запас денег.
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20.01.2021 21:12
+8
Во многих шатах в США за такое смертная казнь, причём казнь выполняют после 10-15 лет заключения. Вот оно правосудие, во она справедливость
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20.01.2021 21:43
+7
Если бы не толерасты соплежуи то расстерляли бы как и положено. Но толерастичные беззубые чмошники вой поднимут до небес, мол не гуманно не па Ыврапейски..
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20.01.2021 21:09
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Жах.
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20.01.2021 21:08 Ответить
15 років підаром під шконкою... Уххх... Не кожен витримає.
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20.01.2021 21:08 Ответить
Не вийде на волю як що потрапить у одну "хату" з людьми.
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20.01.2021 21:38 Ответить
люди скрізь є
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20.01.2021 22:04 Ответить
Во многих шатах в США за такое смертная казнь, причём казнь выполняют после 10-15 лет заключения. Вот оно правосудие, во она справедливость
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20.01.2021 21:43 Ответить
смертная казнь это подарок для таких
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20.01.2021 21:52 Ответить
во многих штатах давно мораторий
кстати Байден как-то говорил о планах на федеральный мораторий
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20.01.2021 22:15 Ответить
Ну да, почему бы марксистам и либералам прикрываясь наивныи умираюшим дедом не наплевать на половину населения и ввести мораторий. Идёте к 1861 году....
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21.01.2021 13:05 Ответить
Если бы не толерасты соплежуи то расстерляли бы как и положено. Но толерастичные беззубые чмошники вой поднимут до небес, мол не гуманно не па Ыврапейски..
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20.01.2021 21:09 Ответить
Тебе не приходила в голову мысль, что в столь коррумпированной стране как Украина, вполне могут приговорить к смертной казни невиновного?
(если бы была смертная казнь)
Просто что бы отмазать подонка у которого есть запас денег.
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20.01.2021 21:12 Ответить
А это уже проблема не правосудия, а проблема мудрого обыдляченного, малоросского нарида который 30 лет не может в стране навести порядок, потому что мудрый нарид точно такой же вор и корупционер как и власть.
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20.01.2021 21:15 Ответить
Так в чем проблема: едь в парашку!
Там тебе и "порядок" и все остальное будет.
А лучше в Белорусию, там как раз есть смертная казнь.
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20.01.2021 21:18 Ответить
уу узнал себя пригорело сразу про кацапов закудахатал..Ещё раз по буквам читай -- мудрый малосский нарид корупционер и вор точно так же как и власть. Даже ещё больше чем власть.
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20.01.2021 21:24 Ответить
Как раз это ты придурок, из тех кто сначала делает, а потом думает!
Мозгов только на лозунги, штампы и прочую фигню хватает.
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20.01.2021 21:26 Ответить
Слышь так по твоей логике надо вообще наказание отменять, а вдруг невиновный отсидит 15 лет? А ? А ? А?? То то же!!! надо вообще никого не садить раз такая корупция в стране ..ну что б невиновные не пострадали.
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20.01.2021 21:31 Ответить
И уже сидящим тоже обьвить амнистию и всех выпустить !! а вдруг там невиновные сидят???
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20.01.2021 21:32 Ответить
В свете обсуждения темы коррупции и борьбы с ней, можно у вас поинтересоваться, какая из украинских партий вам импонирует?
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20.01.2021 22:10 Ответить
Не скажет, т.к. какую ни возьми партейку - одно жулье во главе с "лидером"
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21.01.2021 07:48 Ответить
Это кстати в стиле нарида хитрожопого, вместо того что бы решать проблему он сразу начинает переводить стрелки...У тебя типичные лозунги и политика кремляди..типа не нравица вали с Расиюшки, а чё там у хахлов! У тебя одни в один, только с другой стороны.
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20.01.2021 21:28 Ответить
Какую проблему, что ты несешь?
Или ты тоже из сторонников смертной казни, считающих что если ее ввести то жизнь сразу наладится?
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20.01.2021 21:32 Ответить
Всё верно, я ярый сторонник смертной казни. Да проблема хорошо решаеца расстрелами,. А то что ты пытаешься сказать что типа корупция и это в Украине не работает..так это совсем другая проблема..Расстрелы хорошо работают если их выносить справедливо по закону. Нужно вернуть смертную казнь обязательно. Но ясно что толерасты с Европы сразу будут в истерике, и к сожалению мы от них зависим в отличи от того же Китая или США где смертная казнь прекрасно работает.
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20.01.2021 21:38 Ответить
Вьі, кацапьі, всегда думаете, что расстреливать будут кого-то другого. Но, по иронии судьбьі, вполне вероятно, что как раз с тебя и начнут.
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20.01.2021 21:47 Ответить
тоталитарастики, геть за поребрик
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20.01.2021 21:48 Ответить
Сначала, создают проект, а потом строят дом.
А не наоборот.
Кто будет выносить "справедливые приговоры"?
Тупицкий? Вовк? Венедиктова?
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20.01.2021 21:54 Ответить
такие как ты за чикатило и ткача 15 человек убили и замучали (гугл в помощь) а верни матерям не законно расстреляных ,слабо ?
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22.01.2021 10:00 Ответить
о, парашебот пригожинский спалился) иди гуляй, тоталитарастик))
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20.01.2021 21:47 Ответить
ні-ні-ні. Таких розстрілювати не можна. Надто гуманно це.
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20.01.2021 21:16 Ответить
Не будь наівним. Розстріляли- подарили полегшення. Хай поживе біля "параши" років пару а потім на "бєду" .... такі не виходять зазвичай як що до людей посадять.
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20.01.2021 21:40 Ответить
не кукарекай , ,,дырявый,,..)))
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20.01.2021 22:52 Ответить
Так это поблажка - смертная казнь, 15 намного хуже.
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21.01.2021 05:33 Ответить
Это каким отморозком надо быть...
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20.01.2021 21:10 Ответить
Налогоплательщики очень рады, теперь этого убийцу они будут кормить ещё 15 лет...Спасибо мыролюбным толерастам и псевдо Ывропейским ценностям..
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20.01.2021 21:12 Ответить
Прекрати истерику
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20.01.2021 21:15 Ответить
прекарщу когда таких начнут расстреливать, а не нянчить за бюджетные деньги ещё 15 лет...
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20.01.2021 21:16 Ответить
Вьі, кацапьі, всегда думаете, что расстреливать будут кого-то другого. Но, по иронии судьбьі, вполне вероятно, что как раз с тебя и начнут.
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20.01.2021 21:48 Ответить
А тоталитарастом просто быть вреднее для здоровья и благосостояния. Не тужься так)
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20.01.2021 21:49 Ответить
І нах цей урод через 15 років здався на вулицях?
А судді-уроди, моральну компенсацію зажали.
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20.01.2021 21:15 Ответить
я не впевнений, що він витримає всі 15... Хоча такі подвиги бували.
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20.01.2021 21:17 Ответить
Людина пристосовується до всього, всі висиджують. Потім виходять і що, нормальні стають чи що?
в США не тупі люди закони писали, що вбивцям пожиттєве дають.
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20.01.2021 22:58 Ответить
є закони писані, а є неписані.
Зокрема на зоні діють такі неписані закони, як "поняття". Гугліть, корочче. Не хочу згадувати, я вже давно людина цивільна, хоч рідна тюрма досі мені сниться.
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21.01.2021 00:03 Ответить
Та не досидить він. Взагалі- часто їм дають абсолютно спокійно відмотати майже весь термін, і якраз перед тим як випустять....
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20.01.2021 21:21 Ответить
Часи змінюються, зараз часто такі персонажі виходять і на протязі тижня рецедив, наша виправна система не працює і її треба знову міняти. Вовки в людскій шкурі не повинні виходити на свободу взагалі.
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20.01.2021 21:32 Ответить
.... хто? Хто йому має там мстити? Такі, як і він - вбивці і глвалтівники?
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20.01.2021 22:59 Ответить
вбивці і гвалтівники - суть різні касти на зоні. так, гвалтівники - остання каста на зоні. Гугліть!
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21.01.2021 00:05 Ответить
та нема вже давно тієї "лагерної романтики"
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21.01.2021 01:57 Ответить
Той хто сильніший. Мужикам нудно, а так- буде забавка.
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21.01.2021 07:01 Ответить
не прихильник смертної кари, але є певні виключення...
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20.01.2021 21:19 Ответить
В стране, где суды коррумпированны на 100% это было бы страшно.
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20.01.2021 21:21 Ответить
рехворми вдалися...
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20.01.2021 21:23 Ответить
что ты лично сделал для реформ?
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20.01.2021 21:51 Ответить
100% що він згвалтував, а потім вбив і сховав щоб замести сліди, це звалтування з вбивством неповнолітньої, за таке треба шкіру живцем знімати, а не пом'якшливі вироки давати.
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20.01.2021 21:26 Ответить
Если на теле есть его ДНК то только казнь, но это при условии 1000% доказательств, а у нас не полиция, а наркокартель + мошенники, работать они не будут, а суды продадут любую индульгенцию и отпустят любого преступника!
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20.01.2021 21:53 Ответить
Судьи - мрази конченные !!! Почему это животное не закрыли пожизненно? Гореть этим судьям в аду !!! Чтоб и их так-же прикончили и утопили в параше. Выродки тупорылые.
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20.01.2021 21:29 Ответить
Чому не пожиттево?!!!
Що за пи#дець в Україні з правосуддям....
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20.01.2021 21:37 Ответить
тут нет правосудия , тут есть торговцы индульгенциями на убийство!
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20.01.2021 21:50 Ответить
Есть конечно вероятность ошибки, но разве на теле девочки не обнаружено следов ДНК этого мудака? Если есть его ДНК то это 100% он.
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20.01.2021 21:49 Ответить
Интересно, что суд не взыскал моральный вред. У нас что, уже совсем не ценится человеческая жизнь и страдания родственников?
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20.01.2021 21:49 Ответить
Какая положительная характеристика. Судьи вы что? Совсем ипанулись.
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20.01.2021 21:52 Ответить
15 лет???!!!! За убийство невинного ребёнка??? ТАКОЙ девочки!!! Счастья и радости своих родителей!!! Серьёзно??? И через 15 лет, когда ему будет под сорокет (а скорее всего и раньше), эта мразина выйдет на свободу опять насиловать и убивать???

Кроме того, где статья по надругательством над трупом??? Гнида бросила тело в яму со своим дерьмом!!!
За такое положено РАССТРЕЛ!!! Или, как минимум, пожизненное!!!
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20.01.2021 22:20 Ответить
родителям убитой 35 к + косарь на бенз , а судебные издержки 110 к , воистину бабло побеждает все
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20.01.2021 22:22 Ответить
15 лет и на свободе...35 тыс компенсации родственникам и 110 тыс на зарплату суду...Нет слов ...как всё прогнило...
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20.01.2021 22:23 Ответить
Кацап люто закатував і втопив у вбиральні українську дитину-і йому лише 15 років дали,щоб через два-три роки випустити па-тіхаму,бо йому «стало зле»??? Наш бидлячий наріт дійсно заслуговує все те,що з ним відбувається...
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20.01.2021 22:31 Ответить
Информация по денежной компенсации, скорее всего, недостоверная. На других ресурсах сказано, что семье присудили компенсацию 800 000 грн, которые будут переданы в фонд психологической реабилитации детей. Уточните инфу, Цензор.
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20.01.2021 22:34 Ответить
Мало!
За изнасилование и убийства детей, должно быть до 25 лет или пожизненное!
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20.01.2021 22:34 Ответить
За умышленную смерть стоит наказывать высшей мерой. Нечего занимать койку в камере и почивать за казённые харчи.
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21.01.2021 01:25 Ответить
В принципе я согласен, но не с нашим правосудием, когда могут отправить на казнь невиновного.
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21.01.2021 03:06 Ответить
В Украине нет честных судей (поскольку нелюстрировали наследников сталинского правосудия), дальше все было по эстафете с 1991 г. и до сих пор, разве что случайные, которые выпадают из системы круговой поруки, да и то не верится, что такие могут оказаться в системе.

Либо с ними разберется уполномоченная народом законодательная власть, либо этот очаг коррупции и путлеровской агентуры уничтожат Украину, как раковые клетки уничтожают организм и гибнут вместе с ним (хотя в нашем случае не совсем так, наш рак не умрет и "подпитает" собой тех, кто послал его уничтожить нас (Москвобад).
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20.01.2021 22:48 Ответить
До чего судебная власть прогнила насквозь, только в представьте, (Тарасов должен возместить около 110 000 гривен в государственный бюджет за судебные издержки.) и тут же за гранью понимания, для бедных родителей (68 000 материального возмещения). Просто нет слов, уроды в мантиях.
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21.01.2021 00:03 Ответить
за 15 років якщо не здохне заробить випадєніє прямої кишки і главпітуха по камері та честь підставляти сраку першим...
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21.01.2021 06:53 Ответить
Акуенный суд, 36 000 за убитого ребенка родителям, и 110 000 себе за услуги. Просто дичь...
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21.01.2021 07:27 Ответить
ну и шо , на соседней улице мразь на порше убила двух людей - и ничего , цена быдла 200 тыс грн. вот так то
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22.01.2021 10:03 Ответить
 
 