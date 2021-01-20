Убийцу 11-летней Даши Лукьяненко Тарасова посадили на 15 лет. ВИДЕО

Суд в Одесской области признал Николая Тарасова виновным в убийстве и действиях сексуального характера в отношении 11-летней Дарьи Лукьяненко и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Перед заседанием Тарасов попытался совершить самоубийство. Но после оказания ему медицинской помощи судьи стали зачитывать приговор.

Мужчину признали виновным в лишении свободы, изнасиловании и умышленном убийстве малолетнего ребенка.

Рассмотрение дела по существу проходило в закрытом режиме - такое ходатайство еще на одном из подготовительных заседаний подал прокурор Олег Камишан. Дело закрыли от журналистов 27 января 2020 года, 18 января 2021 года судьи заслушали последнее слово Тарасова и двое суток выносили приговор.

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Тарасов частично признал свою вину - в убийстве и сокрытии тела. Однако он настаивал, что никаких сексуальных действий в отношении девочки не совершал. Убийство, по словам обвиняемого, он совершил, чтобы "подставить" своего отца. В ноябре 2018 тот публично избил его на рынке, и сын задумал план мести. Отец Тарасова ранее отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней, и Николай думал, что убийство также "повесят" на него.

Судьи также частично поддержали гражданский иск семьи убитой девочки - те требовали от Тарасова миллион гривен морального ущерба и 68 000 материального возмещения. Судьи присудили компенсировать семье 35 000 гривен за захоронение и около тысячи гривен за топливо. Также Тарасов должен возместить около 110 000 гривен в государственный бюджет за судебные издержки.

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Пострадавшие планируют подавать апелляцию - они требуют для Тарасова большего срока лишения свободы. Суд, выбирая ему наказание, принял во внимание положительную характеристику с места жительства, отсутствие других судимостей, частичное признание вины, извинения перед пострадавшими и тому подобное.

Напомним, 19 июня 2019 года полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области. Родители опознали тело девочки.

В полиции заявили, что рассматривают сексуальную почву в качестве основной версии убийства.

21 июня школьницу Дарью Лукьяненко похоронили в городе Ивановке Одесской области.

В этот же день суд отправил подозреваемого в СИЗО без возможности внесения залога.