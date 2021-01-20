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Вбивцю 11-річної Даші Лук'яненко Тарасова посадили на 15 років. ВIДЕО

Суд в Одеській області визнав Миколу Тарасова винним у вбивстві та діях сексуального характеру стосовно 11-річної Дар’ї Лук’яненко і засудив його до 15 років позбавлення волі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Перед засіданням Тарасов спробував вчинити самогубство. Але після надання йому медичної допомоги судді стали зачитувати вирок.

Чоловіка визнали винним у позбавленні волі, зґвалтуванні та умисному вбивстві малолітньої дитини.

Розгляд справи по суті проходив у закритому режимі – таке клопотання ще на одному з підготовчих засідань подав прокурор Олег Камишан. Справу закрили від журналістів 27 січня 2020 року, 18 січня 2021 року судді заслухали останнє слово Тарасова і дві доби ухвалювали вирок.

Тарасов частково визнав свою провину – у вбивстві та приховуванні тіла. Проте він наполягав, що жодних сексуальних дій стосовно дівчинки не чинив. Саме вбивство, за словами обвинуваченого, він скоїв, щоб "підставити" свого батька. У листопаді 2018 року той привселюдно побив його на ринку, і син замислив план помсти. Батько Тарасова раніше відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої, і Микола думав, що вбивство також "повісять" на нього.

Судді також частково підтримали цивільний позов родини вбитої дівчинки – вони вимагали від Тарасова мільйон гривень моральних збитків і 68 000 матеріального відшкодування. Судді присудили компенсувати родині 35 000 гривень за поховання і близько тисячі гривень за пальне. Також Тарасов має відшкодувати близько 110 тисяч гривень в державний бюджет за судові витрати.

Потерпілі планують подавати апеляцію – вони вимагають для Тарасова більшого терміну позбавлення волі. Суд, обираючи йому покарання, взяв до уваги позитивну характеристику з місця проживання, відсутність інших судимостей, часткове визнання провини, вибачення перед потерпілими тощо.

Нагадаємо, 19 червня поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області. Батьки впізнали тіло дівчинки.

У поліції заявили, що розглядають сексуальне підґрунтя як основну версію вбивства Дар'ї Лук'яненко.

21 червня школярку Дарину Лук'яненко поховали в місті Іванівка Одеської області.

Цього ж дня суд відправив підозрюваного в СІЗО без можливості внесення застави.

Автор: 

Одеська область (3208) педофіл (158) вирок (1069) вбивство (3088)


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Топ коментарі
+26
Тебе не приходила в голову мысль, что в столь коррумпированной стране как Украина, вполне могут приговорить к смертной казни невиновного?
(если бы была смертная казнь)
Просто что бы отмазать подонка у которого есть запас денег.
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20.01.2021 21:12
+8
Во многих шатах в США за такое смертная казнь, причём казнь выполняют после 10-15 лет заключения. Вот оно правосудие, во она справедливость
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20.01.2021 21:43
+7
Если бы не толерасты соплежуи то расстерляли бы как и положено. Но толерастичные беззубые чмошники вой поднимут до небес, мол не гуманно не па Ыврапейски..
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20.01.2021 21:09
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20.01.2021 21:08 Відповісти
15 років підаром під шконкою... Уххх... Не кожен витримає.
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20.01.2021 21:08 Відповісти
Не вийде на волю як що потрапить у одну "хату" з людьми.
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20.01.2021 21:38 Відповісти
люди скрізь є
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20.01.2021 22:04 Відповісти
Во многих шатах в США за такое смертная казнь, причём казнь выполняют после 10-15 лет заключения. Вот оно правосудие, во она справедливость
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20.01.2021 21:43 Відповісти
смертная казнь это подарок для таких
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20.01.2021 21:52 Відповісти
во многих штатах давно мораторий
кстати Байден как-то говорил о планах на федеральный мораторий
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20.01.2021 22:15 Відповісти
Ну да, почему бы марксистам и либералам прикрываясь наивныи умираюшим дедом не наплевать на половину населения и ввести мораторий. Идёте к 1861 году....
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21.01.2021 13:05 Відповісти
Если бы не толерасты соплежуи то расстерляли бы как и положено. Но толерастичные беззубые чмошники вой поднимут до небес, мол не гуманно не па Ыврапейски..
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20.01.2021 21:09 Відповісти
Тебе не приходила в голову мысль, что в столь коррумпированной стране как Украина, вполне могут приговорить к смертной казни невиновного?
(если бы была смертная казнь)
Просто что бы отмазать подонка у которого есть запас денег.
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20.01.2021 21:12 Відповісти
А это уже проблема не правосудия, а проблема мудрого обыдляченного, малоросского нарида который 30 лет не может в стране навести порядок, потому что мудрый нарид точно такой же вор и корупционер как и власть.
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20.01.2021 21:15 Відповісти
Так в чем проблема: едь в парашку!
Там тебе и "порядок" и все остальное будет.
А лучше в Белорусию, там как раз есть смертная казнь.
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20.01.2021 21:18 Відповісти
уу узнал себя пригорело сразу про кацапов закудахатал..Ещё раз по буквам читай -- мудрый малосский нарид корупционер и вор точно так же как и власть. Даже ещё больше чем власть.
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20.01.2021 21:24 Відповісти
Как раз это ты придурок, из тех кто сначала делает, а потом думает!
Мозгов только на лозунги, штампы и прочую фигню хватает.
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20.01.2021 21:26 Відповісти
Слышь так по твоей логике надо вообще наказание отменять, а вдруг невиновный отсидит 15 лет? А ? А ? А?? То то же!!! надо вообще никого не садить раз такая корупция в стране ..ну что б невиновные не пострадали.
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20.01.2021 21:31 Відповісти
И уже сидящим тоже обьвить амнистию и всех выпустить !! а вдруг там невиновные сидят???
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20.01.2021 21:32 Відповісти
В свете обсуждения темы коррупции и борьбы с ней, можно у вас поинтересоваться, какая из украинских партий вам импонирует?
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20.01.2021 22:10 Відповісти
Не скажет, т.к. какую ни возьми партейку - одно жулье во главе с "лидером"
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21.01.2021 07:48 Відповісти
Это кстати в стиле нарида хитрожопого, вместо того что бы решать проблему он сразу начинает переводить стрелки...У тебя типичные лозунги и политика кремляди..типа не нравица вали с Расиюшки, а чё там у хахлов! У тебя одни в один, только с другой стороны.
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20.01.2021 21:28 Відповісти
Какую проблему, что ты несешь?
Или ты тоже из сторонников смертной казни, считающих что если ее ввести то жизнь сразу наладится?
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20.01.2021 21:32 Відповісти
Всё верно, я ярый сторонник смертной казни. Да проблема хорошо решаеца расстрелами,. А то что ты пытаешься сказать что типа корупция и это в Украине не работает..так это совсем другая проблема..Расстрелы хорошо работают если их выносить справедливо по закону. Нужно вернуть смертную казнь обязательно. Но ясно что толерасты с Европы сразу будут в истерике, и к сожалению мы от них зависим в отличи от того же Китая или США где смертная казнь прекрасно работает.
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20.01.2021 21:38 Відповісти
Вьі, кацапьі, всегда думаете, что расстреливать будут кого-то другого. Но, по иронии судьбьі, вполне вероятно, что как раз с тебя и начнут.
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20.01.2021 21:47 Відповісти
тоталитарастики, геть за поребрик
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20.01.2021 21:48 Відповісти
Сначала, создают проект, а потом строят дом.
А не наоборот.
Кто будет выносить "справедливые приговоры"?
Тупицкий? Вовк? Венедиктова?
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20.01.2021 21:54 Відповісти
такие как ты за чикатило и ткача 15 человек убили и замучали (гугл в помощь) а верни матерям не законно расстреляных ,слабо ?
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22.01.2021 10:00 Відповісти
о, парашебот пригожинский спалился) иди гуляй, тоталитарастик))
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20.01.2021 21:47 Відповісти
ні-ні-ні. Таких розстрілювати не можна. Надто гуманно це.
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20.01.2021 21:16 Відповісти
Не будь наівним. Розстріляли- подарили полегшення. Хай поживе біля "параши" років пару а потім на "бєду" .... такі не виходять зазвичай як що до людей посадять.
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20.01.2021 21:40 Відповісти
не кукарекай , ,,дырявый,,..)))
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20.01.2021 22:52 Відповісти
Так это поблажка - смертная казнь, 15 намного хуже.
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21.01.2021 05:33 Відповісти
Это каким отморозком надо быть...
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20.01.2021 21:10 Відповісти
Налогоплательщики очень рады, теперь этого убийцу они будут кормить ещё 15 лет...Спасибо мыролюбным толерастам и псевдо Ывропейским ценностям..
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20.01.2021 21:12 Відповісти
Прекрати истерику
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20.01.2021 21:15 Відповісти
прекарщу когда таких начнут расстреливать, а не нянчить за бюджетные деньги ещё 15 лет...
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20.01.2021 21:16 Відповісти
Вьі, кацапьі, всегда думаете, что расстреливать будут кого-то другого. Но, по иронии судьбьі, вполне вероятно, что как раз с тебя и начнут.
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20.01.2021 21:48 Відповісти
А тоталитарастом просто быть вреднее для здоровья и благосостояния. Не тужься так)
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20.01.2021 21:49 Відповісти
І нах цей урод через 15 років здався на вулицях?
А судді-уроди, моральну компенсацію зажали.
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20.01.2021 21:15 Відповісти
я не впевнений, що він витримає всі 15... Хоча такі подвиги бували.
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20.01.2021 21:17 Відповісти
Людина пристосовується до всього, всі висиджують. Потім виходять і що, нормальні стають чи що?
в США не тупі люди закони писали, що вбивцям пожиттєве дають.
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20.01.2021 22:58 Відповісти
є закони писані, а є неписані.
Зокрема на зоні діють такі неписані закони, як "поняття". Гугліть, корочче. Не хочу згадувати, я вже давно людина цивільна, хоч рідна тюрма досі мені сниться.
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21.01.2021 00:03 Відповісти
Та не досидить він. Взагалі- часто їм дають абсолютно спокійно відмотати майже весь термін, і якраз перед тим як випустять....
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20.01.2021 21:21 Відповісти
Часи змінюються, зараз часто такі персонажі виходять і на протязі тижня рецедив, наша виправна система не працює і її треба знову міняти. Вовки в людскій шкурі не повинні виходити на свободу взагалі.
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20.01.2021 21:32 Відповісти
.... хто? Хто йому має там мстити? Такі, як і він - вбивці і глвалтівники?
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20.01.2021 22:59 Відповісти
вбивці і гвалтівники - суть різні касти на зоні. так, гвалтівники - остання каста на зоні. Гугліть!
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21.01.2021 00:05 Відповісти
та нема вже давно тієї "лагерної романтики"
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21.01.2021 01:57 Відповісти
Той хто сильніший. Мужикам нудно, а так- буде забавка.
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21.01.2021 07:01 Відповісти
не прихильник смертної кари, але є певні виключення...
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20.01.2021 21:19 Відповісти
В стране, где суды коррумпированны на 100% это было бы страшно.
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20.01.2021 21:21 Відповісти
рехворми вдалися...
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20.01.2021 21:23 Відповісти
что ты лично сделал для реформ?
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20.01.2021 21:51 Відповісти
100% що він згвалтував, а потім вбив і сховав щоб замести сліди, це звалтування з вбивством неповнолітньої, за таке треба шкіру живцем знімати, а не пом'якшливі вироки давати.
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20.01.2021 21:26 Відповісти
Если на теле есть его ДНК то только казнь, но это при условии 1000% доказательств, а у нас не полиция, а наркокартель + мошенники, работать они не будут, а суды продадут любую индульгенцию и отпустят любого преступника!
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20.01.2021 21:53 Відповісти
Судьи - мрази конченные !!! Почему это животное не закрыли пожизненно? Гореть этим судьям в аду !!! Чтоб и их так-же прикончили и утопили в параше. Выродки тупорылые.
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20.01.2021 21:29 Відповісти
Чому не пожиттево?!!!
Що за пи#дець в Україні з правосуддям....
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20.01.2021 21:37 Відповісти
тут нет правосудия , тут есть торговцы индульгенциями на убийство!
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20.01.2021 21:50 Відповісти
Есть конечно вероятность ошибки, но разве на теле девочки не обнаружено следов ДНК этого мудака? Если есть его ДНК то это 100% он.
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20.01.2021 21:49 Відповісти
Интересно, что суд не взыскал моральный вред. У нас что, уже совсем не ценится человеческая жизнь и страдания родственников?
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20.01.2021 21:49 Відповісти
Какая положительная характеристика. Судьи вы что? Совсем ипанулись.
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20.01.2021 21:52 Відповісти
15 лет???!!!! За убийство невинного ребёнка??? ТАКОЙ девочки!!! Счастья и радости своих родителей!!! Серьёзно??? И через 15 лет, когда ему будет под сорокет (а скорее всего и раньше), эта мразина выйдет на свободу опять насиловать и убивать???

Кроме того, где статья по надругательством над трупом??? Гнида бросила тело в яму со своим дерьмом!!!
За такое положено РАССТРЕЛ!!! Или, как минимум, пожизненное!!!
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20.01.2021 22:20 Відповісти
родителям убитой 35 к + косарь на бенз , а судебные издержки 110 к , воистину бабло побеждает все
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20.01.2021 22:22 Відповісти
15 лет и на свободе...35 тыс компенсации родственникам и 110 тыс на зарплату суду...Нет слов ...как всё прогнило...
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20.01.2021 22:23 Відповісти
Кацап люто закатував і втопив у вбиральні українську дитину-і йому лише 15 років дали,щоб через два-три роки випустити па-тіхаму,бо йому «стало зле»??? Наш бидлячий наріт дійсно заслуговує все те,що з ним відбувається...
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20.01.2021 22:31 Відповісти
Информация по денежной компенсации, скорее всего, недостоверная. На других ресурсах сказано, что семье присудили компенсацию 800 000 грн, которые будут переданы в фонд психологической реабилитации детей. Уточните инфу, Цензор.
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20.01.2021 22:34 Відповісти
Мало!
За изнасилование и убийства детей, должно быть до 25 лет или пожизненное!
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20.01.2021 22:34 Відповісти
За умышленную смерть стоит наказывать высшей мерой. Нечего занимать койку в камере и почивать за казённые харчи.
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21.01.2021 01:25 Відповісти
В принципе я согласен, но не с нашим правосудием, когда могут отправить на казнь невиновного.
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21.01.2021 03:06 Відповісти
В Украине нет честных судей (поскольку нелюстрировали наследников сталинского правосудия), дальше все было по эстафете с 1991 г. и до сих пор, разве что случайные, которые выпадают из системы круговой поруки, да и то не верится, что такие могут оказаться в системе.

Либо с ними разберется уполномоченная народом законодательная власть, либо этот очаг коррупции и путлеровской агентуры уничтожат Украину, как раковые клетки уничтожают организм и гибнут вместе с ним (хотя в нашем случае не совсем так, наш рак не умрет и "подпитает" собой тех, кто послал его уничтожить нас (Москвобад).
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20.01.2021 22:48 Відповісти
До чего судебная власть прогнила насквозь, только в представьте, (Тарасов должен возместить около 110 000 гривен в государственный бюджет за судебные издержки.) и тут же за гранью понимания, для бедных родителей (68 000 материального возмещения). Просто нет слов, уроды в мантиях.
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21.01.2021 00:03 Відповісти
за 15 років якщо не здохне заробить випадєніє прямої кишки і главпітуха по камері та честь підставляти сраку першим...
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21.01.2021 06:53 Відповісти
Акуенный суд, 36 000 за убитого ребенка родителям, и 110 000 себе за услуги. Просто дичь...
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21.01.2021 07:27 Відповісти
ну и шо , на соседней улице мразь на порше убила двух людей - и ничего , цена быдла 200 тыс грн. вот так то
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22.01.2021 10:03 Відповісти
 
 