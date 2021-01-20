Вбивцю 11-річної Даші Лук'яненко Тарасова посадили на 15 років. ВIДЕО

Суд в Одеській області визнав Миколу Тарасова винним у вбивстві та діях сексуального характеру стосовно 11-річної Дар’ї Лук’яненко і засудив його до 15 років позбавлення волі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Перед засіданням Тарасов спробував вчинити самогубство. Але після надання йому медичної допомоги судді стали зачитувати вирок.

Чоловіка визнали винним у позбавленні волі, зґвалтуванні та умисному вбивстві малолітньої дитини.

Розгляд справи по суті проходив у закритому режимі – таке клопотання ще на одному з підготовчих засідань подав прокурор Олег Камишан. Справу закрили від журналістів 27 січня 2020 року, 18 січня 2021 року судді заслухали останнє слово Тарасова і дві доби ухвалювали вирок.

Тарасов частково визнав свою провину – у вбивстві та приховуванні тіла. Проте він наполягав, що жодних сексуальних дій стосовно дівчинки не чинив. Саме вбивство, за словами обвинуваченого, він скоїв, щоб "підставити" свого батька. У листопаді 2018 року той привселюдно побив його на ринку, і син замислив план помсти. Батько Тарасова раніше відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої, і Микола думав, що вбивство також "повісять" на нього.

Судді також частково підтримали цивільний позов родини вбитої дівчинки – вони вимагали від Тарасова мільйон гривень моральних збитків і 68 000 матеріального відшкодування. Судді присудили компенсувати родині 35 000 гривень за поховання і близько тисячі гривень за пальне. Також Тарасов має відшкодувати близько 110 тисяч гривень в державний бюджет за судові витрати.

Потерпілі планують подавати апеляцію – вони вимагають для Тарасова більшого терміну позбавлення волі. Суд, обираючи йому покарання, взяв до уваги позитивну характеристику з місця проживання, відсутність інших судимостей, часткове визнання провини, вибачення перед потерпілими тощо.

Нагадаємо, 19 червня поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області. Батьки впізнали тіло дівчинки.

У поліції заявили, що розглядають сексуальне підґрунтя як основну версію вбивства Дар'ї Лук'яненко.

21 червня школярку Дарину Лук'яненко поховали в місті Іванівка Одеської області.

Цього ж дня суд відправив підозрюваного в СІЗО без можливості внесення застави.