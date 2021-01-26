Проект "Без цензуры": Как работает российская агентура. Семейная саранча Деркача-Литвина разрушает Украину. ВИДЕО

Как семья санкционного российского агента Андрея Деркача работает против Украины? Почему работу этих термитов и других нескрываемых ФСБшников упорно не замечает Служба безопасности Украины? Каких чертей еще надо Баканову? Сегодня в "Без цензуры " с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

По нашей информации, товарищ Александра Дубинского, - Андрей Деркач - отсиживался в России и теперь решился вернуться. И сразу дал интервью пророссийскому изданию "Страна.юа", в котором наплел такого, что на голову не налезет.

Тем временем близкие и родственники Андрея Деркача активно выливают ведра мусора на головы украинцам. Дело в том, что родная дочь Деркача - Татьяна Терехова - работает телезвездой на медведчуковском канале ZIK. И там дочь официально признанного США российского агента каждый божий день накручивает нелюбовь украинцев к своему государству!

Помогает им в этом Анна Герман, которая призывает чтить вместе с героями Небесной Сотни беркутов и другую пророссийскую гадость.

При чем тут Литвин? Он - свекор Тани Тереховой, и помогает ей рассказывать про "языковой геноцид" и прочий бред. Владимир Литвин охотно рассказывает невестке, как правильно вживлять в тело Украины ОРДЛО и сравнивает оккупированные и разрушенные Россией территории с ГДР.

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