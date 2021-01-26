Проект "Без цензуры": Как работает российская агентура. Семейная саранча Деркача-Литвина разрушает Украину. ВИДЕО
Как семья санкционного российского агента Андрея Деркача работает против Украины? Почему работу этих термитов и других нескрываемых ФСБшников упорно не замечает Служба безопасности Украины? Каких чертей еще надо Баканову? Сегодня в "Без цензуры " с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
По нашей информации, товарищ Александра Дубинского, - Андрей Деркач - отсиживался в России и теперь решился вернуться. И сразу дал интервью пророссийскому изданию "Страна.юа", в котором наплел такого, что на голову не налезет.
Тем временем близкие и родственники Андрея Деркача активно выливают ведра мусора на головы украинцам. Дело в том, что родная дочь Деркача - Татьяна Терехова - работает телезвездой на медведчуковском канале ZIK. И там дочь официально признанного США российского агента каждый божий день накручивает нелюбовь украинцев к своему государству!
Помогает им в этом Анна Герман, которая призывает чтить вместе с героями Небесной Сотни беркутов и другую пророссийскую гадость.
При чем тут Литвин? Он - свекор Тани Тереховой, и помогает ей рассказывать про "языковой геноцид" и прочий бред. Владимир Литвин охотно рассказывает невестке, как правильно вживлять в тело Украины ОРДЛО и сравнивает оккупированные и разрушенные Россией территории с ГДР.
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.
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Кстати, друг и соратник воной.
А с передка боевых офицеров - в министерство. Чтобы паркетные шаркуны дышать боялись. Вообще давно нужно какую-то ротацию ввести. Нахера нам генералы, которые солдатской каши вообще никогда не жрали и в блиндаже ночью мышей со своего лица не гоняли? Они же с перепугу пукают от звука выстрела.
Женат Владимир Литвин, на дочери члена ЦК КПСС, отсюда и его карьерный рост.
Так же как и у Шуфрича, - первый тесть 1-1 секретарь Закарпатского обкома КПСС.
Так же, как у Ярославского - тесть руководил Харьковской областью
Так же как у Порошенко - тесть зам министра здравоохранения
И они нам потом рассказывают, что мы "собачьей будки не построили".
А по факту, Украиной по прежнему так и правят компартийные функционеры.
Поймите, что все эти Троцкие, Яценюки, Витренки... пришли к власти в октябре 1917-го и до сих пор управляют нами, украинцами, создавая лишь видимость выборов и демократии.
Час їм - манкуртам, повертатись до свого любого мацковського міра, бо там в архівах КГБ-ФСБ лежать теки на них і їх предків, про те, як вони служили (сексотили), продаючи свій народ і землю, де народились.