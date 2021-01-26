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Проект "Без цензуры": Как работает российская агентура. Семейная саранча Деркача-Литвина разрушает Украину. ВИДЕО

Как семья санкционного российского агента Андрея Деркача работает против Украины? Почему работу этих термитов и других нескрываемых ФСБшников упорно не замечает Служба безопасности Украины? Каких чертей еще надо Баканову? Сегодня в "Без цензуры " с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

По нашей информации, товарищ Александра Дубинского, - Андрей Деркач - отсиживался в России и теперь решился вернуться. И сразу дал интервью пророссийскому изданию "Страна.юа", в котором наплел такого, что на голову не налезет.

Тем временем близкие и родственники Андрея Деркача активно выливают ведра мусора на головы украинцам. Дело в том, что родная дочь Деркача - Татьяна Терехова - работает телезвездой на медведчуковском канале ZIK. И там дочь официально признанного США российского агента каждый божий день накручивает нелюбовь украинцев к своему государству!

Помогает им в этом Анна Герман, которая призывает чтить вместе с героями Небесной Сотни беркутов и другую пророссийскую гадость.

При чем тут Литвин? Он - свекор Тани Тереховой, и помогает ей рассказывать про "языковой геноцид" и прочий бред. Владимир Литвин охотно рассказывает невестке, как правильно вживлять в тело Украины ОРДЛО и сравнивает оккупированные и разрушенные Россией территории с ГДР.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для портала Цензор.НЕТ, у нас ничего личного - только факты.

Автор: 

Деркач Андрей (135) информационная война (679) Литвин (3111) пропаганда (3675) россия (95497) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+11
Литвин Это тот пророссийский гавнюк, председатель ВР УКраины, что отдал в аренду все вертолёты Украины вместе с своим братом предателем-генералом-пограничником, во время активной фазы войны с россией, за территорию донбасса!! И потом яро сопротивлялся досрочно росторгнуть контракт и вернуть ветролёты из африки и отправить их на фронт!! Литвин -это ещё та подколодная пророссийская змея на теле Украины!! просидел восемь лет , ни хрена не делая в ВР, вместе с януковичем и пчеловодом Ющенко!!
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26.01.2021 17:27
+10
Ну, Литвин официально был майором КГБ хз сколько лет тому назад.
Кстати, друг и соратник воной.
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26.01.2021 15:06
+10
Пусть лучше в депутаты идет. МО нехай мужики руководят. А в ВР нужна такая волчица, чтобы глотки дубинским рвала на раз-два. И нехай за каждого загрызенного бениного или медведчуковского прихвостня на трибуне ножом зарубку ставит, чтобы мы по тв видели каждый день и могли спросит: "Маруся, чё за фигня, чё так мало сегодня?!"
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26.01.2021 15:36
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Ну, Литвин официально был майором КГБ хз сколько лет тому назад.
Кстати, друг и соратник воной.
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26.01.2021 15:06 Ответить
Маруся Зверобой - СОЛНЫШКО Украины ,будующий министр обороны !
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26.01.2021 15:29 Ответить
Пусть лучше в депутаты идет. МО нехай мужики руководят. А в ВР нужна такая волчица, чтобы глотки дубинским рвала на раз-два. И нехай за каждого загрызенного бениного или медведчуковского прихвостня на трибуне ножом зарубку ставит, чтобы мы по тв видели каждый день и могли спросит: "Маруся, чё за фигня, чё так мало сегодня?!"
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26.01.2021 15:36 Ответить
сначал в ВР, а потом на министра обороны! бо там мужики сильно бздливые сейчас окопались
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26.01.2021 20:23 Ответить
Вот бздливых - на передок, на перевоспитание. И чтобы комбат обязательно в табло со старта дал в знак глубокой признательности.
А с передка боевых офицеров - в министерство. Чтобы паркетные шаркуны дышать боялись. Вообще давно нужно какую-то ротацию ввести. Нахера нам генералы, которые солдатской каши вообще никогда не жрали и в блиндаже ночью мышей со своего лица не гоняли? Они же с перепугу пукают от звука выстрела.
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27.01.2021 11:51 Ответить
Мне понравилось, как Маруся Зверобой назвала на Прямом ЗЕбанутого приписдента - кабысдох. Ее действительно надо в ВР.
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27.01.2021 11:22 Ответить
Люди в Раде быстро меняются. Вальяжными становятся, солидными. Хотелось бы, чтобы Маруся осталась прежней и не разучилась называть вещи своими именами.
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27.01.2021 11:29 Ответить
Пам'ятаю на виборах на парканах писали "Геї Києва за Литвина". Не міг зрозуміти, це чорний піар, чи самореклами.
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26.01.2021 18:40 Ответить
Улюблений хлопчик щербитського. Завжди його на полювання тягав.
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26.01.2021 19:28 Ответить
А також улюблений хлопчик Коробової Татьяни.
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26.01.2021 22:48 Ответить
Не просто так.
Женат Владимир Литвин, на дочери члена ЦК КПСС, отсюда и его карьерный рост.
Так же как и у Шуфрича, - первый тесть 1-1 секретарь Закарпатского обкома КПСС.
Так же, как у Ярославского - тесть руководил Харьковской областью
Так же как у Порошенко - тесть зам министра здравоохранения

И они нам потом рассказывают, что мы "собачьей будки не построили".

А по факту, Украиной по прежнему так и правят компартийные функционеры.
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27.01.2021 10:09 Ответить
Ну! А шо я вчера про люстрацию тут кричал?
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27.01.2021 11:31 Ответить
да и братца ейного не увольняли до последнего... пока русские орды безнаказанно переходили границу....
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27.01.2021 12:03 Ответить
элехторат фуйла и гниды, перепроданные сто раз, их сказки ещё любят некоторые совковые бабушки, которые нюхали колбасу по 2,20 но их уже немного осталось на сгнивших скамейках
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26.01.2021 15:08 Ответить
Вот именно всю эту и ей подобную кгб/фсб-шную слизь необходимо выжечь каленым железом. Пока не будет проведена объективная люстрация, никогда Украина не выберется из кацапского говна. Все усилия патриотически настроеных политиков, чиновников и простых граждан будут бессмысленными и бесполезными, пока прокацапская дрянь рулит хоть в чем-то.
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26.01.2021 15:32 Ответить
Вот только как выжечь. Ведь правят страною именно они, а не мы. Мы у них даже не вместо рабов, а вместо скота, которого стригут или мясо обдирают.

Поймите, что все эти Троцкие, Яценюки, Витренки... пришли к власти в октябре 1917-го и до сих пор управляют нами, украинцами, создавая лишь видимость выборов и демократии.
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27.01.2021 10:12 Ответить
Все прекрасно понимаю. Мало того, прекрасно представляю себе, что делать. Но если я сейчас озвучу хоть приблизительный план действий, буду отвечать по закону за призыв с неконституционной смене, экстремизм и прочие ништяки.
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27.01.2021 10:19 Ответить
Справжні виродки. Шкода, що нема кому їх зачистити.
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26.01.2021 16:25 Ответить
Если Маруся Самострел будет министром,то воевать нам точно до последнего украинца.
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26.01.2021 16:56 Ответить
в спам животное
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26.01.2021 19:39 Ответить
не волнуйся набутылочник - кацапы закончатся быстрее
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26.01.2021 20:26 Ответить
Литвин Это тот пророссийский гавнюк, председатель ВР УКраины, что отдал в аренду все вертолёты Украины вместе с своим братом предателем-генералом-пограничником, во время активной фазы войны с россией, за территорию донбасса!! И потом яро сопротивлялся досрочно росторгнуть контракт и вернуть ветролёты из африки и отправить их на фронт!! Литвин -это ещё та подколодная пророссийская змея на теле Украины!! просидел восемь лет , ни хрена не делая в ВР, вместе с януковичем и пчеловодом Ющенко!!
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26.01.2021 17:27 Ответить
Правильно говорите, но есть одно но... Вся эта шушара, совместно с луценками, шокиными, охметовыми, мертвечуками и прочей нечистью должна была быть выдворена из Украины в один день и не позднее июня 2014 года, с конфискацией активов и без права въезда. Очередной раз дякуємо однотуровому сывочолому лайну...
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27.01.2021 05:21 Ответить
Вы забываете третьего брата, который командуя войсками, бросил свой КП под Саур-Могилой, что позволило оккупантам захватить большие территории
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27.01.2021 10:14 Ответить
Дивиться на ці експонати кацапської кунтс-камери огидно.
Час їм - манкуртам, повертатись до свого любого мацковського міра, бо там в архівах КГБ-ФСБ лежать теки на них і їх предків, про те, як вони служили (сексотили), продаючи свій народ і землю, де народились.
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26.01.2021 18:36 Ответить
В.Литвин - типичный глубинный недоумок, кугут с бегающими глазками, лбом питекантропа и заискивающей улыбочкой дурачка. Стыдно житомирянам за такого простофилю-земляка...
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26.01.2021 21:44 Ответить
Маруся Звіробій чітко вказала, хто ворог України. Я буду вражений, якщо Маруся не виграє на Прикарпаатті
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26.01.2021 22:17 Ответить
Звідки взялася ця мерзенна потвора з,,пробором,, посеред голови лазарєв?
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26.01.2021 23:38 Ответить
З хутора під Новоградом-Волинським Житомирської області, який воно перетворило за державні кошти в "царское село"...
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27.01.2021 09:50 Ответить
Женился удачно. Выше я уже написал про это.
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27.01.2021 10:15 Ответить
Подлежат ликвидации как класс...
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27.01.2021 03:13 Ответить
а чаго стесняться... пусть андрюха деркач расскажет как его папанька лёня, будучи главой сбу, разруливал бандитские сходки...
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27.01.2021 06:44 Ответить
Да и Кучму, в его собственном кабинете писали не на диктофончик под диваном, а на стационарную аппаратуру, вмонтированную в стены еще для прослушки Щербицкого. Ну а генералы СБУ Марченко и Деркач помогали ФСБ писать секретные разговоры в кабинете Президента!
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27.01.2021 10:17 Ответить
 
 