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Рада решила изменить процедуру выборов руководителей вузов. ВИДЕО

В Украине планируют изменить процедуру избрания руководителя вуза. Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №4489-1.

"За" проголосовали 335 нардепов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Документ предлагает разбить выборы на два тура. Избранным руководителем учреждения высшего образования будет считаться кандидатура, которая набрала более 50% голосов лиц, имеющих право участвовать в выборах, а в случае проведения второго тура - более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.

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В соответствии с проектом, если в выборах приняли участие два и более лица (кандидатуры), и ни одно из них не набрало более 50% голосов от общего количества претендентов, на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов.

На данный момент в законе "О высшем образовании" не предусмотрен второй тур в выборах руководителя вуза.

Автор: 

ВР (29244) вуз (905) высшее образование (182)


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Вот чего не отнять у Рады - умеет она выбрать самое насущное...
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27.01.2021 14:45 Ответить
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27.01.2021 14:47 Ответить
Ні.
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27.01.2021 15:03 Ответить
Можливість здавати все самостійно існує майже завжди, було б тільки бажання. До того ж ви ведете мову про заочну форму навчання де корупційна складова набагато вища і сформована бажанням більшості студентів отримати відмітки без зайвого клопоту.
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27.01.2021 15:43 Ответить
так все одно занос до брата ермака усе вирішує
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27.01.2021 14:52 Ответить
Так ректора не оберуть ніколи!!! І недолуге міністерство буде ставити своїх людей!!!
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27.01.2021 17:36 Ответить
 
 