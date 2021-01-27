Рада решила изменить процедуру выборов руководителей вузов. ВИДЕО

В Украине планируют изменить процедуру избрания руководителя вуза. Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №4489-1.

"За" проголосовали 335 нардепов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Документ предлагает разбить выборы на два тура. Избранным руководителем учреждения высшего образования будет считаться кандидатура, которая набрала более 50% голосов лиц, имеющих право участвовать в выборах, а в случае проведения второго тура - более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.

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В соответствии с проектом, если в выборах приняли участие два и более лица (кандидатуры), и ни одно из них не набрало более 50% голосов от общего количества претендентов, на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов.

На данный момент в законе "О высшем образовании" не предусмотрен второй тур в выборах руководителя вуза.