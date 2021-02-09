Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает сокращаться: мы видим стабилизацию ситуации, - Степанов. ВИДЕО
Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает сокращаться, уменьшается и количество госпитализаций, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.
"На минувшей неделе выявлено 25,5 тыс. случаев заболеваемости COVID-19, что меньше, чем на предыдущей неделе (27,157 тыс. случаев). Если посмотреть на статистику, то мы видим стабилизацию ситуации. Например, в первую неделю декабря выявили 89 тыс. случаев заболеваемости. То есть в три раза сократилась заболеваемость. Также меняется ситуация с количеством госпитализированных – в первую неделю декабря их было около 28 тыс., а по состоянию на понедельник 17,911 тыс. человек в медучреждениях", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам министра, растет количество тестирований на антиген. "За неделю провели 144,248 тыс. ПЦР-тестирований. Также растет количество тестирований экспресс-тестами на антиген – провели 52,222 тыс. исследований, что на 20 тыс. больше чем на предыдущей неделе. Украина обеспечена тест-системами",- сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Страшно то, что они не способны организовать полный цикл вакцинации в соответствии с нормативными требованиями температурного режима.
Половина, а то и более населения получит испорченную вакцину со всеми последствиями отсюда вытекающими. Тут не до политики - речь идет о тысячах жизней людей.
?
Інакше, найближчим часом, для них випливе дуже неприємний момент: виявиться, що людство може вилікуватись від коронавірусу без їхніх занадто сумнівних фуфловакцин, самостійно набувши природного імунітету
В Испании при позитивном тесте на ковид тестируют всех жильцов квартиры или дома.
Хотя в принципе причем тут Испания, они же еще не освоили адаптивный карантин выходного дня по Степунову.