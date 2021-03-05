В 2015 г. заплата в 10 тыс. была неплохой, но сейчас водитель хлебовозки получает больше полицейского, - Аваков. ВИДЕО
Министр внутренних дел Арсен Аваков огорчен зарплатами полицейских в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение он высказал в интервью основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.
"[В 2015 году патрульным полицейским] объявили зарплату в 10 тысяч. Это была неплохая зарплата тогда. А сейчас, получается, опять: водитель хлебовозки, со всем уважением, получает больше полицейского. И вот это грустно. Понимаете? Мы создаем, с одной стороны, какой-то очередной орган борьбы с финансовыми преступлениями: парламент проголосовал – и сразу же в законе записали, что они должны получать много. Я за. НАБУ должны получать много. Я тоже за. Но мне смешно, когда, условно говоря, офицер, который получает 60 тысяч, ловит рядового, который получает восемь. Понимаете? Здесь есть некий дисбаланс", – сказал он.
Аваков также прокомментировал увеличение бюджета МВД.
"Когда мы подаем соответствующие изменения в парламент и говорим: "Товарищи, давайте все-таки честно друг с другом поговорим. Если вы хотите безопасность, если вы хотите реальную картину вещей и никакой коррупции и всего остального, и чтобы качественный человек пришел, чтобы эти молодые ребята оставались здесь, а не уходили, потому что им надо семьи кормить, давайте им поднимем зарплату", – они говорят: "Как? Смотрите: МВД опять вырастило свой бюджет. Мы создаем полицейское государство". А мы не создаем полицейское государство. Государство – это аппарат, обеспечивающий в том числе безопасность", – отметил министр.
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И совместная работа по охране общественного порядка тогда аж, ****, "закипела"!
А сейчас недоучки катаются в оставшихся на ходу Приусах по городу, при чем, тот, что на пассажирском сидении, всегда, ****, смотрит в телефон.
Не на дорогу, не по сторонам в поисках нарушений, а в телефон!
Спасибо, Арсен, за реформу!
Инвалидская пенсия практически вообще не изменилась
тут 100 грн пенсам накинули...а цены на продукты и лекарства??? так шуруют вверх - пенсы ножками перебирать не успевают не то что купить что-то или на диагностику сходить...
оставшихся хороших) полицейских и обеспечьте бОльшей зарплатой..
сейчас же, на конкретно "мою" безопасность, полицаям насрать (компактное оружие самообороны они категорически против - пусть оно нелегальное будет только у злоумышленников) - они приезжают, когда всё "кино" уже закончилось, только зафиксировать событие..
такшо, Аваков-фюрер, ты таки строишь полицейское государство, а не государство-созидатель
© Авакян.
Сколько стоит его спецодежда.?
Сколько разбили мусорных машин марки Приус?
Вы защищаете воров и коррупционеров, вместо того, чтобы их садить, вот с них и требуйте.
Раз https://censor.net/ru/news/3251675 по всей стране, значит это кому то очень нужно и кто то работаем системно, не кустарно. А деньги нужны как раз нашей "доблестной" полиции, у которой как раз все имеется для серийных подрывов.
9 марта выходим требовать отставки Авакова, Венедиктовой и проведения настоящих реформ и в судейской системе и правоохранительных органах!