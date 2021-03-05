В 2015 г. заплата в 10 тыс. была неплохой, но сейчас водитель хлебовозки получает больше полицейского, - Аваков. ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков огорчен зарплатами полицейских в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение он высказал в интервью основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

"[В 2015 году патрульным полицейским] объявили зарплату в 10 тысяч. Это была неплохая зарплата тогда. А сейчас, получается, опять: водитель хлебовозки, со всем уважением, получает больше полицейского. И вот это грустно. Понимаете? Мы создаем, с одной стороны, какой-то очередной орган борьбы с финансовыми преступлениями: парламент проголосовал – и сразу же в законе записали, что они должны получать много. Я за. НАБУ должны получать много. Я тоже за. Но мне смешно, когда, условно говоря, офицер, который получает 60 тысяч, ловит рядового, который получает восемь. Понимаете? Здесь есть некий дисбаланс", – сказал он.

Аваков также прокомментировал увеличение бюджета МВД.

"Когда мы подаем соответствующие изменения в парламент и говорим: "Товарищи, давайте все-таки честно друг с другом поговорим. Если вы хотите безопасность, если вы хотите реальную картину вещей и никакой коррупции и всего остального, и чтобы качественный человек пришел, чтобы эти молодые ребята оставались здесь, а не уходили, потому что им надо семьи кормить, давайте им поднимем зарплату", – они говорят: "Как? Смотрите: МВД опять вырастило свой бюджет. Мы создаем полицейское государство". А мы не создаем полицейское государство. Государство – это аппарат, обеспечивающий в том числе безопасность", – отметил министр.

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