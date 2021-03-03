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Новости Политика Украины
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Аваков (3444) МВД (9224) Нацполиция (15749) увольнение (2508)

В среднем мы увольняем по "полтора полицейского" в день, - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В среднем мы увольняем по

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что из рядов Нацполиции ежедневно в среднем увольняют по "полтора полицейского".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Арсен Аваков рассказал в эфире программы "В гостях у Гордона".

"Мы не живем в идеальном обществе... Я когда-то говорил: по средней статистике, мы увольняем полтора полицейского в день по нереабилитирующим ситуациям – да? Это механизм, который сейчас существует. Но я же вам сказал: у нас в целом в МВД 360 тысяч человек – в полиции, ну, около 120 тысяч человек находится. То есть огромный организм, который постоянно живет и постоянно требует изменений. Конечно, есть негодяи. Там, вспомните ситуацию в Кагарлыке", - сообщил министр.

Также Аваков отметил, что в полиции есть проблема с кадрами, поскольку не всем людям подходит такая профессия.

"Люди везде разные. Просто ты когда приглашаешь молодого парня или девушку, они с горящими глазами приступают к работе в киберполиции или в патрульной полиции и видят себе, так сказать, систему идеалов… Да? А потом – проза жизни. Трупы, кровь, смрад. Ну, это нормально: что многие люди не для этого. Они для других профессий предназначены. Они уходят. А есть такие, которые чувствуют себя в таких вызовах нормально. Но мы не в состоянии им предложить ситуацию", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я против свободного владения короткоствольным оружием и легализации марихуаны, - Аваков

Он напомнил, что несколько лет назад был представлен мотивационный пакет для правоохранителей: "Мы понимали, что по зарплате мы не догоним, хотя я всякий раз при принятии бюджета буду очень активно выступать за реальный взгляд на вещи. Или давайте решим, что нам не нужна полиция такая. Давайте скажем, что нам не надо 120 тысяч, а нам надо 20. Полицейские будут ходить по улице иногда, и нам вообще это будет красота полная, как во многих странах это происходит. Но у нас же не так – да?

Так вот: и мы придумали мотивационный пакет, который заключается в том, что если ты безупречный полицейский, то ты получаешь ипотеку под свое жилье под ноль процентов. Ноль процентов. А проценты за тебя платит Национальная полиция. И это нам создало сумасшедший гандикап за эти два года. Несколько тысяч полицейских: молодых, которые бы наверняка ушли, потому что им надо заработать на свою семью, – остались, развиваются. И это такое сильное ядро, которое… Вот в этом я вижу будущее. То есть если бы мы потихонечку подтягивали зарплату, мотивационный пакет по жилью… Сейчас президент Зеленский развивает этот вопрос: вот доступная ипотека. Так? И плюс правильная страховка социальная – то, чего у нас нет. Это была бы идеальная конструкция для развития службы. Вот это то, чего я хочу".
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Топ комментарии
+17
В среднем мы увольняем по "полтора полицейского" в день, - Аваков - Цензор.НЕТ 4547
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03.03.2021 07:31
+14
Хммм... Півтора поліціянта це геморно, краще звільнити ОДНОГО авакяна.
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03.03.2021 07:33
+11
полтора Карл ,а рюкзаков списывают два ..
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03.03.2021 07:33
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Правила форума Совет форумчан
полтора землекопа ...ой граммотные. ведь можно сказать за два дня три человека
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03.03.2021 07:27 Ответить
Грамотный мусор опасен прежде всего для своего мусорского окружениея Поэтому умных и грамотных среди мусоров нет!
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03.03.2021 07:29 Ответить
один умеет писать, другой читать)) что Вам не нравится?)
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03.03.2021 07:31 Ответить
Нужен ещё третий, который будет посматривать за этими интеллигентами!
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03.03.2021 08:13 Ответить
Так ото розумних і чесних й виносять вночі в мішках половинками.
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03.03.2021 07:43 Ответить
я тоже сразу о землекопах подумал...правда там был мальчик -двоечник, а тут цельный министр...как говорится "найти 10 отличий"))
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03.03.2021 07:32 Ответить
Не пытайтесь.Не найдёте...
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03.03.2021 07:40 Ответить
Завтра годовщина по Кравченко - человек показал, что значит честь полиции. Аваков, батл
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03.03.2021 08:03 Ответить
"Ляп штаньми об асфальт!..." Що значить "показав"? Що саме - "показав"? Людина, що пропрацювала ТРИДЦЯТЬ років у системі МВС, в експертно-криміналістичній службі (пішов на пенсію з посади начальника НДЕКЦ), сказав, що на його пам"яті відсутні випадки, коли людина стрілялася і зробивши невдалий постріл, повторила спробу - біль зупиняє. Його ствердженню я вірю - Кравченко був УБИТИЙ...
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03.03.2021 08:30 Ответить
https://youtu.be/IwubltKIqg0
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03.03.2021 07:29 Ответить
В среднем мы увольняем по "полтора полицейского" в день, - Аваков - Цензор.НЕТ 4547
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03.03.2021 07:31 Ответить
Классика жанра. В среднем мы увольняем по "полтора полицейского" в день, - Аваков - Цензор.НЕТ 2293
Когда задачи решают невежды.
В среднем мы увольняем по "полтора полицейского" в день, - Аваков - Цензор.НЕТ 8515
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03.03.2021 07:42 Ответить
... двоечники. В среднем мы увольняем по "полтора полицейского" в день, - Аваков - Цензор.НЕТ 883
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03.03.2021 07:44 Ответить
полтора Карл ,а рюкзаков списывают два ..
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03.03.2021 07:33 Ответить
По четным дням - головы, а по нечетным - жопы.
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03.03.2021 07:33 Ответить
Хммм... Півтора поліціянта це геморно, краще звільнити ОДНОГО авакяна.
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03.03.2021 07:33 Ответить
а на место уволенных полтора мусора ты берешь 2 себе подобных.
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03.03.2021 07:35 Ответить
Зарплата в первую очередь. Тогда дефицита по кадрам не будет.
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03.03.2021 07:35 Ответить
для того чтоб у них была нормальная зарплата - все должны платить налоги, а не прятаться за фопами
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03.03.2021 07:42 Ответить
В офшорах більше грошей ховаеться.
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03.03.2021 07:46 Ответить
Видимо он имел ввиду, бюджет фопами не закроешь.
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03.03.2021 08:44 Ответить
Не тягне зараз держава зарплати.
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03.03.2021 07:44 Ответить
а всяким лєщам, наємам, по півмільйона в місяць тягне???
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03.03.2021 08:44 Ответить
Аваков: Информатор рассказал о причастности спецслужб Лукашенко к убийству Шеремета.
Решение о том, рассекречивать ли показания информатора, будет принимать генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
https://charter97.org/ru/news/2021/3/2/413413/
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03.03.2021 07:39 Ответить
А кто такая Венедиктова ? Делает шо ей говорят
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03.03.2021 08:01 Ответить
Генпрокурор самый главный человек в правоохранительной системе, если она никто, значит опустить её в унитаз.
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03.03.2021 08:14 Ответить
Она - никто. Ермак ее назначил, портнов - контролирует.

Без них она не чихнёт 😀😀😀
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03.03.2021 08:16 Ответить
С какого хера надзорный орган стал самый главный?
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03.03.2021 08:34 Ответить
Казнить афакяна,,,не миловать...
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03.03.2021 07:39 Ответить
А 0,5 оставляем на "развод".
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03.03.2021 07:39 Ответить
І на їх місце беруть старі перевірені кадри часів Януковича.
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03.03.2021 07:40 Ответить
Концепція з іпотекою та страхуванням вірноа подивимося, що буде з реалізацією.
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03.03.2021 07:45 Ответить
ти ще не надивився на "простапірістатьстрєлять"???? скільки ще тобі серій потрібно?
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03.03.2021 08:45 Ответить
Я на подібних тобі дурнів не дивлюся.
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03.03.2021 13:22 Ответить
Одна и та же песня про высокие зарплаты Они крадут больше чем любая зарплата. Эту вакханалию может остановить только суровость наказания.
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03.03.2021 07:45 Ответить
Розстріл?
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03.03.2021 07:47 Ответить
К сожалению мне попадались только мрази из полиции, поэтому я не верю, что там есть не выродки и подонки. Сегодня суд над выродком начальником полиции Ьугаем Александром Викторовичем его отец был также назначен Януковичем в ОДА очень похоже для мародерства
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03.03.2021 07:49 Ответить
Возможно он и прав во многом.
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03.03.2021 07:55 Ответить
І це каже головний поліцай. Ужосс.
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03.03.2021 07:56 Ответить
Посмотрите как живёт полиция в Чернигове, это ж налом все, наркоту продают?
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03.03.2021 08:06 Ответить
Треба почати з Авакова.
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03.03.2021 08:07 Ответить
увольнение Авакова засчитается как увольнение 2000 полицейских оборотней сразу.
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03.03.2021 08:08 Ответить
Тех кто норму по дани не выполнил?
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03.03.2021 08:12 Ответить
А в чому та бездоганність ?
В дотриманні закону чи служінню своєму начальству ?
Різниця то велика.
Я от чомусь вважаю, що за такого мерзотника , як авакян, на чолі структури, копи більше служать владі.
Ще і будуть на демонстраціях лупцювати людей за іпотеку.
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03.03.2021 08:12 Ответить
Прикро говорити,але з патрульної поліції ,набраної по конкурсу (Київ 1 до 17) пішли в першу чергу " ідейні" які хотіли змін. Ну і звичайно з такими зарплатами і непомірною нагрузкою. Але є ще одно велике НО-- в Криму і на Донбасі ЗРАДИЛИ присязі і Україні,як державі, в першу чергу поліція,яка майже вся перешла на бік ворога --московії. Це може статись і в подальшому.А висновків не зроблено.
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03.03.2021 08:13 Ответить
Окрім того саме поліція розпочала як допустимо визначити громадянську війну виконуючи злочинні накази керівництва, чим і скористалася Путінська Росія
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03.03.2021 08:23 Ответить
Всем оружие и амнистию на отстрел преступников -
особенно засранцев полицейских и будет порядок
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03.03.2021 08:21 Ответить
От дадуть твоєму сусідові, з яким ти "межу не поділив", пістолет, на добу раніше, ніж тобі, він прийде, "вжене свинцеву сливу" тобі в лоба, і буде "порядок"... Адже він вважатиме, що "прєступнік" - ТИ!...
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03.03.2021 08:33 Ответить
а ты умник за межу не лезь и слив не будет
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03.03.2021 08:42 Ответить
Он уже залез
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03.03.2021 08:47 Ответить
Уточни, будь ласка, а де на форумі "межі" визначені?...
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03.03.2021 08:58 Ответить
А як саме визначать, хто саме межу порушив, якщо у нас, замість судів, пістолет буде вирішувать, хто "правіший"? От тобі приклад - ти живеш у багатоквартирному будинку. Любиш голосну музику. А у твого сусіда - малі діти. Заборониь тобі музику голосно включать - ти образишся. Дозволить - сусід буде невдоволений...
Я дивлюся - чим людина тупіша, тим агресивніша... Ти, хоч раз, сидів у судовому засіданні, справи розглядав?
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03.03.2021 08:56 Ответить
якось дивно ти вламування в чуже помешкання називаєш- межу не поділив. а потім машину не поділив, дружину, а там і рожа твоя не сподобалась- і що, терпіти? дебільна в тебе логіка, по-твоєму що, не треба було козломордих шинкувати, коли вони межу не поділили і до нас з "рузьгеміром" полізли?
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03.03.2021 08:51 Ответить
А при чому тут "вламування у чужу квартиру"? Я, просто, сказав, що при суперечках між громадянами, питання - хто є злочинцем, повинен визначать не той, у кого пістолет, а закон...
І який стосунок російсько-українська війна має до стосунків між громадянами? Людина говорить про роздачу зброї громадянам однієї країни. І не для захисту кордонів держави, а для "розборок" між собою..
Так що "дебільність у логіці" - у тебе...
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03.03.2021 09:06 Ответить
У тебя то оружия полно. Конечно другим не надо.
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03.03.2021 09:34 Ответить
"литвин", те, що ти - ідіот, мені вже давно відомо... Навіщо тобі стараться доводить мені це постійно?... Можна жить з цілим арсеналом, і буть законослухняним громадянином, а можна взять у руки дрючка і вважать, що "Всі навкруги - "під..си", і лише Я -д"Артаньян...". Я відношу себе до першої категорії... А кажу про таких, як "Сергей Арт", яких можна охарактеризувать висловом: "Дай дурню в руки кришталевий член, так він і член розіб"є, і руки собі поріже...".
А ти сам себе до якої категорії відносиш? Бо у мене думка про тебе вже давно визначена...
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03.03.2021 09:45 Ответить
Я спокойный мирный человек, однако считаю, что если у тебя есть ружье, то и у "Сергея Арт" оно должно быть. Мало ли ,что тебе голову стукнет. Шансы должны быть равны.
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03.03.2021 10:50 Ответить
Чуєш, "спокойний мирний чоловік", я вже давно впевнився, що чим тупіша людина, тим вона більш радикально і агресивно налаштована проти оточуючих, і проти правоохоронних органів, зокрема... І їй, для доведення своєї думки до оточуючих, обов"язково потрібен крик, насилля і зброя. А ти ніколи не задумувався, чому так? Відповім - бо вона здатна вирішувать свої проблеми тільки криком, нахабством, насиллям : часто - за рахунок оточуючих, не маючи на той чи інший привілей чи перевагу, права... (До речі, щоб ти знав - у США, від власної зброї гине кожний третій її "носій"... Це - офіційна статистика...). У мене мисливська зброя вже три десятки років, і за весь цей час я ні разу не те що не застосовував її проти людей, а й навіть не погрожував, хоча-б, словесно, її застосуванням. Це "Сірьоги" треба бояться, а не мене, бо, з його поглядами на дійсність, він її пустить у хід, швидше, ніж я... От тільки "мушку забуде спилять", і "отримає на жопу "пріключєнія"...
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03.03.2021 11:16 Ответить
Ты тоже иногда вспыльчив бываешь. " В тихом омуте черти водятся"
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03.03.2021 12:36 Ответить
А ти мене в житті бачив? Я своїми емоціями тут, керую... І "вспильчіваю", лише коли мені це треба...
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03.03.2021 12:43 Ответить
а вы оставляете работать жопу или голову? судя по результатам работы - все же жопу...хотя у мусоров она от головы и не сильно отличается.
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03.03.2021 08:34 Ответить
каждого второго надо рубать пополам
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03.03.2021 08:39 Ответить
Создаёт безработицу
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03.03.2021 08:47 Ответить
Т.е. уже к 2199 году избавимся от всех нехороших в полиции?
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03.03.2021 08:51 Ответить
Аваков серед свого "брєда сівой кобьільі у зарослях каннабіса" посилаючись на "другіє страньі" забув про те, що у інших країнах є обіг короткоствольної зброї для цивільного населення, то ж громадяни мають право на захист себе та оточуючих за допомогою зброї.
Тут же маємо низьку якість кадрів поліції, яка помножена на корумпованість, а відповідно, відсутність справедливого рішення у СУДОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА.

Висновок:
Без РЕАЛЬНИХ РЕФОРМ У СУДОВОЇ СИСТЕМІ кардинальних змін існуючого становища НЕ БУДЕ.
Досвід Грузії яскраво про це свідчить.
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03.03.2021 08:51 Ответить
пусть расскажет, как в 2015 он рассказывал про отсутствие палочной статистики, и что происходит сейчас на самом деле У середньому ми звільняємо по "півтора поліцейського" на день, - Аваков - Цензор.НЕТ 2937
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03.03.2021 08:53 Ответить
ну я розумію, що з корупцією треба боротись, але розрізати навпіл живу людину ...
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03.03.2021 09:36 Ответить
Ага. Півтора звільняють, а 2-3 нових лайна - приймають. Бо в прогнилу стуктуру приходять тільки з подібними принципами:
Робити я не хочу,
а красти я боюся.
Поїду я у місто,
в поліцію наймуся.
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03.03.2021 10:08 Ответить
Арсен перестукин!!!
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03.03.2021 11:43 Ответить
Каждые три дня , увольняют троих полицейских !
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03.03.2021 12:38 Ответить
 
 