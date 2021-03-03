У середньому ми звільняємо по "півтора поліцейського" на день, - Аваков

Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що з лав Нацполіції щодня в середньому звільняють по "півтора поліцейського".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МВС Арсен Аваков розповів в ефірі програми "В гостях у Гордона".

"Ми не живемо в ідеальному суспільстві ... Я колись казав: за середньою статистикою, ми звільняємо півтора поліцейського на день по нереабілітуючим ситуаціям - так? Це механізм, який зараз існує. Але я ж вам сказав: у нас загалом у МВС 360 тисяч осіб - в поліції, ну, приблизно 120 тисяч осіб перебуває. Тобто величезний організм, який постійно живе і постійно потребує змін. Звичайно, є негідники. Там, згадайте ситуацію в Кагарлику", - повідомив міністр.

Також Аваков зазначив, що в поліції є проблема з кадрами, оскільки не всім людям підходить така професія.

"Люди скрізь різні. Просто ти коли запрошуєш молодого хлопця або дівчину, вони з палаючими очима приступають до роботи в кіберполіції або в патрульній поліції і бачать себе, так би мовити, систему ідеалів ... Так? А потім - проза життя. Трупи, кров, сморід. Ну, це нормально: що багато людей не для цього. Вони для інших професій призначені. Вони йдуть. А є такі, які почуваються в таких викликах нормально. Але ми не в змозі їм запропонувати ситуацію", - сказав він.

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Він нагадав, що кілька років тому був представлений мотиваційний пакет для правоохоронців: "Ми розуміли, що із зарплати ми не наздоженемо, хоча я щоразу під час ухвалення бюджету буду дуже активно виступати за реальний погляд на речі. Або давайте вирішимо, що нам не потрібна поліція така. Давайте скажемо, що нам не треба 120 тисяч, а нам треба 20. Поліцейські будуть ходити вулицями іноді, і нам взагалі це буде краса повна, як у багатьох країнах це відбувається. Але в нас же не так - так?

Так от: і ми придумали мотиваційний пакет, який полягає в тому, що якщо ти бездоганний поліцейський, то ти отримуєш іпотеку під своє житло під нуль відсотків. Нуль відсотків. А відсотки за тебе платить Національна поліція. І це нам створило божевільний гандикап за ці два роки. Кілька тисяч поліцейських: молодих, які б напевно пішли, тому що їм треба заробити на свою сім'ю, - залишилися, розвиваються. І це таке сильне ядро, яке ... Ось у цьому я бачу майбутнє. Тобто якби ми потихеньку підтягували зарплату, мотиваційний пакет щодо житла ... Зараз президент Зеленський розвиває це питання: ось доступна іпотека. Так? І плюс правильна страховка соціальна - те, чого в нас немає. Це була б ідеальна конструкція для розвитку служби. Ось це те, чого я хочу".