УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13185 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 237 72
Аваков (1961) МВС (2880) Нацполіція (13940) звільнення (1511)

У середньому ми звільняємо по "півтора поліцейського" на день, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У середньому ми звільняємо по

Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що з лав Нацполіції щодня в середньому звільняють по "півтора поліцейського".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МВС Арсен Аваков розповів в ефірі програми "В гостях у Гордона".

"Ми не живемо в ідеальному суспільстві ... Я колись казав: за середньою статистикою, ми звільняємо півтора поліцейського на день по нереабілітуючим ситуаціям - так? Це механізм, який зараз існує. Але я ж вам сказав: у нас загалом у МВС 360 тисяч осіб - в поліції, ну, приблизно 120 тисяч осіб перебуває. Тобто величезний організм, який постійно живе і постійно потребує змін. Звичайно, є негідники. Там, згадайте ситуацію в Кагарлику", - повідомив міністр.

Також Аваков зазначив, що в поліції є проблема з кадрами, оскільки не всім людям підходить така професія.

"Люди скрізь різні. Просто ти коли запрошуєш молодого хлопця або дівчину, вони з палаючими очима приступають до роботи в кіберполіції або в патрульній поліції і бачать себе, так би мовити, систему ідеалів ... Так? А потім - проза життя. Трупи, кров, сморід. Ну, це нормально: що багато людей не для цього. Вони для інших професій призначені. Вони йдуть. А є такі, які почуваються в таких викликах нормально. Але ми не в змозі їм запропонувати ситуацію", - сказав він.

Також читайте: Я проти вільного володіння короткоствольною зброєю та легалізації марихуани, - Аваков

Він нагадав, що кілька років тому був представлений мотиваційний пакет для правоохоронців: "Ми розуміли, що із зарплати ми не наздоженемо, хоча я щоразу під час ухвалення бюджету буду дуже активно виступати за реальний погляд на речі. Або давайте вирішимо, що нам не потрібна поліція така. Давайте скажемо, що нам не треба 120 тисяч, а нам треба 20. Поліцейські будуть ходити вулицями іноді, і нам взагалі це буде краса повна, як у багатьох країнах це відбувається. Але в нас же не так - так?

Так от: і ми придумали мотиваційний пакет, який полягає в тому, що якщо ти бездоганний поліцейський, то ти отримуєш іпотеку під своє житло під нуль відсотків. Нуль відсотків. А відсотки за тебе платить Національна поліція. І це нам створило божевільний гандикап за ці два роки. Кілька тисяч поліцейських: молодих, які б напевно пішли, тому що їм треба заробити на свою сім'ю, - залишилися, розвиваються. І це таке сильне ядро, яке ... Ось у цьому я бачу майбутнє. Тобто якби ми потихеньку підтягували зарплату, мотиваційний пакет щодо житла ... Зараз президент Зеленський розвиває це питання: ось доступна іпотека. Так? І плюс правильна страховка соціальна - те, чого в нас немає. Це була б ідеальна конструкція для розвитку служби. Ось це те, чого я хочу".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
В среднем мы увольняем по "полтора полицейского" в день, - Аваков - Цензор.НЕТ 4547
показати весь коментар
03.03.2021 07:31
+14
Хммм... Півтора поліціянта це геморно, краще звільнити ОДНОГО авакяна.
показати весь коментар
03.03.2021 07:33
+11
полтора Карл ,а рюкзаков списывают два ..
показати весь коментар
03.03.2021 07:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
полтора землекопа ...ой граммотные. ведь можно сказать за два дня три человека
показати весь коментар
03.03.2021 07:27 Відповісти
Грамотный мусор опасен прежде всего для своего мусорского окружениея Поэтому умных и грамотных среди мусоров нет!
показати весь коментар
03.03.2021 07:29 Відповісти
один умеет писать, другой читать)) что Вам не нравится?)
показати весь коментар
03.03.2021 07:31 Відповісти
Нужен ещё третий, который будет посматривать за этими интеллигентами!
показати весь коментар
03.03.2021 08:13 Відповісти
Так ото розумних і чесних й виносять вночі в мішках половинками.
показати весь коментар
03.03.2021 07:43 Відповісти
я тоже сразу о землекопах подумал...правда там был мальчик -двоечник, а тут цельный министр...как говорится "найти 10 отличий"))
показати весь коментар
03.03.2021 07:32 Відповісти
Не пытайтесь.Не найдёте...
показати весь коментар
03.03.2021 07:40 Відповісти
Завтра годовщина по Кравченко - человек показал, что значит честь полиции. Аваков, батл
показати весь коментар
03.03.2021 08:03 Відповісти
"Ляп штаньми об асфальт!..." Що значить "показав"? Що саме - "показав"? Людина, що пропрацювала ТРИДЦЯТЬ років у системі МВС, в експертно-криміналістичній службі (пішов на пенсію з посади начальника НДЕКЦ), сказав, що на його пам"яті відсутні випадки, коли людина стрілялася і зробивши невдалий постріл, повторила спробу - біль зупиняє. Його ствердженню я вірю - Кравченко був УБИТИЙ...
показати весь коментар
03.03.2021 08:30 Відповісти
https://youtu.be/IwubltKIqg0
показати весь коментар
03.03.2021 07:29 Відповісти
В среднем мы увольняем по "полтора полицейского" в день, - Аваков - Цензор.НЕТ 4547
показати весь коментар
03.03.2021 07:31 Відповісти
Классика жанра. В среднем мы увольняем по "полтора полицейского" в день, - Аваков - Цензор.НЕТ 2293
Когда задачи решают невежды.
В среднем мы увольняем по "полтора полицейского" в день, - Аваков - Цензор.НЕТ 8515
показати весь коментар
03.03.2021 07:42 Відповісти
... двоечники. В среднем мы увольняем по "полтора полицейского" в день, - Аваков - Цензор.НЕТ 883
показати весь коментар
03.03.2021 07:44 Відповісти
полтора Карл ,а рюкзаков списывают два ..
показати весь коментар
03.03.2021 07:33 Відповісти
По четным дням - головы, а по нечетным - жопы.
показати весь коментар
03.03.2021 07:33 Відповісти
Хммм... Півтора поліціянта це геморно, краще звільнити ОДНОГО авакяна.
показати весь коментар
03.03.2021 07:33 Відповісти
а на место уволенных полтора мусора ты берешь 2 себе подобных.
показати весь коментар
03.03.2021 07:35 Відповісти
Зарплата в первую очередь. Тогда дефицита по кадрам не будет.
показати весь коментар
03.03.2021 07:35 Відповісти
для того чтоб у них была нормальная зарплата - все должны платить налоги, а не прятаться за фопами
показати весь коментар
03.03.2021 07:42 Відповісти
В офшорах більше грошей ховаеться.
показати весь коментар
03.03.2021 07:46 Відповісти
Видимо он имел ввиду, бюджет фопами не закроешь.
показати весь коментар
03.03.2021 08:44 Відповісти
Не тягне зараз держава зарплати.
показати весь коментар
03.03.2021 07:44 Відповісти
а всяким лєщам, наємам, по півмільйона в місяць тягне???
показати весь коментар
03.03.2021 08:44 Відповісти
Аваков: Информатор рассказал о причастности спецслужб Лукашенко к убийству Шеремета.
Решение о том, рассекречивать ли показания информатора, будет принимать генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
https://charter97.org/ru/news/2021/3/2/413413/
показати весь коментар
03.03.2021 07:39 Відповісти
А кто такая Венедиктова ? Делает шо ей говорят
показати весь коментар
03.03.2021 08:01 Відповісти
Генпрокурор самый главный человек в правоохранительной системе, если она никто, значит опустить её в унитаз.
показати весь коментар
03.03.2021 08:14 Відповісти
Она - никто. Ермак ее назначил, портнов - контролирует.

Без них она не чихнёт 😀😀😀
показати весь коментар
03.03.2021 08:16 Відповісти
С какого хера надзорный орган стал самый главный?
показати весь коментар
03.03.2021 08:34 Відповісти
Казнить афакяна,,,не миловать...
показати весь коментар
03.03.2021 07:39 Відповісти
А 0,5 оставляем на "развод".
показати весь коментар
03.03.2021 07:39 Відповісти
І на їх місце беруть старі перевірені кадри часів Януковича.
показати весь коментар
03.03.2021 07:40 Відповісти
Концепція з іпотекою та страхуванням вірноа подивимося, що буде з реалізацією.
показати весь коментар
03.03.2021 07:45 Відповісти
ти ще не надивився на "простапірістатьстрєлять"???? скільки ще тобі серій потрібно?
показати весь коментар
03.03.2021 08:45 Відповісти
Я на подібних тобі дурнів не дивлюся.
показати весь коментар
03.03.2021 13:22 Відповісти
Одна и та же песня про высокие зарплаты Они крадут больше чем любая зарплата. Эту вакханалию может остановить только суровость наказания.
показати весь коментар
03.03.2021 07:45 Відповісти
Розстріл?
показати весь коментар
03.03.2021 07:47 Відповісти
К сожалению мне попадались только мрази из полиции, поэтому я не верю, что там есть не выродки и подонки. Сегодня суд над выродком начальником полиции Ьугаем Александром Викторовичем его отец был также назначен Януковичем в ОДА очень похоже для мародерства
показати весь коментар
03.03.2021 07:49 Відповісти
Возможно он и прав во многом.
показати весь коментар
03.03.2021 07:55 Відповісти
І це каже головний поліцай. Ужосс.
показати весь коментар
03.03.2021 07:56 Відповісти
Посмотрите как живёт полиция в Чернигове, это ж налом все, наркоту продают?
показати весь коментар
03.03.2021 08:06 Відповісти
Треба почати з Авакова.
показати весь коментар
03.03.2021 08:07 Відповісти
увольнение Авакова засчитается как увольнение 2000 полицейских оборотней сразу.
показати весь коментар
03.03.2021 08:08 Відповісти
Тех кто норму по дани не выполнил?
показати весь коментар
03.03.2021 08:12 Відповісти
А в чому та бездоганність ?
В дотриманні закону чи служінню своєму начальству ?
Різниця то велика.
Я от чомусь вважаю, що за такого мерзотника , як авакян, на чолі структури, копи більше служать владі.
Ще і будуть на демонстраціях лупцювати людей за іпотеку.
показати весь коментар
03.03.2021 08:12 Відповісти
Прикро говорити,але з патрульної поліції ,набраної по конкурсу (Київ 1 до 17) пішли в першу чергу " ідейні" які хотіли змін. Ну і звичайно з такими зарплатами і непомірною нагрузкою. Але є ще одно велике НО-- в Криму і на Донбасі ЗРАДИЛИ присязі і Україні,як державі, в першу чергу поліція,яка майже вся перешла на бік ворога --московії. Це може статись і в подальшому.А висновків не зроблено.
показати весь коментар
03.03.2021 08:13 Відповісти
Окрім того саме поліція розпочала як допустимо визначити громадянську війну виконуючи злочинні накази керівництва, чим і скористалася Путінська Росія
показати весь коментар
03.03.2021 08:23 Відповісти
Всем оружие и амнистию на отстрел преступников -
особенно засранцев полицейских и будет порядок
показати весь коментар
03.03.2021 08:21 Відповісти
От дадуть твоєму сусідові, з яким ти "межу не поділив", пістолет, на добу раніше, ніж тобі, він прийде, "вжене свинцеву сливу" тобі в лоба, і буде "порядок"... Адже він вважатиме, що "прєступнік" - ТИ!...
показати весь коментар
03.03.2021 08:33 Відповісти
а ты умник за межу не лезь и слив не будет
показати весь коментар
03.03.2021 08:42 Відповісти
Он уже залез
показати весь коментар
03.03.2021 08:47 Відповісти
Уточни, будь ласка, а де на форумі "межі" визначені?...
показати весь коментар
03.03.2021 08:58 Відповісти
А як саме визначать, хто саме межу порушив, якщо у нас, замість судів, пістолет буде вирішувать, хто "правіший"? От тобі приклад - ти живеш у багатоквартирному будинку. Любиш голосну музику. А у твого сусіда - малі діти. Заборониь тобі музику голосно включать - ти образишся. Дозволить - сусід буде невдоволений...
Я дивлюся - чим людина тупіша, тим агресивніша... Ти, хоч раз, сидів у судовому засіданні, справи розглядав?
показати весь коментар
03.03.2021 08:56 Відповісти
якось дивно ти вламування в чуже помешкання називаєш- межу не поділив. а потім машину не поділив, дружину, а там і рожа твоя не сподобалась- і що, терпіти? дебільна в тебе логіка, по-твоєму що, не треба було козломордих шинкувати, коли вони межу не поділили і до нас з "рузьгеміром" полізли?
показати весь коментар
03.03.2021 08:51 Відповісти
А при чому тут "вламування у чужу квартиру"? Я, просто, сказав, що при суперечках між громадянами, питання - хто є злочинцем, повинен визначать не той, у кого пістолет, а закон...
І який стосунок російсько-українська війна має до стосунків між громадянами? Людина говорить про роздачу зброї громадянам однієї країни. І не для захисту кордонів держави, а для "розборок" між собою..
Так що "дебільність у логіці" - у тебе...
показати весь коментар
03.03.2021 09:06 Відповісти
У тебя то оружия полно. Конечно другим не надо.
показати весь коментар
03.03.2021 09:34 Відповісти
"литвин", те, що ти - ідіот, мені вже давно відомо... Навіщо тобі стараться доводить мені це постійно?... Можна жить з цілим арсеналом, і буть законослухняним громадянином, а можна взять у руки дрючка і вважать, що "Всі навкруги - "під..си", і лише Я -д"Артаньян...". Я відношу себе до першої категорії... А кажу про таких, як "Сергей Арт", яких можна охарактеризувать висловом: "Дай дурню в руки кришталевий член, так він і член розіб"є, і руки собі поріже...".
А ти сам себе до якої категорії відносиш? Бо у мене думка про тебе вже давно визначена...
показати весь коментар
03.03.2021 09:45 Відповісти
Я спокойный мирный человек, однако считаю, что если у тебя есть ружье, то и у "Сергея Арт" оно должно быть. Мало ли ,что тебе голову стукнет. Шансы должны быть равны.
показати весь коментар
03.03.2021 10:50 Відповісти
Чуєш, "спокойний мирний чоловік", я вже давно впевнився, що чим тупіша людина, тим вона більш радикально і агресивно налаштована проти оточуючих, і проти правоохоронних органів, зокрема... І їй, для доведення своєї думки до оточуючих, обов"язково потрібен крик, насилля і зброя. А ти ніколи не задумувався, чому так? Відповім - бо вона здатна вирішувать свої проблеми тільки криком, нахабством, насиллям : часто - за рахунок оточуючих, не маючи на той чи інший привілей чи перевагу, права... (До речі, щоб ти знав - у США, від власної зброї гине кожний третій її "носій"... Це - офіційна статистика...). У мене мисливська зброя вже три десятки років, і за весь цей час я ні разу не те що не застосовував її проти людей, а й навіть не погрожував, хоча-б, словесно, її застосуванням. Це "Сірьоги" треба бояться, а не мене, бо, з його поглядами на дійсність, він її пустить у хід, швидше, ніж я... От тільки "мушку забуде спилять", і "отримає на жопу "пріключєнія"...
показати весь коментар
03.03.2021 11:16 Відповісти
Ты тоже иногда вспыльчив бываешь. " В тихом омуте черти водятся"
показати весь коментар
03.03.2021 12:36 Відповісти
А ти мене в житті бачив? Я своїми емоціями тут, керую... І "вспильчіваю", лише коли мені це треба...
показати весь коментар
03.03.2021 12:43 Відповісти
а вы оставляете работать жопу или голову? судя по результатам работы - все же жопу...хотя у мусоров она от головы и не сильно отличается.
показати весь коментар
03.03.2021 08:34 Відповісти
каждого второго надо рубать пополам
показати весь коментар
03.03.2021 08:39 Відповісти
Создаёт безработицу
показати весь коментар
03.03.2021 08:47 Відповісти
Т.е. уже к 2199 году избавимся от всех нехороших в полиции?
показати весь коментар
03.03.2021 08:51 Відповісти
Аваков серед свого "брєда сівой кобьільі у зарослях каннабіса" посилаючись на "другіє страньі" забув про те, що у інших країнах є обіг короткоствольної зброї для цивільного населення, то ж громадяни мають право на захист себе та оточуючих за допомогою зброї.
Тут же маємо низьку якість кадрів поліції, яка помножена на корумпованість, а відповідно, відсутність справедливого рішення у СУДОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА.

Висновок:
Без РЕАЛЬНИХ РЕФОРМ У СУДОВОЇ СИСТЕМІ кардинальних змін існуючого становища НЕ БУДЕ.
Досвід Грузії яскраво про це свідчить.
показати весь коментар
03.03.2021 08:51 Відповісти
пусть расскажет, как в 2015 он рассказывал про отсутствие палочной статистики, и что происходит сейчас на самом деле У середньому ми звільняємо по "півтора поліцейського" на день, - Аваков - Цензор.НЕТ 2937
показати весь коментар
03.03.2021 08:53 Відповісти
ну я розумію, що з корупцією треба боротись, але розрізати навпіл живу людину ...
показати весь коментар
03.03.2021 09:36 Відповісти
Ага. Півтора звільняють, а 2-3 нових лайна - приймають. Бо в прогнилу стуктуру приходять тільки з подібними принципами:
Робити я не хочу,
а красти я боюся.
Поїду я у місто,
в поліцію наймуся.
показати весь коментар
03.03.2021 10:08 Відповісти
Арсен перестукин!!!
показати весь коментар
03.03.2021 11:43 Відповісти
Каждые три дня , увольняют троих полицейских !
показати весь коментар
03.03.2021 12:38 Відповісти
 
 