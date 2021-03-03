Я проти вільного володіння короткоствольною зброєю та легалізації марихуани, - Аваков
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В Україні короткоствольну зброю повинні мати виключно працівники правоохоронних органів, а легалізація марихуани можлива у вигляді канабіноїдів за рецептом.
Про це глава МВС Арсен Аваков заявив в ефірі програми "В гостях у Гордона", інформує Цензор.НЕТ.
"Усім чомусь хочеться мати короткоствольну зброю, але всі потім обурюються, що несподівано хтось когось застрелив. А ви уявіть, коли будь-який громадянин матиме можливість мати короткоствольну зброю. Я - проти. Я за те, щоб людина, якщо в неї все в порядку з головою та з іншими ситуаціями, мала мисливську або спортивну зброю. Що стосується короткоствольної зброї, її повинні мати виключно співробітники правоохоронних органів, яким це потрібно", - уточнив міністр.
Коментуючи питання легалізації марихуани, Аваков сказав, що він не проти, щоб канабіноїди видавалися за рецептом.
"Канабіноїди - це елементи витяжки з марихуани, присутні в таблетках, які видаються за електронним рецептом, якщо людині потрібно полегшити біль. Але я категорично проти того, щоб дозволити людям марихуану вирощувати на підвіконні в, умовно кажучи, двох горщиках, і потім покурювати", - зазначив глава МВС.
На думку Авакова, марихуана - "це відкрита дорога до важчих наркотиків".
Будь ласка, зачекайте...
Тож, я не бачу причини чому легальна зброя має збільшити рівень злочинності. Якщо її і так вже багато, а люди її не використовують з злочинним умислом. В кінці-кінців, їх нащадки продадуть з аукціонів, як зараз продають пукавки пра-прадідів, які вже немає чим знарядити і вони мають виключно антикварну цінність.
Лірику в сторону, а зараз реальний випадок з кінця лютого 2014, коли більшість ментів охороняло Межигірря. Група з десятка тітушок озброєних калашами, які отримали від ментів, в шоломах і бронежилетах захопила сім'ю місцевого рига в передмісті Києва. Сам риг втік і прибіг до місцевої Самооборони по допомогу. Хай він і падлюка але жива людина, а ще там були жінка і діти. Менти стояли тоді за рогом, доки мисливці та власники легальної зброї піднімалися по схилу та оточували будинок рига, який захопили ті тітухани. Після довгих перемовин тітушки склали зброю і менти могли вийти з укриття та вилучити її, а шоломи та броню зі злочинцями залишили Самообороні. Сказали: нам немає куди їх прийняти, робіть що вважаєте потрібним.
Тож, я ваші байки давно не купую. Не було б тоді легальної зброї у достойних людей то, була б біда.
Можете набирати хоч спортлото, я вже писав вище що, за останні роки з семи випадків, коли потребували допомоги мої близькі, тільки один виявився таким, за який я вдячний. В одному випадку взагалі було схоже на співпрацю поліції зі злочинцями, а п'ять виявилися взагалі марною тратою часу. Для особистого захисту, я б в таку рулетку не грав. Тому маємо домовленість з сусідами.
АЛЕ!!!
Якщо військовий зняв свої погони і не ЗДАВ ЗБРОЮ, він перетворюється у цивільного з короткоствольної зброєю.
З УСІМА НАСЛІДКАМИ ( по логіці Авакова). Виключаючи використання цієї зброї численними "отпрьісками".
Тож, покі військовий у збройних силах , - пишайся собой та своїм пістолєтіком.
Вийшов у відставку (запас), - здай зброю в органи влади і не гріши!
Наразі, незважаючи на проблеми з отриманням дозволу, біля мільйона громадян вже мають вогнепал легально. А якби був лібералізований обіг зброї та ***********, збільшена кількість тирів та стрільбищ то, бюджет отримав би додаткові мільярди і підготовлених бійців для армії. Цей аспект ніхто навіть не розглядає, краще просити у МВФ.
Більше того, досвід нашої країни говорить про те що, взагалі вільний обіг без дозвільної системи, яка з'явилася тільки в 1973 році ні яким чином не веде до збільшення злочинності. В 60-х роках минулого століття, коли мисливську рушницю або малокаліберну нарізну зброю та набої можна було вільно купити з 16 років в господарських товарах або в сільскому кооперативному магазині, злочинність була набагато меншою ніж в наступні десятиліття. Заборона на зброю та впровадження дозвільної системи ніяким чином не впливали на зростання злочинності і головним чином було впроваджене з початком розвалу Савєйского Союза.
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ты авакевич только несогласных с тобой можешь по айпи вычислять и приехать подкинуть героин,это все что ты можешь, как деды