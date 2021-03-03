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Я проти вільного володіння короткоствольною зброєю та легалізації марихуани, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Я проти вільного володіння короткоствольною зброєю та легалізації марихуани, - Аваков

В Україні короткоствольну зброю повинні мати виключно працівники правоохоронних органів, а легалізація марихуани можлива у вигляді канабіноїдів за рецептом.

Про це глава МВС Арсен Аваков заявив в ефірі програми "В гостях у Гордона", інформує Цензор.НЕТ.

"Усім чомусь хочеться мати короткоствольну зброю, але всі потім обурюються, що несподівано хтось когось застрелив. А ви уявіть, коли будь-який громадянин матиме можливість мати короткоствольну зброю. Я - проти. Я за те, щоб людина, якщо в неї все в порядку з головою та з іншими ситуаціями, мала мисливську або спортивну зброю. Що стосується короткоствольної зброї, її повинні мати виключно співробітники правоохоронних органів, яким це потрібно", - уточнив міністр.

Коментуючи питання легалізації марихуани, Аваков сказав, що він не проти, щоб канабіноїди видавалися за рецептом.

"Канабіноїди - це елементи витяжки з марихуани, присутні в таблетках, які видаються за електронним рецептом, якщо людині потрібно полегшити біль. Але я категорично проти того, щоб дозволити людям марихуану вирощувати на підвіконні в, умовно кажучи, двох горщиках, і потім покурювати", - зазначив глава МВС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це?

На думку Авакова, марихуана - "це відкрита дорога до важчих наркотиків".
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Топ коментарі
+52
и первое и второе - источник ментовской коррупции
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02.03.2021 23:35
+50
Аваков Киве оружие дал, а психически здоровым украинцам нельзя Я проти вільного володіння короткоствольною зброєю та легалізації марихуани, - Аваков - Цензор.НЕТ 8598
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02.03.2021 23:41
+44
Мрія кожного жлоба - володіти одноосібним правом на розподіл якихось благ чи дозволів. Дивно було б, щоб аваков був за вільне володіння зброєю.
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02.03.2021 23:44
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" працівник-правоохоронець діє в інтересах Держави"- це, так обіцяли? Я проти вільного володіння короткоствольною зброєю та легалізації марихуани, - Аваков - Цензор.НЕТ 6553 Пиши простіше: начальство відмаже. Але не завжди так виходить, як обіцяють. Хоча, стараються.
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03.03.2021 17:19 Відповісти
Відмаже, якщо ти іншого не розумієшь. І завжди виходить, тому що працівник діє у відповідності з законом, а не бикує з пістолетом про свої надумані права.
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03.03.2021 17:28 Відповісти
Та ти шо, що ж стільки кримінальних справ проти "представників закона" і така мізерна довіра? Проблема в тому що, працівник закону не захистить ні мене, ні моїх рідних у випадку загрози, від слова "взагалі". Багаторазово доведено за останні роки випадками зі мною і моїми близькими. З семи випадків тільки раз виявилися реально красавами (за що вдячний), а один раз довели що, вони в долі зі злочинцями (чомусь не здивувало). Решта п'ять випадків були взагалі безкорисними- зайва трата часу. З цих п'яти один випадок в якому гарно спрацювали разом з сусідами і пострілом в повітря світлошумовим. Мусора приїхали через 40 хвилин і прочитали лекцію про те, як правильно ловити злочинців.
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03.03.2021 17:42 Відповісти
Людина, яка сама проблема збої і так не отримає.
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03.03.2021 17:45 Відповісти
Проблема в тому що, нелегальної зброї на руках вже більше ніж легальної в рази. І питання дозволу вже не актуально для більшості.
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04.03.2021 09:33 Відповісти
98 % нелегальної зброї буде лежати мертвим грузом і поступово вилучатись поліцією і СБУ.
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04.03.2021 12:31 Відповісти
наскільки мені відомо, навіть Савєйскаму Саюзу не вдалося вилучити всю зброю продану до 1973 року, яку не засвітили самі власники та ту що залишилася після всіх воєн. Вже у вільному доступі продають вогнепал виготовлений для нестандартних патронів, яких давно нема у виробництві. Іншими словами люди продають вже непотреб, який ніколи не був виявлений.
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04.03.2021 12:40 Відповісти
Та звідки ти це можешь знати? Схована нелегальна збоя лежить мертвим грузом в землі або під стріхою. Вона загрози нікому не становить, а засвітиться буде вилучена.
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04.03.2021 12:45 Відповісти
Я можу знати рівно по тому самому, як і Аваков.
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04.03.2021 12:51 Відповісти
Невпізнав вас, Арсен Борисович
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04.03.2021 13:05 Відповісти
За що мене так ображати? Я просто старий кінь, який іноді пасеться там де залишають пляшки та нарізку на черновиках чи статистичних звітах.
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04.03.2021 15:20 Відповісти
"Я можу знати рівно по тому самому, як і Аваков."
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04.03.2021 15:29 Відповісти
Знаючі, як складаються звіти, я не думаю що, він більш в курсі що робиться на грунті.
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04.03.2021 17:21 Відповісти
ЗІ: Ну, люди користуються правилом що, краще мати і ніразу не використати ніж, не мати в потрібний момент. Як ви самі вже писали вище то, навіть вам ні разу не довелося її застосовувати.
Тож, я не бачу причини чому легальна зброя має збільшити рівень злочинності. Якщо її і так вже багато, а люди її не використовують з злочинним умислом. В кінці-кінців, їх нащадки продадуть з аукціонів, як зараз продають пукавки пра-прадідів, які вже немає чим знарядити і вони мають виключно антикварну цінність.
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04.03.2021 12:56 Відповісти
Зброї не буде. Вона цивільним непотрібна. На злочинність вона не вплине, а віку вкоротить багатьом.
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04.03.2021 13:03 Відповісти
Аваківська мантра. Поки вкорочує життя мусорам, які з неї стріляються частіше ніж застосовують за прямим призначенням. Знаєте чому поліція так рідко використовує табельну зброю? Бо, завжди в кущах чекають доки злочинці підуть з місця злочину.
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04.03.2021 14:37 Відповісти
Поліція рідко застосовує вогнепальну зброю тому, що кожний працівник усвідомлює що вогнепальна зброя є найбільш суворим заходом примусу і він ( поліцейський) уповноважений тільки у виняткових випадках, які визначині законом, її застосовувати. Крапка. Інше маячня.
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04.03.2021 14:49 Відповісти
Вміти писати виправдальні пояснення, є дуже важливим вмінням для співробітника бо, вони важливіші за результати роботи. Але людям байдуже чому, поліція не з'явилася на місце злочину вчасно і не застосувала зброю до тих, хто коїв злочин.
Лірику в сторону, а зараз реальний випадок з кінця лютого 2014, коли більшість ментів охороняло Межигірря. Група з десятка тітушок озброєних калашами, які отримали від ментів, в шоломах і бронежилетах захопила сім'ю місцевого рига в передмісті Києва. Сам риг втік і прибіг до місцевої Самооборони по допомогу. Хай він і падлюка але жива людина, а ще там були жінка і діти. Менти стояли тоді за рогом, доки мисливці та власники легальної зброї піднімалися по схилу та оточували будинок рига, який захопили ті тітухани. Після довгих перемовин тітушки склали зброю і менти могли вийти з укриття та вилучити її, а шоломи та броню зі злочинцями залишили Самообороні. Сказали: нам немає куди їх прийняти, робіть що вважаєте потрібним.
Тож, я ваші байки давно не купую. Не було б тоді легальної зброї у достойних людей то, була б біда.
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04.03.2021 15:16 Відповісти
Один реальний випадок в маштабах, навіть не країни, одного міста, це тільки випадок. Це маячня. Це не привід кожному пересічному , який з якогось перепою вважає себе достойною людиною, давати в руки зброю. Нетреба мене захищати, я в критичних ситуаціях не буду телефонувати "ДОСТОЙНИМ ЛЮДЯМ", я наберу 102.
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04.03.2021 15:27 Відповісти
Це, нет один. Були ще але не такі маштабні.
Можете набирати хоч спортлото, я вже писав вище що, за останні роки з семи випадків, коли потребували допомоги мої близькі, тільки один виявився таким, за який я вдячний. В одному випадку взагалі було схоже на співпрацю поліції зі злочинцями, а п'ять виявилися взагалі марною тратою часу. Для особистого захисту, я б в таку рулетку не грав. Тому маємо домовленість з сусідами.
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04.03.2021 17:19 Відповісти
Не забудьте поставити камеру відеоспостереження. Аваков казав що, дуже допомагає. Краще ніж ствол.
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04.03.2021 17:22 Відповісти
"Тримайся подалі від зброї, живи довго."- скільки стареньких трималися цьоїо дурної поради, а зараз їх черви жеруть. Найгірше що, може статися, тебе відправлять на державні харчі, а там утримання краще ніж на українську пенсію. Я проти вільного володіння короткоствольною зброєю та легалізації марихуани, - Аваков - Цензор.НЕТ 8070
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03.03.2021 17:22 Відповісти
А значна частина громадян - ЗА. Він що, один усе вирішуєЯ проти вільного володіння короткоствольною зброєю та легалізації марихуани, - Аваков - Цензор.НЕТ 1843
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03.03.2021 12:22 Відповісти
Він і Нестор Шуфріч з Рабіновичем.
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03.03.2021 13:55 Відповісти
Роздача "стволів" військовим якось можна виправдати існуванням положень Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо видів нагородження.

АЛЕ!!!
Якщо військовий зняв свої погони і не ЗДАВ ЗБРОЮ, він перетворюється у цивільного з короткоствольної зброєю.
З УСІМА НАСЛІДКАМИ ( по логіці Авакова). Виключаючи використання цієї зброї численними "отпрьісками".

Тож, покі військовий у збройних силах , - пишайся собой та своїм пістолєтіком.
Вийшов у відставку (запас), - здай зброю в органи влади і не гріши!
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03.03.2021 12:26 Відповісти
Потому что это бизнес ментов. Еще проституцию забыли. А вот игорный бизнес легализовали и теперь чтоб получить сертификат- каждая начинка в автомате проверяется чтоб был соответствующий % отдачи игроку, как в нормальных странах.
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03.03.2021 12:39 Відповісти
Короткоствол нельзя? От кухонных ножей и алкоголя гибнет в разы больше. Давайте их запретим. Автомобили почему разрешены- вы ж так все сразу друг друга передавите чуть что! А вот у бандитов короткоствол есть и сейчас! А холопам защищаться запрещено.
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03.03.2021 12:41 Відповісти
До речі, статистику бажаючих мати зброю сильно потворять на замовлення представників влади. По деяким даним реально від 50% чоловіків та 18% жінок бажали би мати в господарстві вогнепал.
Наразі, незважаючи на проблеми з отриманням дозволу, біля мільйона громадян вже мають вогнепал легально. А якби був лібералізований обіг зброї та ***********, збільшена кількість тирів та стрільбищ то, бюджет отримав би додаткові мільярди і підготовлених бійців для армії. Цей аспект ніхто навіть не розглядає, краще просити у МВФ.
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03.03.2021 14:09 Відповісти
Правильно, по-тому что укуреные зебобики тебя одним из первых и порешат
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03.03.2021 14:22 Відповісти
"иначе, как же я харчеваться буду" - подумал черт
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03.03.2021 14:34 Відповісти
Там простіше, його запитали товариші, яким він видав купу зброї: Ну, і чим тоді ми будемо відрізнятися від лохів?
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03.03.2021 15:00 Відповісти
Потом еще и проституцию легализовать, и кто пойдет на ЗП в полицию работать.
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03.03.2021 17:27 Відповісти
На Ютубе есть видео,русскоязычный полицейский из США, интервью об американской полиции. Говорит, в тех штатах и городах где разрешено оружие у гражданского населения, по статистике намного ниже преступлений, чем в тех где оружие запрещено. Это факт, а Аваков пусть имеет звездит дальше.
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03.03.2021 20:13 Відповісти
Я вже більше десяти років пишу про те що, в США де обіг зброї лібералізований кількість вбивств у відносному вимірі не перевищує кількість вбивств в Україні і в рази менший ніж на ерефії (не менше 4х) де, діють драконівські обмеження.
Більше того, досвід нашої країни говорить про те що, взагалі вільний обіг без дозвільної системи, яка з'явилася тільки в 1973 році ні яким чином не веде до збільшення злочинності. В 60-х роках минулого століття, коли мисливську рушницю або малокаліберну нарізну зброю та набої можна було вільно купити з 16 років в господарських товарах або в сільскому кооперативному магазині, злочинність була набагато меншою ніж в наступні десятиліття. Заборона на зброю та впровадження дозвільної системи ніяким чином не впливали на зростання злочинності і головним чином було впроваджене з початком розвалу Савєйского Союза.
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04.03.2021 10:35 Відповісти
Вот же **** ментовская. Извините мой французский. Деградировавшая мусорня во главе с паханом запрещает воюющей стране иметь оружие. И вообще, на мой взгляд этот деятель засиделся в кресле...
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03.03.2021 22:25 Відповісти
сколько ты чурка денег с конопли получаешь , понятно шо ты не хочешь разрешения на медицину (хотя в европах куда вы все так стремитесь , но вас туда не пустят совков дремучих ), не говоря уже о декриминализации , а уж тем более о легалайзе
______________________
ты авакевич только несогласных с тобой можешь по айпи вычислять и приехать подкинуть героин,это все что ты можешь, как деды
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04.03.2021 09:44 Відповісти
Аваков так носиться з питанням дозволу, як курка з яйцем. Справа в тому що, наразі це питання цікавить тільки тих, хто піклується про законність в державі. Головна проблема в тому що, більшість громадян вже давно не цікавить ні думка Авакова, ні одного чи другого президента. Люди вже озброюються давно і нелегально. Треба розуміти що, більш активні і менш вибагливі громадяни просто забили на думку держави і навіть не намагаються подати на дозвіл аби не засвітитися. Вони тихенько знаходять можливість і тихенько беруть те що, їм дозволяє кишеня. І проблема навіть не в цьому. Проблема в тому що, багато з них не мають де практикувати і у випадку застосування зброї вони не матимуть навику користування зброєю та не знатимуть юридичних основ. Що приведе до небажаних наслідків.
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04.03.2021 10:22 Відповісти
Хорошо бы Авакову повстречать в тёмном переулке каких-нибудь натренированных в Карабахе Тофика с Рафиком, чтобы они ему со знанием дела всю шерсть на жопе напрочь выдрали.
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04.03.2021 10:33 Відповісти
В отставку ! Засиделся на тепленьком местечке . Пора на выход , с вещами Я проти вільного володіння короткоствольною зброєю та легалізації марихуани, - Аваков - Цензор.НЕТ 6602
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04.03.2021 10:40 Відповісти
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