Группа Go-A представила обновленную песню для "Евровидения". ВИДЕО
Музыканты полностью переписали песню и сняли на нее новый клип.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне", в эфире которого состоялась презентация обновленной песни.
Солистка группы Екатерина Павленко заявила, что им пришлось полностью переписать песню "Шум", с которой они будут представлять Украину на конкурсе в Нидерландах.
Музыканты сократили хронометраж песни до 3-х минут, как требует регламент конкурса, и изменили текст.
"Новый текст является как бы сиквелом к предыдущей версии, продолжением песни, которую выпустили в январе, но немного в другом настроении, веселом. Так, в старой версии мы призывали весну и надеялись на нее, а в новой она уже пришла, и все очень рады", – пояснила Павленко.
Также на Цензор.НЕТ: Украину на Евровидении-2021 представит группа Go_A с песней "Шум". ВИДЕО
Конкурс состоится в Роттердаме в мае. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.
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нет какого то отдельного стиля. есть предпочтения - "новая волна" и ее производные.
но на флешке в машине от "Скорпионс" и "Акцепт" до ремиксов "битлов" в стиле нулевых
главное чтобы нравилось
вообще где то слышал по телеку - человеку нравится та музыка, которую он может спрогнозировать. что имеется в виду - если человек может "продолжить" внезапно остановившуюся мелодию - это "его" музыка. У меня музыкальный слух. не абсолют, но...
так вот - есть музыка которая "заходит". а есть - не заходит". эта - не зашла
І ще я тащусь з зе-бидла з їхніми коментами. Отже зрозуміло чому ідіоти при владі - "мудрий нарід" обрав.
Мои коментарии никогда не голословны,а вот Вам нужно расширять свой кругозор,это однозначно.
А кліп - мрачний і, як на мене, (я не музичний критик, звичайно), відстійний. Просто капець.
Може, є шанс врятувати враження на виступі (нормальним оформленням та ефектами).
Соловей я переслуховувала багато разів, а це більше не хочу.
"робити"як льопнула ця моська, без грошей і розкрутки-рекламації сиділа би і далі в свому хліві і писка не відкривала, контракт азія це ваше все. Все штучно, копіпаст не зрозуміло кого, щей дуже хєрово, аранжувальнику вашому це мінус великий, ще й стільки бабла вкинули в якісне відео з гамняним саундом, їжте то що маєте, тільки не гикайте!
Не те, щоби я слухав їх весь час але сподобалось.
Чим більше української музики, тим краще.