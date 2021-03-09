Группа Go-A представила обновленную песню для "Евровидения". ВИДЕО

Музыканты полностью переписали песню и сняли на нее новый клип.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне", в эфире которого состоялась презентация обновленной песни.

Солистка группы Екатерина Павленко заявила, что им пришлось полностью переписать песню "Шум", с которой они будут представлять Украину на конкурсе в Нидерландах.

Музыканты сократили хронометраж песни до 3-х минут, как требует регламент конкурса, и изменили текст.

"Новый текст является как бы сиквелом к предыдущей версии, продолжением песни, которую выпустили в январе, но немного в другом настроении, веселом. Так, в старой версии мы призывали весну и надеялись на нее, а в новой она уже пришла, и все очень рады", – пояснила Павленко.

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Конкурс состоится в Роттердаме в мае. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.