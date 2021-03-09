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Група Go-A представила оновлену пісню для "Євробачення". ВIДЕО

Музиканти повністю переписали пісню і зняли на неї новий кліп.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне", в ефірі якого відбулася презентація оновленої пісні.

Солістка групи Катерина Павленко заявила, що їм довелося повністю переписати пісню "Шум", з якою вони представлятимуть Україну на конкурсі в Нідерландах.

Музиканти скоротили хронометраж пісні до 3-х хвилин, як вимагає регламент конкурсу, і змінили текст.

Дивіться також: Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум". ВIДЕО

"Новий текст є ніби сиквелом до попередньої версії, продовженням пісні, яку випустили в січні, але трохи в іншому настрої, веселому. Так, у старій версії ми закликали весну і сподівалися на неї, а в новій вона вже прийшла, і всі дуже раді", - пояснила Павленко.

Конкурс відбудеться в Роттердамі у травні. Півфінали відбудуться 18 і 20 травня, а фінал - 22 травня

Автор: 

Євробачення (604) конкурс (1286) шоу-бізнес (112)


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Топ коментарі
+16
Перша була набагато краще. З цією ярундою ви нікуди не потрапите.
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09.03.2021 21:06
+11
я наверное нихрена не понимаю в современной музыке
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09.03.2021 20:59
+11
детям лишь бы названия/имена покривлять))
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09.03.2021 21:24
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я наверное нихрена не понимаю в современной музыке
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09.03.2021 20:59 Відповісти
Позвольте спросить: а какая вам музыка нравится?
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09.03.2021 21:01 Відповісти
честно?
нет какого то отдельного стиля. есть предпочтения - "новая волна" и ее производные.
но на флешке в машине от "Скорпионс" и "Акцепт" до ремиксов "битлов" в стиле нулевых
главное чтобы нравилось

вообще где то слышал по телеку - человеку нравится та музыка, которую он может спрогнозировать. что имеется в виду - если человек может "продолжить" внезапно остановившуюся мелодию - это "его" музыка. У меня музыкальный слух. не абсолют, но...
так вот - есть музыка которая "заходит". а есть - не заходит". эта - не зашла
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09.03.2021 21:11 Відповісти
..если это современно... , то я с тобой)))
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10.03.2021 00:47 Відповісти
А зачем шифроваться ? Называйте как есть - группа Го вн А .
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09.03.2021 21:02 Відповісти
детям лишь бы названия/имена покривлять))
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09.03.2021 21:24 Відповісти
Mad Max Ukrainian version...
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09.03.2021 21:03 Відповісти
Норм.
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09.03.2021 21:04 Відповісти
Та цей гурт сто відсотків пролетить.Пошліть Alyona Alyona.
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09.03.2021 21:04 Відповісти
Цікава пісня. Дякую.
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09.03.2021 21:04 Відповісти
Перша була набагато краще. З цією ярундою ви нікуди не потрапите.
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09.03.2021 21:06 Відповісти
Так. Перша значно краще і по змісту і по оформленню. Жаль що загубили той шедевр.

І ще я тащусь з зе-бидла з їхніми коментами. Отже зрозуміло чому ідіоти при владі - "мудрий нарід" обрав.
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09.03.2021 21:13 Відповісти
Перша - це про Івана?
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09.03.2021 21:15 Відповісти
Ні, цю https://www.youtube.com/watch?v=sDeMfL8Ib9A
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09.03.2021 21:41 Відповісти
Так, перша цікавіша. Ну, а кліпи обидва щось страшне.
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09.03.2021 22:30 Відповісти
Тьфу пля ! Яка влада така і музика - усраільська !!!😈
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09.03.2021 21:08 Відповісти
Саме в Роттердамі треба співати про конопелечки.
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09.03.2021 21:10 Відповісти
Мне кажется, на Евровидение нас больше не пустят!
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09.03.2021 21:32 Відповісти
А від нас і нема кому туди їхати. Кожного року шкандаль з цим Євробаченням. Конкурс відстійний, його вже давно пора закрити чи чимось замінити, більш актуальним.
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09.03.2021 22:39 Відповісти
Аматорский уровень видео,а то что песню избрали дебильную это хорошо а то не дай Бог выиграют а мы еще ни за прошлое евровидение ни за футбольное евро не расчитались.
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09.03.2021 21:11 Відповісти
с кем ты там за евровидение и футбольное евро не рассчитался? много осталось?
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09.03.2021 21:26 Відповісти
Уряд нарешті вирішив, як розбиратися з боргами за Євро-2012 https://economy.24tv.ua/uryad-nareshti-virishiv-yak-rozbiratisya-borgami-novini-lvova_n1566358
Мои коментарии никогда не голословны,а вот Вам нужно расширять свой кругозор,это однозначно.
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12.03.2021 07:09 Відповісти
Ужасный треш!
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09.03.2021 21:12 Відповісти
Краще вже хероя Потю із 3,14дарафєєвою послали б, з піснею ***** ***** ***** ...!😈
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09.03.2021 21:17 Відповісти
Треш
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09.03.2021 21:20 Відповісти
Нє, Дахабраха краще співають...
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09.03.2021 21:25 Відповісти
Отак треба https://www.youtube.com/watch?v=gGW7lLbx8kE&list=RDgGW7lLbx8kE&start_radio=1
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09.03.2021 21:26 Відповісти
Хоть бы нас вообще с Евровидения не выгнали с такой песней!
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09.03.2021 21:28 Відповісти
Не зайшло. Перша справді була краща, сильніша.
А кліп - мрачний і, як на мене, (я не музичний критик, звичайно), відстійний. Просто капець.
Може, є шанс врятувати враження на виступі (нормальним оформленням та ефектами).
Соловей я переслуховувала багато разів, а це більше не хочу.
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09.03.2021 21:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 А чому ти не можеш бути музичним критиком? Ти бачила тих критиків? То ж всезнайки,як журналісти і політологи.
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09.03.2021 21:38 Відповісти
Дякую за визнання. Канєшно, можу буть. Чом нє ?
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09.03.2021 21:51 Відповісти
Убожество !!!😈
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09.03.2021 21:38 Відповісти
Як музикант, скажу простіше. Музику і творчість потрібно виконувати, а не "робити" як льопнула ця моська, без грошей і розкрутки-рекламації сиділа би і далі в свому хліві і писка не відкривала, контракт азія це ваше все. Все штучно, копіпаст не зрозуміло кого, щей дуже хєрово, аранжувальнику вашому це мінус великий, ще й стільки бабла вкинули в якісне відео з гамняним саундом, їжте то що маєте, тільки не гикайте!
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09.03.2021 22:13 Відповісти
Сколько талантов не могут пробиться, а тут такое... Видимо отбирали их слепой, глухой и немой...
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09.03.2021 22:16 Відповісти
Для когось і поплавський - талант...
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09.03.2021 22:26 Відповісти
Просто Украине хотят создать отстойный имидж, возьмем за последние годы, сначала Марув хотела от Украины представить бордель, потом 2 с*чки крашенные любительницы России, теперь поющее село, это диверсия против Украины!
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10.03.2021 08:43 Відповісти
Гарно співають.
Не те, щоби я слухав їх весь час але сподобалось.
Чим більше української музики, тим краще.
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09.03.2021 22:25 Відповісти
"Дурень думкою багатіє!" та не переможете ви, ну ніяк! Вам до рівня Руслани як до неба рачки, там енергетика+запал! Живий саунд. Але тут наразі вибачте, не найшов іншого словосполучення, в сраку затюненний "вокал"-вирівнянний на компутері як і вся інша тарахтілка теж на компутері а де взагалі той "хук" щоб він був у всіх на слуху? мм?
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09.03.2021 22:40 Відповісти
Говно...
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09.03.2021 22:54 Відповісти
Фігня, 1-а версія набагато краща. 12 місце гарантовано, какая разніца
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09.03.2021 22:56 Відповісти
Stara bula krutishe !
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09.03.2021 23:01 Відповісти
изговняли первоначальную версию
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09.03.2021 23:02 Відповісти
дерьмище еще то!
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09.03.2021 23:11 Відповісти
Наши и рашисты в этом году будут соревноваться кому достанется последнее место.Група Go-A представила оновлену пісню для "Євробачення" - Цензор.НЕТ 571
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09.03.2021 23:39 Відповісти
..непонятный фолк..- но не лучше-настоящего рОзлива...((( - понт для первой 20-ки...- и то из-за нашего шума на всю эвропку...)))
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10.03.2021 00:49 Відповісти
Прикольно, мне нравится.
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10.03.2021 02:05 Відповісти
не проголосовал бы за это... у кацапов тоже не фонтан песня .. думаю будет борьба с ними где то во второй десятке
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10.03.2021 07:25 Відповісти
палата №6
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10.03.2021 09:17 Відповісти
Хрін повна. Перша, там де дівки гуляли жопу порвали, набагато краща.
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10.03.2021 09:45 Відповісти
чергова коломийка. Не вразило.
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10.03.2021 13:08 Відповісти
Це більше до формату Євробачення пасує. І кліп значно кращий (і дорожчий). Кому там не до вподоби, то раджу послухати пісню кілька разів, як і попередню, і тоді вас качне. Успіхів Go A!
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11.03.2021 20:46 Відповісти
 
 