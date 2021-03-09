Група Go-A представила оновлену пісню для "Євробачення". ВIДЕО

Музиканти повністю переписали пісню і зняли на неї новий кліп.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне", в ефірі якого відбулася презентація оновленої пісні.

Солістка групи Катерина Павленко заявила, що їм довелося повністю переписати пісню "Шум", з якою вони представлятимуть Україну на конкурсі в Нідерландах.

Музиканти скоротили хронометраж пісні до 3-х хвилин, як вимагає регламент конкурсу, і змінили текст.

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"Новий текст є ніби сиквелом до попередньої версії, продовженням пісні, яку випустили в січні, але трохи в іншому настрої, веселому. Так, у старій версії ми закликали весну і сподівалися на неї, а в новій вона вже прийшла, і всі дуже раді", - пояснила Павленко.

Конкурс відбудеться в Роттердамі у травні. Півфінали відбудуться 18 і 20 травня, а фінал - 22 травня