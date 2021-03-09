Група Go-A представила оновлену пісню для "Євробачення". ВIДЕО
Музиканти повністю переписали пісню і зняли на неї новий кліп.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне", в ефірі якого відбулася презентація оновленої пісні.
Солістка групи Катерина Павленко заявила, що їм довелося повністю переписати пісню "Шум", з якою вони представлятимуть Україну на конкурсі в Нідерландах.
Музиканти скоротили хронометраж пісні до 3-х хвилин, як вимагає регламент конкурсу, і змінили текст.
"Новий текст є ніби сиквелом до попередньої версії, продовженням пісні, яку випустили в січні, але трохи в іншому настрої, веселому. Так, у старій версії ми закликали весну і сподівалися на неї, а в новій вона вже прийшла, і всі дуже раді", - пояснила Павленко.
Конкурс відбудеться в Роттердамі у травні. Півфінали відбудуться 18 і 20 травня, а фінал - 22 травня
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нет какого то отдельного стиля. есть предпочтения - "новая волна" и ее производные.
но на флешке в машине от "Скорпионс" и "Акцепт" до ремиксов "битлов" в стиле нулевых
главное чтобы нравилось
вообще где то слышал по телеку - человеку нравится та музыка, которую он может спрогнозировать. что имеется в виду - если человек может "продолжить" внезапно остановившуюся мелодию - это "его" музыка. У меня музыкальный слух. не абсолют, но...
так вот - есть музыка которая "заходит". а есть - не заходит". эта - не зашла
І ще я тащусь з зе-бидла з їхніми коментами. Отже зрозуміло чому ідіоти при владі - "мудрий нарід" обрав.
Мои коментарии никогда не голословны,а вот Вам нужно расширять свой кругозор,это однозначно.
А кліп - мрачний і, як на мене, (я не музичний критик, звичайно), відстійний. Просто капець.
Може, є шанс врятувати враження на виступі (нормальним оформленням та ефектами).
Соловей я переслуховувала багато разів, а це більше не хочу.
"робити"як льопнула ця моська, без грошей і розкрутки-рекламації сиділа би і далі в свому хліві і писка не відкривала, контракт азія це ваше все. Все штучно, копіпаст не зрозуміло кого, щей дуже хєрово, аранжувальнику вашому це мінус великий, ще й стільки бабла вкинули в якісне відео з гамняним саундом, їжте то що маєте, тільки не гикайте!
Не те, щоби я слухав їх весь час але сподобалось.
Чим більше української музики, тим краще.