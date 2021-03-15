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В Черкассах разворачивают временный госпиталь для больных COVID-19. ВИДЕО

В Черкассах местная власть решила развернуть на территории города временного госпиталя для больных коронавирусом.

Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в видеообращении в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, такое решение принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в городе. Сейчас в черкасской городской инфекционной больнице 32 госпитализированных, в первой городской больнице - 8, в "третей" городской больнице - 39.

"Мы приняли решение начать работу временного госпиталя для больных COVID-19, который созданный на базе родильного дома в юго-западном районе", - заявил Бондаренко.

При этом он заявил, что ситуация в городе остается контролируемая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 снова наступает. Количество больных такое же, как в ноябре, когда был самый большой подъем, - гендиректор больницы им. Мечникова Рыженко

Автор: 

карантин (16729) Черкассы (835) Андрей Бондаренко (1) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
В Черкассах разворачивают временный госпиталь для больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 4168
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15.03.2021 13:33
+1
А может просто сезонная пневмония ?
Цифры-то ерундовые.
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15.03.2021 13:36
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15.03.2021 13:33 Ответить
В Черкассах разворачивают временный госпиталь для больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 4168
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15.03.2021 13:33 Ответить
)) Клоун, Спочатку критикує зелень, а тепер муха-повторюха: Тємпєратура 36,6.
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15.03.2021 13:35 Ответить
А может просто сезонная пневмония ?
Цифры-то ерундовые.
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15.03.2021 13:36 Ответить
Да, там каждый сезон доп. госпиталя разворачивают. Вам же из Австралии виднее.
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15.03.2021 14:07 Ответить
Пусть не разворачивает, делов-то.
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15.03.2021 14:08 Ответить
Интересно, а граждане Украины тоже дают советы как в шате Виктория лучше с ковидом бороться?
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15.03.2021 14:14 Ответить
A тебе какое дело ? Иди своей дорогой.
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15.03.2021 14:14 Ответить
А что, я сильно мешаю отдельным австралийцам пытаться рулить медициной в Черкассах?
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15.03.2021 14:18 Ответить
Да ты просто прилип как банный лист.
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15.03.2021 14:27 Ответить
Кто из нас двоих сует свой нос в дела другой страны?
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15.03.2021 14:57 Ответить
Tы , конечно. Австрийский агент.
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15.03.2021 15:14 Ответить
Здорово тебя страус клюнул.
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15.03.2021 15:24 Ответить
нацарювали - решту давати з опшорів будуть

https://twitter.com/__M_s_n__

https://twitter.com/__M_s_n__ Камeняр https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__ https://twitter.com/__M_s_n__/status/1371367082202443779 3 ч

Ці довбойопи йшли в політику, позиціонуючи себе як молоді, кваліфіковані, професійні
Через 2 роки обсирів я читаю абсолютно еталонну популістичну куйню, що вони покриватимуть дефіцити бюджету коштами з опшорів
Скаскаска Краще вже мріяти про золото Полуботка, це реалістичніше
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15.03.2021 13:42 Ответить
Коронавирус - это выдумки! Гоните этих симулянтов на работу!
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15.03.2021 13:57 Ответить
И тех 30 тыс симулянтов что померли, выкапывайте и туда же гоните.
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15.03.2021 14:12 Ответить
То всё "жертвы ДТП" (С)
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15.03.2021 15:07 Ответить
 
 