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В Черкассах разворачивают временный госпиталь для больных COVID-19. ВИДЕО
В Черкассах местная власть решила развернуть на территории города временного госпиталя для больных коронавирусом.
Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в видеообращении в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, такое решение принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в городе. Сейчас в черкасской городской инфекционной больнице 32 госпитализированных, в первой городской больнице - 8, в "третей" городской больнице - 39.
"Мы приняли решение начать работу временного госпиталя для больных COVID-19, который созданный на базе родильного дома в юго-западном районе", - заявил Бондаренко.
При этом он заявил, что ситуация в городе остается контролируемая.
Топ комментарии
+6 Bogdan_
показать весь комментарий15.03.2021 13:33
+1 aquarius580 #416927
показать весь комментарий15.03.2021 13:36
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Цифры-то ерундовые.
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https://twitter.com/__M_s_n__ Камeняр https://twitter.com/__M_s_n__ @__M_s_n__ https://twitter.com/__M_s_n__/status/1371367082202443779 3 ч
Ці довбойопи йшли в політику, позиціонуючи себе як молоді, кваліфіковані, професійні
Через 2 роки обсирів я читаю абсолютно еталонну популістичну куйню, що вони покриватимуть дефіцити бюджету коштами з опшорів
Скаскаска Краще вже мріяти про золото Полуботка, це реалістичніше