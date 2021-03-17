"Вы - аферист, попавший непонятным путем в ТКГ и постоянно меняющий свое мнение", - Гордон - Арестовичу в прямом эфире украинского ТВ. ВИДЕО

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал внештатного советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича аферистом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время эфира на телеканале Украина 24, в котором участвовавл и Арестович.

"Я считаю, что вы, Алексей, являетесь аферистом, который непонятно каким путем попал в трехстороннюю контактную группу. В течение долгих лет вы постоянно меняли свою точку зрения. На мой взгляд, у вас ее вообще нет. Я считаю, что это позор для Украины, когда такие люди оказываются на рубеже принятия важнейших судьбоносных для Украины решений. Мне стыдно за мою страну, когда я вижу вас в трехсторонней контактной группе. Вот это то, что я хотел вам сказать и говорю это вам прямо в глаза", - сказал Гордон.

"У меня нет комментариев. Я же не могу заставить уважаемого Дмитрия Ильича относиться ко мне иначе. Это его осознанный выбор и он относится ко мне так, как хочет", - ответил Арестович на слова Гордона.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Безоглядное желание заглянуть в глаза Путину стало основой для срыва спецоперации по "вагнеровцам", - Бутусов. ВИДЕО