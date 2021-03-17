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"Вы - аферист, попавший непонятным путем в ТКГ и постоянно меняющий свое мнение", - Гордон - Арестовичу в прямом эфире украинского ТВ. ВИДЕО

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал внештатного советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича аферистом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время эфира на телеканале Украина 24, в котором участвовавл и Арестович.

"Я считаю, что вы, Алексей, являетесь аферистом, который непонятно каким путем попал в трехстороннюю контактную группу. В течение долгих лет вы постоянно меняли свою точку зрения. На мой взгляд, у вас ее вообще нет. Я считаю, что это позор для Украины, когда такие люди оказываются на рубеже принятия важнейших судьбоносных для Украины решений. Мне стыдно за мою страну, когда я вижу вас в трехсторонней контактной группе. Вот это то, что я хотел вам сказать и говорю это вам прямо в глаза", - сказал Гордон.

"У меня нет комментариев. Я же не могу заставить уважаемого Дмитрия Ильича относиться ко мне иначе. Это его осознанный выбор и он относится ко мне так, как хочет", - ответил Арестович на слова Гордона.

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Гордон Дмитрий (120) операция (211) провал (33) спецслужбы (466) ЧВК Вагнер (1332) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+105
Один аферист другому, ... ты аферист!... И так по кругу, шоу должно продолжаться.
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17.03.2021 16:46
+75
аферисты бранятся - только тешатся...
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17.03.2021 16:47
+65
Два могучих информационных Атланта-афериста столкнулись в пуканодробительной битве
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17.03.2021 16:46
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Гордон говорить нормальне і очевидне, (як наживку) для того щоб його дивились проукраїнські люди, я але при тому всьому він підмінює поняття і маніпулює.

Гордон це той самий Шарій, тільки працює іншими методами.
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18.03.2021 23:58 Ответить
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