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Аваков: "Путин - убийца, Украина это осознала еще в 2014 году". ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал резонансное высказывание президента США Джорджа Байдена о том, что российский президент Владимир Путин является убийцей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя заявление американского президента Джо Байдена.

"Для нас нет вопроса, убийца ли Путин. Свой ответ мы получили еще в 2014 году. По данным ООН, на Донбассе погибли 13 200 человека, в том числе 3000 мирных жителей. По нашим данным, эти цифры значительно больше. Конечно, все бы остались живы, если бы Путин не ввел свои войска. В начале агрессии в Славянске убили четырех священников - двух пасторов и двух диаконов, в которых осталось восемь и трое детей, а их просто расстреляли путинские наемники. Путин - убийца, для нас это уже даже не вопрос", - отметил он.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Байден Джо (2790) путин владимир (31270)


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Топ комментарии
+28
https://nv.ua/opinion/*******-2021-motor-sich-kitay-ukrainy-chto-sluchilos-na-etoy-nedele-novosti-ukrainy-50148696.html Святой Байден
На этой неделе у украинцев снова появился повод выпить за здоровье президента. За здоровье президента США. Такими темпами, украинцы скоро смогу спиться. И не потому, что украинцы получили чеки как американцы на 1400 долларов, хоть было бы неплохо. В этот раз президент США прямо утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина киллером. Чем взбесил всю российскую пропаганду и вывел из себя самого царя.
Еще немного и Байден выучит слова песни харьковских фанатов и споет их как-то в прямом эфире. Хотя и так хорошо. Каждая такая перепалка отдаляет возможность любых компромиссов с Россией, все дальше и дальше отдаляя Москву от цивилизации и усиливает давление на российскую экономику, что наглядно продемонстрировал рубль за последние пару дней. Учитывая, что после слов президента США государственный секретарь Блинкин в очередной раз пообещал показать Кузькину мать любой компании, которая участвует в строительстве Северного потока 2, то «приятное» обретает вполне очевидные очертания.
https://nv.ua/korrespondents/sergey-fursa.html Сергей Фурса, Колумнист, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
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19.03.2021 23:49
+23
Лять,авакян...это должен был зекретин сказать еще позавчера...
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19.03.2021 23:48
+19
Чому зелена сопля цього не каже?
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19.03.2021 23:49
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Лять,авакян...это должен был зекретин сказать еще позавчера...
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19.03.2021 23:48 Ответить
Зеля ждал, что Ротенберг возьмёт на себя убийства, как дворец в Геленджике. Не дождался, пришлось Авакова выпускать.
Аваков: "Путін - убивця, Україна це усвідомила ще в 2014 році" - Цензор.НЕТ 1771
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20.03.2021 05:50 Ответить
любой русский, от тунгуса, калмыка и до марийца
знает, ротенберг-убийца! )
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20.03.2021 08:02 Ответить
Точнее "русский Ротенберг убийца".
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20.03.2021 09:12 Ответить
)) та да. подобные правки только приветствуются.
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20.03.2021 09:19 Ответить
Аваков: "Путін - убивця, Україна це усвідомила ще в 2014 році" - Цензор.НЕТ 5492
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20.03.2021 09:37 Ответить
а вот и новый кандидат в президенты и скажите что это не так что Аваков не будет балотироваться против Зели
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19.03.2021 23:48 Ответить
Кацапам , наверно , лучше осознать шо их президента-путина опустили дважды ниже дна . Причём ранее никто из президентов , ничего подобного себе не позволял . Так шо обтекайте и подтирайтесь газетой " правда " .
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20.03.2021 00:09 Ответить
не обижай обиженных. Они говорят путин, подразумевают россия, говорят россия подразумевают путин.
идут росгвардейцы - салют путину
идут вертухаи - салют путину
идут ихтамнету - салют путину.
идут мокрушники - салют путину
идут отравители - салют путину
идут казнокрады - салют путину
и далее... колонны трудящихся))
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20.03.2021 08:01 Ответить
а пройдут пионеры, только нагадят под мавзолеем
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20.03.2021 11:40 Ответить
https://nv.ua/opinion/*******-2021-motor-sich-kitay-ukrainy-chto-sluchilos-na-etoy-nedele-novosti-ukrainy-50148696.html Святой Байден
На этой неделе у украинцев снова появился повод выпить за здоровье президента. За здоровье президента США. Такими темпами, украинцы скоро смогу спиться. И не потому, что украинцы получили чеки как американцы на 1400 долларов, хоть было бы неплохо. В этот раз президент США прямо утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина киллером. Чем взбесил всю российскую пропаганду и вывел из себя самого царя.
Еще немного и Байден выучит слова песни харьковских фанатов и споет их как-то в прямом эфире. Хотя и так хорошо. Каждая такая перепалка отдаляет возможность любых компромиссов с Россией, все дальше и дальше отдаляя Москву от цивилизации и усиливает давление на российскую экономику, что наглядно продемонстрировал рубль за последние пару дней. Учитывая, что после слов президента США государственный секретарь Блинкин в очередной раз пообещал показать Кузькину мать любой компании, которая участвует в строительстве Северного потока 2, то «приятное» обретает вполне очевидные очертания.
https://nv.ua/korrespondents/sergey-fursa.html Сергей Фурса, Колумнист, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
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19.03.2021 23:49 Ответить
14 декабря прошлого года международный уголовный суд в Гааге ,все 18 судей
со всего мира пришли к выводу по действиям россии в Крыму и на Донбассе ,что
"...имеются разумные основания полагать ,что преступления ,составы которых
предусмотрены Римским Статутом были совершены в контексте ситуаций как в Крыму,
так и в восточной части Украины ..."
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20.03.2021 10:43 Ответить
штаны проверь.. Unlock!
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19.03.2021 23:52 Ответить
Аваков: "Путин - убийца, Украина это осознала еще в 2014 году" - Цензор.НЕТ 704
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19.03.2021 23:55 Ответить
А почему у этой хрюшки такое злое выражение лица?
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20.03.2021 00:32 Ответить
Украинцев убивает,может поэтому.
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20.03.2021 01:06 Ответить
Скорее ПЕЧАЛЬНОЕ
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20.03.2021 09:47 Ответить
трусливое, злобное, подлое и упоротое...и все это одновременно, все в одном флаконе, настоящий рюзьгемир.
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20.03.2021 22:35 Ответить
Чому зелена сопля цього не каже?
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19.03.2021 23:49 Ответить
https://twitter.com/KonkordiyaGrey
https://twitter.com/KonkordiyaGrey
https://twitter.com/KonkordiyaGrey
https://twitter.com/KonkordiyaGrey IrisFlo https://twitter.com/KonkordiyaGrey @KonkordiyaGrey https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1372484575008587782 18 мар.

Ги)

"Танцюваала риба з раком, риба з раком...
А петрушка з пастернаком,
А цибуля з часником!"
(А мудак із мудаком!)
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19.03.2021 23:51 Ответить
Это мы знаем, а ещё знаем что авякян корупционер, вор и враг Украины.
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19.03.2021 23:51 Ответить
это он Сашу Белого вспомнил))
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20.03.2021 08:02 Ответить
Типа мы вам ещё в 14 году говорили, ну а это грузины в 2008 говорили, а чечены ещё в 94м, выходит шо гальмо но не самое приторможенное просто.
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19.03.2021 23:53 Ответить
https://twitter.com/yapravvsegda
https://twitter.com/yapravvsegda

Украинский Сталкер

@yapravvsegda


Назвавши Путіна вбивцею, Байден мимоволі врятував Україну від можливого російського військового вторгнення, оскільки до цього Путін вважав, що з Байденом він домовиться і той не втрутиться, а тепер виходить так - що Америка займає фактично ворожу позицію по відношенню до Росії.

Якесь чудо постійно рятує Україну - у 2014-му, коли російські "миротворці" вже були на марші - Україну врятував ціною безневинних жертв малайзійський Боїнг, який змусив Росію відкласти вторгнення, щоб почепити його на Україну, зараз Байден своїм інтерв"ю допоміг... Дива!
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19.03.2021 23:57 Ответить
судя по электромициках полициянтов, пьющих кофе на окко - к войне готовы!
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20.03.2021 00:00 Ответить
А ты хотел чтобы они ездили на УАЗиках и пили шмурдяк в наливайках? Чем ты возмущен?
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20.03.2021 12:46 Ответить
Про наливайки- это твои мрии, в нищей стране полиуиянты должны ездить на автопроме национальном, мы ж его де Юре защищаем??? Ставьте форсированные движки и вперёд за орденами на ланоослах , бабы должно идти в воюющей стране на байрактаров или буцифалов
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20.03.2021 17:35 Ответить
совершенно осознанно,
с 2014 -го
хутин это :
по виду - куйло,
по содержанию - убийца ,
по человечески - дерьмо,
политически - фашист !
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20.03.2021 00:09 Ответить
путин-*****
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20.03.2021 00:11 Ответить
Теперь это просто детская кричалка.

Байден ввел в мировое обращение новую фразу.
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20.03.2021 01:04 Ответить
Точно. Пуйло вбивця. Аваков чорт.
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20.03.2021 00:23 Ответить
Ну и к чему этот трёп? Или на цензоре будут публиковать комментарии всех министров касаемо высказывания Байдена?

А Байдену отдельный знак уважения. Единственный в мире президент после Порошенка, который не боится называть вещи своими именами и прямо говорить путлеру кем тот является.
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20.03.2021 00:27 Ответить
Лайк за другий абзац.
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20.03.2021 07:09 Ответить
И Байдена похвалил и барыгу в зад чмокнул .И 11.50 заработал . Прямо Паша Ангелина , трактор и ....соя в одном лице
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20.03.2021 12:23 Ответить
х.йло-вбивця,Венедіктова-чума,Рюкзакян-чорт,Зе-недопрезидент.
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20.03.2021 00:58 Ответить
Друга половина березня обіцяє бути вельми насиченою подіями
Безпрецедентна за останні 30 років заява Президента США в бік країни кедрових шишок, вочевидь, є лише розігрівом.
До кінця року ми почуємо і про "імперію зла" і про "бомбардування почнеться через п'ять хвилин".
Але поки що Байден дотримується дипломатичного протоколу. На погрозу путіна "поїхати в тайгу" - просто процитував Петра Порошенка: "пшел нах*й".
Чутки про те, що російська підводна пирога "Ростов-на-Днє" приєдналася до донних відкладів Середземного моря, не вщухають, хоча у англомовних виданнях про це поки що немає жодної згадки.
Втім, враховуючи її 45-добовий граничний термін автономного перебування під водою в штатних ситуаціях та 52 іхтамнєта на борту, впродовж місяця ми ще почуємо про цю "миршавянку".
Здається, барани з "Ашота" отримають підвищення в чині.
На Ходинці, де сто з гаком років тому московити давили один одного за дармову царську крупу, заплановано не менш позитивне дійство: там об'єднуватимуться два провідних розробника підводної авіації Московії - МиГ та "Сухой". Вони припиняють існування в якості окремих юросіб, а невдовзі ліквідують ще й "Туполева", "Ильюшина" та "Иркут".
Все як у старезному анекдоті, коли зайчик і білочка не розуміють, чому в них немає діточок.
- Це тому, що ми різні породи? - питають вони філіна.
- Ні, діточки, - відказує їм цей агент Канаріса. - Це тому що ви хлопчик і хлопчик.
І це лише відсотків десять з того, що сталося за останні три дні!

В.Саркісян
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20.03.2021 01:10 Ответить
Но тяжело больные хотят с ним договорится
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20.03.2021 01:13 Ответить
Ну да, теперь можно это говорить после Байдена)))
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20.03.2021 01:39 Ответить
Аваков убийца также .один Белый чего стоял .аваков убрал его
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20.03.2021 04:39 Ответить
интересно,а сто бы авакян пел,если бы байден назвал ***** голубем мира?
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20.03.2021 05:50 Ответить
Вот Аваков, тихой сапой, идёт к президентству! Конечно, мне не нравится человек, который по-моему мнению, предал Порошенко, предоставив свои услуги Зеленскому, маниакально ненавидящему Петра Алексеевича, и все, что с ним связано начиная с Майдана. Аваков, майдановец, не мог видеть изначальное антиукраинское нутро Квартала 95, но, как и 75% зел1ной массы Украины, принялся помогать Зеленскому в осуществлении его популистских неосуществимых измышлений, типа "закончим войну за год, надо перестать стрелять" или "весной начнутся посадки"! Все гонения на ветеранов АТО, волонтеров, соратников самого Авакова... Это сегодня, когда в Америке Байден, над которым смеются, все осмелели! Зеленский теперь не знает, к какому берегу прибиться, а 75% разбежались по норам и превратились а якобы 25%! Но я не верю, что в Украине даже 25% врагов, мечтающих превратиться в рабов! От Зеленского уже шарахаются, как от нежелательного знакомства! И в этих условиях, Аваков вдруг заявляет, Путин убийца! Что же, господин Аваков не вбил эту мысль в тебя господина Зеленского, труса и уклониста, ставшего президентом и главнокомандующим (вот, где нонсенс!), сразу же, а не ждал до сего дня? И странно то, что сам Зеленский до сих пор не сказал - Путин убийца! Думаю, Аваков сам хочет стать в будущем президентом, но с таким послужным списком Майдан-Зеленский-Путин убийца-Президент ему не грозит! Дружба с Зеленским, это будет большой минус в президентский гонке! Из всех, кого вижу в этой гонке, это Порошенко и Кличко. Первый достоин повторного избрания, а второй ни разу себе и Украине не изменил! На ошибках учатся! За битого двух небитых дают! А второй строк Зеленского должен быть в другом месте! Он, конечно, попробует переломить ход собственного самоуничтожения, и оседлать конек Порошенко и майдановцев, как Путин оседлал электорат КПСС и Зюганова, но уже сегодня, поздно! Опоздал! Ложка дорога к обеду! Украина не сцена для околачивания членом по клавишам! -
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20.03.2021 05:59 Ответить
Аваков: "Путін - убивця, Україна це усвідомила ще в 2014 році" - Цензор.НЕТ 9642
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20.03.2021 09:54 Ответить
ага, так это Аваков виноват, что 73% проголосовали за зе?
Аваков в президенты не пойдет - у нас нет армянского тотального олигархата, который может спонсировать и привести его к власти
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20.03.2021 11:56 Ответить
Аваков: "Путін - убивця, Україна це усвідомила ще в 2014 році" - Цензор.НЕТ 5152
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20.03.2021 07:48 Ответить
Та рановато йому, він ще не довалив расеюшку ординскую. Дайте йому ще два роки.
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20.03.2021 18:50 Ответить
Мокрушник - это звучит гордо)))
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20.03.2021 08:04 Ответить
Чому на Порошенко вилили і виливають наші продажні гниди стільки лайна---тому що він не став на коліна перед путіним,тому що він єдиний (на той час) президент,який називав путіна агресором і завжди це підкреслював. Так .він мав свої прорахунки,свої помилки,але він боровся за НАШУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ від московії,а це головне. Він заново будував армію,боровся за українську церкву,зробив безвіз.боровся за те щоб в державі правив закон.Будучи сам богатим.намагався вкласти свої кошти в благодійність.а особливо в ЗСУ,що інші олігархи не робили. Україна зараз мала б великий шанс,стати членом НАТО і ЄС при спайці Байдена і Порошенко, але тупа прокремлівська і єврейська маса вибрала собі шпанюка і "какая разніца" в президенти.Але час ще не втрачен.
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20.03.2021 08:55 Ответить
Другие олигархи не организовывали и не вооружали добробаты за свои кошти?
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20.03.2021 15:12 Ответить
ПВО Киева была организована за деньги Порошенко, квартиры военным давали за деньги Порошенко, помощь ВСУ - ибо фактически не было армии, я уже не говорю о том, как он помогал во время Майдана протестующим в гуманитарном плане..
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20.03.2021 21:23 Ответить
Зачем вы показываете этого маргинала? Это простой мусор, не бог, не великий или даже умный человек, он открывает рот по поводу и без, просто следует трендам, но почему-то именно его рожу любят крутить
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20.03.2021 11:00 Ответить
13200 - это число погибших с обеих сторон?
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20.03.2021 11:01 Ответить
С украинской. Кацапов никто не считал, но по данным минобороны срассии под 70 тыс ихтамнетов умертвили и это не считая местного сепарского сброда
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20.03.2021 12:51 Ответить
Аваков: "Путін - убивця, Україна це усвідомила ще в 2014 році" - Цензор.НЕТ 4088
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20.03.2021 11:34 Ответить
Тугодум наш мусарской (теперь по 5 раз надо повторять , москотостан убивал людей непрерывно на протяжении всего своего существования от момента его создания Чингиз Ханом. Может за 6 лет у новых мусаров из головы все удаляется?
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20.03.2021 12:30 Ответить
Путлер - капут.
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20.03.2021 15:56 Ответить
 
 