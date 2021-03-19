Аваков: "Путин - убийца, Украина это осознала еще в 2014 году". ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал резонансное высказывание президента США Джорджа Байдена о том, что российский президент Владимир Путин является убийцей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя заявление американского президента Джо Байдена.

"Для нас нет вопроса, убийца ли Путин. Свой ответ мы получили еще в 2014 году. По данным ООН, на Донбассе погибли 13 200 человека, в том числе 3000 мирных жителей. По нашим данным, эти цифры значительно больше. Конечно, все бы остались живы, если бы Путин не ввел свои войска. В начале агрессии в Славянске убили четырех священников - двух пасторов и двух диаконов, в которых осталось восемь и трое детей, а их просто расстреляли путинские наемники. Путин - убийца, для нас это уже даже не вопрос", - отметил он.