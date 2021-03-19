Аваков: "Путин - убийца, Украина это осознала еще в 2014 году". ВИДЕО
Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал резонансное высказывание президента США Джорджа Байдена о том, что российский президент Владимир Путин является убийцей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя заявление американского президента Джо Байдена.
"Для нас нет вопроса, убийца ли Путин. Свой ответ мы получили еще в 2014 году. По данным ООН, на Донбассе погибли 13 200 человека, в том числе 3000 мирных жителей. По нашим данным, эти цифры значительно больше. Конечно, все бы остались живы, если бы Путин не ввел свои войска. В начале агрессии в Славянске убили четырех священников - двух пасторов и двух диаконов, в которых осталось восемь и трое детей, а их просто расстреляли путинские наемники. Путин - убийца, для нас это уже даже не вопрос", - отметил он.
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знает, ротенберг-убийца! )
идут росгвардейцы - салют путину
идут вертухаи - салют путину
идут ихтамнету - салют путину.
идут мокрушники - салют путину
идут отравители - салют путину
идут казнокрады - салют путину
и далее... колонны трудящихся))
На этой неделе у украинцев снова появился повод выпить за здоровье президента. За здоровье президента США. Такими темпами, украинцы скоро смогу спиться. И не потому, что украинцы получили чеки как американцы на 1400 долларов, хоть было бы неплохо. В этот раз президент США прямо утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина киллером. Чем взбесил всю российскую пропаганду и вывел из себя самого царя.
Еще немного и Байден выучит слова песни харьковских фанатов и споет их как-то в прямом эфире. Хотя и так хорошо. Каждая такая перепалка отдаляет возможность любых компромиссов с Россией, все дальше и дальше отдаляя Москву от цивилизации и усиливает давление на российскую экономику, что наглядно продемонстрировал рубль за последние пару дней. Учитывая, что после слов президента США государственный секретарь Блинкин в очередной раз пообещал показать Кузькину мать любой компании, которая участвует в строительстве Северного потока 2, то «приятное» обретает вполне очевидные очертания.
https://nv.ua/korrespondents/sergey-fursa.html Сергей Фурса, Колумнист, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
со всего мира пришли к выводу по действиям россии в Крыму и на Донбассе ,что
"...имеются разумные основания полагать ,что преступления ,составы которых
предусмотрены Римским Статутом были совершены в контексте ситуаций как в Крыму,
так и в восточной части Украины ..."
https://twitter.com/KonkordiyaGrey
https://twitter.com/KonkordiyaGrey
https://twitter.com/KonkordiyaGrey IrisFlo https://twitter.com/KonkordiyaGrey @KonkordiyaGrey https://twitter.com/KonkordiyaGrey/status/1372484575008587782 18 мар.
Ги)
"Танцюваала риба з раком, риба з раком...
А петрушка з пастернаком,
А цибуля з часником!"
(А мудак із мудаком!)
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Украинский Сталкер
@yapravvsegda
Назвавши Путіна вбивцею, Байден мимоволі врятував Україну від можливого російського військового вторгнення, оскільки до цього Путін вважав, що з Байденом він домовиться і той не втрутиться, а тепер виходить так - що Америка займає фактично ворожу позицію по відношенню до Росії.
Якесь чудо постійно рятує Україну - у 2014-му, коли російські "миротворці" вже були на марші - Україну врятував ціною безневинних жертв малайзійський Боїнг, який змусив Росію відкласти вторгнення, щоб почепити його на Україну, зараз Байден своїм інтерв"ю допоміг... Дива!
с 2014 -го
хутин это :
по виду - куйло,
по содержанию - убийца ,
по человечески - дерьмо,
политически - фашист !
Байден ввел в мировое обращение новую фразу.
А Байдену отдельный знак уважения. Единственный в мире президент после Порошенка, который не боится называть вещи своими именами и прямо говорить путлеру кем тот является.
Безпрецедентна за останні 30 років заява Президента США в бік країни кедрових шишок, вочевидь, є лише розігрівом.
До кінця року ми почуємо і про "імперію зла" і про "бомбардування почнеться через п'ять хвилин".
Але поки що Байден дотримується дипломатичного протоколу. На погрозу путіна "поїхати в тайгу" - просто процитував Петра Порошенка: "пшел нах*й".
Чутки про те, що російська підводна пирога "Ростов-на-Днє" приєдналася до донних відкладів Середземного моря, не вщухають, хоча у англомовних виданнях про це поки що немає жодної згадки.
Втім, враховуючи її 45-добовий граничний термін автономного перебування під водою в штатних ситуаціях та 52 іхтамнєта на борту, впродовж місяця ми ще почуємо про цю "миршавянку".
Здається, барани з "Ашота" отримають підвищення в чині.
На Ходинці, де сто з гаком років тому московити давили один одного за дармову царську крупу, заплановано не менш позитивне дійство: там об'єднуватимуться два провідних розробника підводної авіації Московії - МиГ та "Сухой". Вони припиняють існування в якості окремих юросіб, а невдовзі ліквідують ще й "Туполева", "Ильюшина" та "Иркут".
Все як у старезному анекдоті, коли зайчик і білочка не розуміють, чому в них немає діточок.
- Це тому, що ми різні породи? - питають вони філіна.
- Ні, діточки, - відказує їм цей агент Канаріса. - Це тому що ви хлопчик і хлопчик.
І це лише відсотків десять з того, що сталося за останні три дні!
В.Саркісян
Аваков в президенты не пойдет - у нас нет армянского тотального олигархата, который может спонсировать и привести его к власти