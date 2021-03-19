Аваков: "Путін - убивця, Україна це усвідомила ще в 2014 році". ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував резонансне висловлювання президента США Джорджа Байдена про те, що російський президент Володимир Путін є вбивцею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи заяву американського президента Джо Байдена.

"Для нас немає питання, чи вбивця Путін. Свою відповідь ми отримали ще в 2014 році. За даними ООН, на Донбасі загинуло 13 200 осіб, зокрема 3000 мирних жителів. За нашими даними, ця цифра значно більша. Звичайно, всі б залишилися живими, якби Путін не ввів свої війська. На початку агресії у Слов'янську вбили чотирьох священників - двох пасторів і двох дияконів, у яких залишилося вісім і троє дітей, а їх просто розстріляли путінські найманці. Путін - убивця, для нас це вже навіть не питання", - зазначив він.

Читайте також: Не можу сказати, що Кремль і Путін не вбивають українців: Кравчук погодився зі словами Байдена