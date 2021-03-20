РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6773 посетителя онлайн
Новости Видео
6 493 53

МВД и Минздрав восстанавливают санитарную авиацию, - Аваков. ВИДЕО

Министр внутренних дел заявил, что уже в апреле на постоянное дежурство в Львовском регионе вступает летная бригада Авиационной системы МВД, к осени такие пункты заработают по всей стране. Кроме летного состава, на таких пунктах постоянно дежурить медики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Арсен Аваков сказал во время прямого эфира программы "Свобода слова".

"Сегодня наши врачи делают чрезвычайную работу - проводят сложнейшие донорские операции. Я не отвечаю за медицинскую часть этого процесса, но могу сказать относительно технологической части. Уже с первого апреля во Львовском регионе на постоянное дежурство заступает авиация МВД, а с первого мая такое же чередование вводим в Киевском регионе. Далее присоединятся Черкассы и восток страны ", - заявил он.

Арсен Аваков объяснил, что Система авиационной безопасности МВД - это система, основанная на авиационном флоте.

"Сегодня мы впервые представляем карту, где именно будут располагаться 15 пунктов постоянного базирования нашей Системы авиационной безопасности. Это базовые точки расположения наших воздушных судов, дальше мы планируем распространить их присутствие на востоке Украины, где продолжаются горячие военные действия. Во всех этих 15 точках будет дежурить летная бригада и бригада медиков, о чем мы уже договорились с главой МОЗ Максимом Степановым. И они будут в постоянной боевой готовности вылететь на выполнение задания. Такое зонирование выбрано не случайно, один пункт базирования перекрывает расстояние в 350 километров ", - отметил министр внутренних дел.

Арсен Аваков отметил, что вертолетами и самолетами Системы авиационной безопасности МВД будут управлять молодые пилоты, которые уже прошли или сейчас проходят соответствующую подготовку. Одна из основных задач такой системы - медицинская помощь, чтобы из точки А в точку Б можно было смело доставить или больного, или команду врачей, орган для трансплантации.

"Для развития авиационной системы мы привлекаем французские вертолеты Airbus Helicopters, базовая модель Н145, а также большие вертолеты Super Puma, но, к сожалению, не все вертолетные площадки в больницах выдержат такую ​​нагрузку. Сейчас у нас работает четыре легких вертолета Н145, которые оснащены медицинскими модулями", - сказал он.

Система авиации МВД будет заниматься не только вопросами медицины, но будет привлекаться и во время спасательных операций, тушения пожаров и отдельных военных задач.

"Ожидается, что свою работу мы начнем этой весной из отдельных регионов, а уже осенью будем работать по всей стране в тесном сотрудничестве с медиками. На дежурство станет 57 вертолетов Airbus - Н145, большие Super Puma и маневровые Н125, а также отечественные Ми-8 и Ми-2. К этому количеству вертолетов добавляем самолеты Антонов и Diamond. Это будет целый вертолетный флот. Третий по величине и качеству авиафлот в Европе", - подчеркнул Арсен Аваков.

Автор: 

авиация (2827) медицина (2520) вертолёт (1105)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
А как обяснит Аваков что вертолеты закупленые у Франции для МЧС оказались у Нацгвардии?Ведь МЧС и созданы для экстренных перевозок в том числе и медицинских.Так что то что Аваков хочет приписать в заслуги МВД уже создано да только не работает так как у МЧС технику отобрали менты.
показать весь комментарий
20.03.2021 01:49
+5
Это что, угроза ?
МВД тут при чём ?
показать весь комментарий
20.03.2021 00:32
+5
Санитарная авиация должна быть в подчинении Минздрава, иначе это какойто бред.
показать весь комментарий
20.03.2021 07:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это что, угроза ?
МВД тут при чём ?
показать весь комментарий
20.03.2021 00:32 Ответить
Органи МВС
https://mvs.gov.ua/ua/pages/4566_Nacionalna_policiya_Ukraini.htm
https://mvs.gov.ua/ua/pages/4566_Nacionalna_policiya_Ukraini.htm Національна поліція України
https://mvs.gov.ua/ua/pages/4569_Derzhavna_prikordonna_sluzhba_Ukraini.htm
Державна прикордонна служба України https://mvs.gov.ua/ua/pages/4572_Derzhavna_sluzhba_Ukraini_z_nadzvichaynih_situaciy.htm
Державна служба України з надзвичайних ситуацій https://mvs.gov.ua/ua/pages/4575_Nacionalna_gvardiya_Ukraini.htm
Національна гвардія України https://mvs.gov.ua/ua/pages/4578_Derzhavna_migraciyna_sluzhba_Ukraini.htm
Державна міграційна служба України https://mvs.gov.ua/ua/pages/4581_Golovniy_servisniy_centr_MVS_Ukraini.htm
Головний сервісний центр МВС України
показать весь комментарий
20.03.2021 00:55 Ответить
Держава в державі.
показать весь комментарий
20.03.2021 08:19 Ответить
Кабінет Міністрів України
показать весь комментарий
21.03.2021 17:57 Ответить
Непонятно только, с каких хренов включили в структуру МВС, службу НЧС. Каким боком она к соблюдению/контролю правопорядка?!
Кроме того она не всегда "внутренних дел" - зачастую приходится заниматься ликвидацией ЧС в других странах, где сфера полномочий МВД заканчивается!
Скорее всего, так сделали для улучшения обеспечения. Но гораздо логичнее, включать НЧС в структуру ВСУ, поскольку ВСУ в случае ЧС так же привлекается и имеет на своем балансе тяжелую строительную технику. ВСУ как и служба НЧС включены в один эшелон системы быстрого реагирования
показать весь комментарий
20.03.2021 09:31 Ответить
Санитарная авиация должна быть в подчинении Минздрава, иначе это какойто бред.
показать весь комментарий
20.03.2021 07:29 Ответить
Это вам и всем нормальным людям бред, а тем кому достанется кусок бюджетного пирога на закупку/обслуживание авиации - не бред!
показать весь комментарий
20.03.2021 09:33 Ответить
откаты
показать весь комментарий
20.03.2021 10:55 Ответить
дороги уже восстановили,пришел черёд авиацию добить
показать весь комментарий
20.03.2021 00:32 Ответить
Ну ти вже не перекручуй. Нормальна ініціатива, головне, щоб вона викоконувалась.
показать весь комментарий
20.03.2021 03:30 Ответить
На які шиші?
показать весь комментарий
20.03.2021 10:46 Ответить
вопрос прайса....
показать весь комментарий
20.03.2021 00:33 Ответить
Дратуйте!.. я Арсен Барисыч Карлсон!..
показать весь комментарий
20.03.2021 00:34 Ответить
хорошее дело
показать весь комментарий
20.03.2021 00:35 Ответить
Готовится массовый террор, очевидно.
показать весь комментарий
20.03.2021 00:36 Ответить
тебе то шо???
гастрабайтер
показать весь комментарий
20.03.2021 00:40 Ответить
Да жалко нормальных людей.
показать весь комментарий
20.03.2021 00:41 Ответить
На автобані ДТП, одна людина в критичному стані, потрібна евакуація гелікоптером .Гут, прилетіли забрали клієнта в найближчий шпиталь, врятували життя. А хто буде платити за цей вояж? Якщо у людини в мед. страховці прописана ця опція - евакуація повітрям - то Ок, а якщо немає такого пункту? Або взагалі немає страховки?
показать весь комментарий
20.03.2021 01:06 Ответить
сразу видно
чувак насмотрелся телика
никто не спрашивает страховку на дороге
потом счет выставят
или страховой или человеку
а спасают всех
показать весь комментарий
20.03.2021 01:17 Ответить
ОК.По перше у мене тєлика немає років 20, по друге де ти чувак побачив слово * питати *, чи як ти кажеш своєю кацапською - *спрашивать страховку на дороге * ? Читай уважно мессаги і думалку іноді вмикай
показать весь комментарий
20.03.2021 07:45 Ответить
то шо ти выписываеш українською
не означает шо ты украинец
когда ты убежало, а теперь откупаешся тем шо умееш буквы составлять, это твое нутро
такие как ты - одевают вишиванки и рубают лес, вывозят янтарь
гастрабайтерам продают специальную страховку в бундесе????
никто не смотрит и не читает страховку на дороге - спасают всеми средствами - скорая, вертолет не важно
это мировая практика
до выяснения обстоятельств - это дело гос служб, в Украине в том числе
українцями стали....
запроданці
показать весь комментарий
20.03.2021 11:06 Ответить
Кумедний ти хлопчик )) але трохе тупенький тому не цікаво мені з тобою спілкуватися ні про що , давайпака
показать весь комментарий
20.03.2021 20:30 Ответить
правда она гастрабайтерам не интересна
они как свиньи
где помои там и они
показать весь комментарий
20.03.2021 21:02 Ответить
Есть такое понятие как "первая помощь" которая включает и транспортировку. Первая помощь, всегда оказывается в полном (хоть и минимальном) объеме и бесплатно. А вот когда вам поставят диагноз, назначат лечение.....вот тут страховка и понадобится
показать весь комментарий
20.03.2021 09:38 Ответить
Невже і повiтрянне перевезення - гелкоптером - безкоштовне? Якщо це так то це дуже гут! Ну а про операцію, лікування зрозуміло .Дякую!
показать весь комментарий
20.03.2021 20:36 Ответить
Врачи бегут из Украины, а МВД восстанавливает санитарную авиацию

Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино.
показать весь комментарий
20.03.2021 01:21 Ответить
Наверное будут летать на Ирокезе, которые собирается "построить" к августу фиктивная фирма на Одесском авиазаводе. Только бабки давайте.
показать весь комментарий
20.03.2021 01:23 Ответить
Это они достигли до очередного "ПЛАТО"
показать весь комментарий
20.03.2021 12:00 Ответить
А как обяснит Аваков что вертолеты закупленые у Франции для МЧС оказались у Нацгвардии?Ведь МЧС и созданы для экстренных перевозок в том числе и медицинских.Так что то что Аваков хочет приписать в заслуги МВД уже создано да только не работает так как у МЧС технику отобрали менты.
показать весь комментарий
20.03.2021 01:49 Ответить
***.. я понял зачем нужна санитарная авиация !!! Ну Авакян - ты внатуре черт !!!
Принят закон о трансплантологии, и теперь за долги перед государством, людям теперь можно будет расплатиться своими органами с доставкой органов на вертолете - быстро и с гарантией !!! "Продай собаку - оплати коммунальные" - уже не в тренде у Земародеров..
показать весь комментарий
20.03.2021 01:58 Ответить
Аваков восстанавливает все.

МВС і МОЗ відновлюють санітарну авіацію, - Аваков - Цензор.НЕТ 7006
показать весь комментарий
20.03.2021 04:37 Ответить
При Порохе закупили прекрасные локомотивы GE.
показать весь комментарий
20.03.2021 05:01 Ответить
Вы думаете Аваков дурак? То были тепловозы, а это электровозы. Украина достаточно богатая чтобы покупать самое лучшее. Если что можно взять еще кредитов МВФ. Не самим же делать в конце концов.
показать весь комментарий
20.03.2021 05:58 Ответить
Я думаю что это выходит далеко за пределы компетенции МВД.
показать весь комментарий
20.03.2021 08:10 Ответить
Я тоже не могу понять, завтра Аваков договорится о поставках вакцины, потом о продаже зерна, потом о покупке металла, потом..., и это министр МВД...?!?!?
показать весь комментарий
20.03.2021 07:32 Ответить
При этом в стране разгул криминала и этнических банд чурок, а авакяшка вместо выполнения своих прямых обязанностей тупо грабит страну за откаты от жабоедов.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:48 Ответить
Судя по всему Французы нормально откатывают.
показать весь комментарий
20.03.2021 09:00 Ответить
И не говори, куда бы мы без этого армяшки делись, ну разве что сами бы начали делать, хотя тут бы рюкзаков свой пятак бы не всунул, а ему еще виллу в Италии содержать нужно, сплошные расходы.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:46 Ответить
Может МВД будет атомные электростанции строить? Какой широкий кругозор у Арсенборисыча.
показать весь комментарий
20.03.2021 06:41 Ответить
Ну чё вы так возбудились? Идёт нормальное развитие гражданской инфраструктуры. Всё подобное уже есть и работает в европейских странах. АЛЕ там не воруют, не вымогают, не используют для себя. У нас не так, у нас по другому т.е. через зад (образно). Через время окажется, что вертолёты очень удобны для... охоты.
А реклама красивая. Правда?
показать весь комментарий
20.03.2021 08:02 Ответить
Потому украинцы выбирают сердцем. То есть любят патриотическую болтовню и показуху.
показать весь комментарий
20.03.2021 08:12 Ответить
мусора жтрненько живут, мрази
показать весь комментарий
20.03.2021 08:06 Ответить
В Украине сейчас санитарная авиация - это та, которая поможет зачистить лугандон и Крым от кацапской бешаной стаи.
показать весь комментарий
20.03.2021 09:34 Ответить
Пашинский в 2014 году, во время нападения рашистов на Украину, летал на охоту и рыбалку на военном вертолете, а раненных бойцов ВСУ возили в Киевский госпиталь на старых "буханках". Вот теперь и у Рюкзакова будет личный авиатранспорт.
показать весь комментарий
20.03.2021 09:36 Ответить
Тоже видать готовится к эвакуации.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:49 Ответить
Крут наш министр МВД..Уже и восстановлением санавиации занялся, в пику главмедику..Тарану надо с него брать пример,а то ВСУ отстают в финансировании, снабжении ,обеспечении от полиции
показать весь комментарий
20.03.2021 10:22 Ответить
Да ладно, они оба мастера своего дела - один мародер ворует на откатах от жабоедов, второй Татры вместо Кразов и ракет для Нептуна заказывает у чехов. Просто один делает это в наглую и еще пиарится на этом, а второй втихаря.
показать весь комментарий
20.03.2021 16:52 Ответить
Ну как же второму Татры вместо ракет не заказывать ежели "зелень"прямо указывает,что главное при войне дипломатия,а не армия..
показать весь комментарий
20.03.2021 17:13 Ответить
ну подивимось, побачимо, що з того вийде....
показать весь комментарий
20.03.2021 11:00 Ответить
коли цей злодій заспокоїться?
очевидно, що сам по собі- ніколи.

РНБО, агов!
показать весь комментарий
20.03.2021 11:21 Ответить
У французьких Альпах, зокрема, в Шамані саме на таких гелікоптерах працюють рятувальники, які є підрозділом жандармерії. Дуже ефективно працюють саме завдяки наявності гелікоптерів з навченими екіпажами. Якщо наші рятувальники доростуть до їх рівня, то честь їм і хвала, а Авакову велика подяка. Важливо щоб ця справа не завершилася на рівні обіцянок.
показать весь комментарий
20.03.2021 13:29 Ответить
Похоже намечается еще и закупка иностранных самолетов вместо отечественных? Чурка авакяшка не успокоится пока не уничтожит всю нашу промышленность и не получит все откаты от наших европейских "друзей"?
показать весь комментарий
20.03.2021 16:54 Ответить
Тратить деньги на развитие санитарной авиации в стране, где не хватает обычных машин скорой помощи, а на обед в больницах дают пустую баланду, могут только закоренелые популисты! Не тем занимается г-н Аваков.
показать весь комментарий
20.03.2021 20:53 Ответить
 
 