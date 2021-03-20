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МВС і МОЗ відновлюють санітарну авіацію, - Аваков. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ заявив, що вже у квітні на постійне чергування у Львівському регіоні заступає льотна бригада Авіаційної системи МВС, до осені такі пункти запрацюють по всій країні. Крім льотного складу, на таких пунктах постійно чергуватимуть медики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Арсен Аваков сказав під час прямого ефіру програми "Свобода слова".

"Сьогодні наші лікарі роблять надзвичайну роботу - проводять найскладніші донорські операції. Я не відповідаю за медичну частину цього процесу, але можу сказати щодо технологічної частини. Вже з першого квітня у Львівському регіоні на постійне чергування заступає авіація МВС, а з першого травня таке ж чергування вводимо в Київському регіоні. Далі приєднаються Черкаси і схід країни", - заявив він.

Арсен Аваков пояснив, що Система авіаційної безпеки МВС - це система, заснована на авіаційному флоті.

"Сьогодні ми вперше представляємо карту, де саме розташовуватимуться 15 пунктів постійного базування нашої Системи авіаційної безпеки. Це базові точки розташування наших повітряних суден, далі ми плануємо поширити їхню присутність на сході України, де тривають запеклі військові дії. У всіх цих 15 точках чергуватиме льотна бригада і бригада медиків, про що ми вже домовилися з очільником МОЗ Максимом Степановим. І вони будуть у постійній бойовій готовності вилетіти на виконання завдання. Таке зонування обрано не випадково, один пункт базування перекриває відстань 350 кілометрів", - зазначив міністр внутрішніх справ.

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Арсен Аваков зазначив, що гелікоптерами і літаками Системи авіаційної безпеки МВС керуватимуть молоді пілоти, які вже пройшли або зараз проходять відповідну підготовку. Одне з основних завдань такої системи - медична допомога, щоб із точки А в точку Б можна було сміливо доставити або хворого, або команду лікарів, орган для трансплантації.

"Для розвитку авіаційної системи ми залучаємо французькі гвинтокрили Airbus Helicopters, базова модель Н145, а також великі вертольоти Super Puma, але, на жаль, не всі вертолітні майданчики в лікарнях витримають таке навантаження. Зараз у нас працює чотири легкі вертольоти Н145, які оснащені медичними модулями", - сказав він.

Система авіації МВС займатиметься не тільки питаннями медицини, а й залучатиметься під час рятувальних операцій, гасіння пожеж та окремих військових завдань.

"Очікується, що свою роботу ми почнемо цієї весни з окремих регіонів, а вже восени будемо працювати по всій країні в тісній співпраці з медиками. На чергування стане 57 вертольотів Airbus - Н145, великі Super Puma і маневрові Н125, а також вітчизняні Мі-8 і Мі-2. До цієї кількості гвинтокрилів додаємо літаки Антонов і Diamond. Це буде цілий вертолітний флот. Третій за величиною і якістю авіафлот у Європі", - підкреслив Арсен Аваков.

Автор: 

авіація (4128) медицина (2123) вертоліт (879)


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Топ коментарі
+6
А как обяснит Аваков что вертолеты закупленые у Франции для МЧС оказались у Нацгвардии?Ведь МЧС и созданы для экстренных перевозок в том числе и медицинских.Так что то что Аваков хочет приписать в заслуги МВД уже создано да только не работает так как у МЧС технику отобрали менты.
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20.03.2021 01:49
+5
Это что, угроза ?
МВД тут при чём ?
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20.03.2021 00:32
+5
Санитарная авиация должна быть в подчинении Минздрава, иначе это какойто бред.
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20.03.2021 07:29
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Это что, угроза ?
МВД тут при чём ?
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20.03.2021 00:32 Відповісти
Органи МВС
https://mvs.gov.ua/ua/pages/4566_Nacionalna_policiya_Ukraini.htm
https://mvs.gov.ua/ua/pages/4566_Nacionalna_policiya_Ukraini.htm Національна поліція України
https://mvs.gov.ua/ua/pages/4569_Derzhavna_prikordonna_sluzhba_Ukraini.htm
Державна прикордонна служба України https://mvs.gov.ua/ua/pages/4572_Derzhavna_sluzhba_Ukraini_z_nadzvichaynih_situaciy.htm
Державна служба України з надзвичайних ситуацій https://mvs.gov.ua/ua/pages/4575_Nacionalna_gvardiya_Ukraini.htm
Національна гвардія України https://mvs.gov.ua/ua/pages/4578_Derzhavna_migraciyna_sluzhba_Ukraini.htm
Державна міграційна служба України https://mvs.gov.ua/ua/pages/4581_Golovniy_servisniy_centr_MVS_Ukraini.htm
Головний сервісний центр МВС України
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20.03.2021 00:55 Відповісти
Держава в державі.
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20.03.2021 08:19 Відповісти
Кабінет Міністрів України
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21.03.2021 17:57 Відповісти
Непонятно только, с каких хренов включили в структуру МВС, службу НЧС. Каким боком она к соблюдению/контролю правопорядка?!
Кроме того она не всегда "внутренних дел" - зачастую приходится заниматься ликвидацией ЧС в других странах, где сфера полномочий МВД заканчивается!
Скорее всего, так сделали для улучшения обеспечения. Но гораздо логичнее, включать НЧС в структуру ВСУ, поскольку ВСУ в случае ЧС так же привлекается и имеет на своем балансе тяжелую строительную технику. ВСУ как и служба НЧС включены в один эшелон системы быстрого реагирования
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20.03.2021 09:31 Відповісти
Санитарная авиация должна быть в подчинении Минздрава, иначе это какойто бред.
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20.03.2021 07:29 Відповісти
Это вам и всем нормальным людям бред, а тем кому достанется кусок бюджетного пирога на закупку/обслуживание авиации - не бред!
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20.03.2021 09:33 Відповісти
откаты
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20.03.2021 10:55 Відповісти
дороги уже восстановили,пришел черёд авиацию добить
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20.03.2021 00:32 Відповісти
Ну ти вже не перекручуй. Нормальна ініціатива, головне, щоб вона викоконувалась.
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20.03.2021 03:30 Відповісти
На які шиші?
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20.03.2021 10:46 Відповісти
вопрос прайса....
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20.03.2021 00:33 Відповісти
Дратуйте!.. я Арсен Барисыч Карлсон!..
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20.03.2021 00:34 Відповісти
хорошее дело
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20.03.2021 00:35 Відповісти
Готовится массовый террор, очевидно.
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20.03.2021 00:36 Відповісти
тебе то шо???
гастрабайтер
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20.03.2021 00:40 Відповісти
Да жалко нормальных людей.
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20.03.2021 00:41 Відповісти
На автобані ДТП, одна людина в критичному стані, потрібна евакуація гелікоптером .Гут, прилетіли забрали клієнта в найближчий шпиталь, врятували життя. А хто буде платити за цей вояж? Якщо у людини в мед. страховці прописана ця опція - евакуація повітрям - то Ок, а якщо немає такого пункту? Або взагалі немає страховки?
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20.03.2021 01:06 Відповісти
сразу видно
чувак насмотрелся телика
никто не спрашивает страховку на дороге
потом счет выставят
или страховой или человеку
а спасают всех
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20.03.2021 01:17 Відповісти
ОК.По перше у мене тєлика немає років 20, по друге де ти чувак побачив слово * питати *, чи як ти кажеш своєю кацапською - *спрашивать страховку на дороге * ? Читай уважно мессаги і думалку іноді вмикай
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20.03.2021 07:45 Відповісти
то шо ти выписываеш українською
не означает шо ты украинец
когда ты убежало, а теперь откупаешся тем шо умееш буквы составлять, это твое нутро
такие как ты - одевают вишиванки и рубают лес, вывозят янтарь
гастрабайтерам продают специальную страховку в бундесе????
никто не смотрит и не читает страховку на дороге - спасают всеми средствами - скорая, вертолет не важно
это мировая практика
до выяснения обстоятельств - это дело гос служб, в Украине в том числе
українцями стали....
запроданці
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20.03.2021 11:06 Відповісти
Кумедний ти хлопчик )) але трохе тупенький тому не цікаво мені з тобою спілкуватися ні про що , давайпака
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20.03.2021 20:30 Відповісти
правда она гастрабайтерам не интересна
они как свиньи
где помои там и они
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20.03.2021 21:02 Відповісти
Есть такое понятие как "первая помощь" которая включает и транспортировку. Первая помощь, всегда оказывается в полном (хоть и минимальном) объеме и бесплатно. А вот когда вам поставят диагноз, назначат лечение.....вот тут страховка и понадобится
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20.03.2021 09:38 Відповісти
Невже і повiтрянне перевезення - гелкоптером - безкоштовне? Якщо це так то це дуже гут! Ну а про операцію, лікування зрозуміло .Дякую!
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20.03.2021 20:36 Відповісти
Врачи бегут из Украины, а МВД восстанавливает санитарную авиацию

Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино.
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20.03.2021 01:21 Відповісти
Наверное будут летать на Ирокезе, которые собирается "построить" к августу фиктивная фирма на Одесском авиазаводе. Только бабки давайте.
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20.03.2021 01:23 Відповісти
Это они достигли до очередного "ПЛАТО"
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20.03.2021 12:00 Відповісти
А как обяснит Аваков что вертолеты закупленые у Франции для МЧС оказались у Нацгвардии?Ведь МЧС и созданы для экстренных перевозок в том числе и медицинских.Так что то что Аваков хочет приписать в заслуги МВД уже создано да только не работает так как у МЧС технику отобрали менты.
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20.03.2021 01:49 Відповісти
***.. я понял зачем нужна санитарная авиация !!! Ну Авакян - ты внатуре черт !!!
Принят закон о трансплантологии, и теперь за долги перед государством, людям теперь можно будет расплатиться своими органами с доставкой органов на вертолете - быстро и с гарантией !!! "Продай собаку - оплати коммунальные" - уже не в тренде у Земародеров..
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20.03.2021 01:58 Відповісти
Аваков восстанавливает все.

МВС і МОЗ відновлюють санітарну авіацію, - Аваков - Цензор.НЕТ 7006
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20.03.2021 04:37 Відповісти
При Порохе закупили прекрасные локомотивы GE.
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20.03.2021 05:01 Відповісти
Вы думаете Аваков дурак? То были тепловозы, а это электровозы. Украина достаточно богатая чтобы покупать самое лучшее. Если что можно взять еще кредитов МВФ. Не самим же делать в конце концов.
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20.03.2021 05:58 Відповісти
Я думаю что это выходит далеко за пределы компетенции МВД.
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20.03.2021 08:10 Відповісти
Я тоже не могу понять, завтра Аваков договорится о поставках вакцины, потом о продаже зерна, потом о покупке металла, потом..., и это министр МВД...?!?!?
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20.03.2021 07:32 Відповісти
При этом в стране разгул криминала и этнических банд чурок, а авакяшка вместо выполнения своих прямых обязанностей тупо грабит страну за откаты от жабоедов.
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20.03.2021 16:48 Відповісти
Судя по всему Французы нормально откатывают.
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20.03.2021 09:00 Відповісти
И не говори, куда бы мы без этого армяшки делись, ну разве что сами бы начали делать, хотя тут бы рюкзаков свой пятак бы не всунул, а ему еще виллу в Италии содержать нужно, сплошные расходы.
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20.03.2021 16:46 Відповісти
Может МВД будет атомные электростанции строить? Какой широкий кругозор у Арсенборисыча.
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20.03.2021 06:41 Відповісти
Ну чё вы так возбудились? Идёт нормальное развитие гражданской инфраструктуры. Всё подобное уже есть и работает в европейских странах. АЛЕ там не воруют, не вымогают, не используют для себя. У нас не так, у нас по другому т.е. через зад (образно). Через время окажется, что вертолёты очень удобны для... охоты.
А реклама красивая. Правда?
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20.03.2021 08:02 Відповісти
Потому украинцы выбирают сердцем. То есть любят патриотическую болтовню и показуху.
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20.03.2021 08:12 Відповісти
мусора жтрненько живут, мрази
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20.03.2021 08:06 Відповісти
В Украине сейчас санитарная авиация - это та, которая поможет зачистить лугандон и Крым от кацапской бешаной стаи.
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20.03.2021 09:34 Відповісти
Пашинский в 2014 году, во время нападения рашистов на Украину, летал на охоту и рыбалку на военном вертолете, а раненных бойцов ВСУ возили в Киевский госпиталь на старых "буханках". Вот теперь и у Рюкзакова будет личный авиатранспорт.
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20.03.2021 09:36 Відповісти
Тоже видать готовится к эвакуации.
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20.03.2021 16:49 Відповісти
Крут наш министр МВД..Уже и восстановлением санавиации занялся, в пику главмедику..Тарану надо с него брать пример,а то ВСУ отстают в финансировании, снабжении ,обеспечении от полиции
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20.03.2021 10:22 Відповісти
Да ладно, они оба мастера своего дела - один мародер ворует на откатах от жабоедов, второй Татры вместо Кразов и ракет для Нептуна заказывает у чехов. Просто один делает это в наглую и еще пиарится на этом, а второй втихаря.
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20.03.2021 16:52 Відповісти
Ну как же второму Татры вместо ракет не заказывать ежели "зелень"прямо указывает,что главное при войне дипломатия,а не армия..
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20.03.2021 17:13 Відповісти
ну подивимось, побачимо, що з того вийде....
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20.03.2021 11:00 Відповісти
коли цей злодій заспокоїться?
очевидно, що сам по собі- ніколи.

РНБО, агов!
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20.03.2021 11:21 Відповісти
У французьких Альпах, зокрема, в Шамані саме на таких гелікоптерах працюють рятувальники, які є підрозділом жандармерії. Дуже ефективно працюють саме завдяки наявності гелікоптерів з навченими екіпажами. Якщо наші рятувальники доростуть до їх рівня, то честь їм і хвала, а Авакову велика подяка. Важливо щоб ця справа не завершилася на рівні обіцянок.
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20.03.2021 13:29 Відповісти
Похоже намечается еще и закупка иностранных самолетов вместо отечественных? Чурка авакяшка не успокоится пока не уничтожит всю нашу промышленность и не получит все откаты от наших европейских "друзей"?
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20.03.2021 16:54 Відповісти
Тратить деньги на развитие санитарной авиации в стране, где не хватает обычных машин скорой помощи, а на обед в больницах дают пустую баланду, могут только закоренелые популисты! Не тем занимается г-н Аваков.
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20.03.2021 20:53 Відповісти
 
 