МВС і МОЗ відновлюють санітарну авіацію, - Аваков. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ заявив, що вже у квітні на постійне чергування у Львівському регіоні заступає льотна бригада Авіаційної системи МВС, до осені такі пункти запрацюють по всій країні. Крім льотного складу, на таких пунктах постійно чергуватимуть медики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Арсен Аваков сказав під час прямого ефіру програми "Свобода слова".

"Сьогодні наші лікарі роблять надзвичайну роботу - проводять найскладніші донорські операції. Я не відповідаю за медичну частину цього процесу, але можу сказати щодо технологічної частини. Вже з першого квітня у Львівському регіоні на постійне чергування заступає авіація МВС, а з першого травня таке ж чергування вводимо в Київському регіоні. Далі приєднаються Черкаси і схід країни", - заявив він.

Арсен Аваков пояснив, що Система авіаційної безпеки МВС - це система, заснована на авіаційному флоті.

"Сьогодні ми вперше представляємо карту, де саме розташовуватимуться 15 пунктів постійного базування нашої Системи авіаційної безпеки. Це базові точки розташування наших повітряних суден, далі ми плануємо поширити їхню присутність на сході України, де тривають запеклі військові дії. У всіх цих 15 точках чергуватиме льотна бригада і бригада медиків, про що ми вже домовилися з очільником МОЗ Максимом Степановим. І вони будуть у постійній бойовій готовності вилетіти на виконання завдання. Таке зонування обрано не випадково, один пункт базування перекриває відстань 350 кілометрів", - зазначив міністр внутрішніх справ.

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Арсен Аваков зазначив, що гелікоптерами і літаками Системи авіаційної безпеки МВС керуватимуть молоді пілоти, які вже пройшли або зараз проходять відповідну підготовку. Одне з основних завдань такої системи - медична допомога, щоб із точки А в точку Б можна було сміливо доставити або хворого, або команду лікарів, орган для трансплантації.

"Для розвитку авіаційної системи ми залучаємо французькі гвинтокрили Airbus Helicopters, базова модель Н145, а також великі вертольоти Super Puma, але, на жаль, не всі вертолітні майданчики в лікарнях витримають таке навантаження. Зараз у нас працює чотири легкі вертольоти Н145, які оснащені медичними модулями", - сказав він.

Система авіації МВС займатиметься не тільки питаннями медицини, а й залучатиметься під час рятувальних операцій, гасіння пожеж та окремих військових завдань.

"Очікується, що свою роботу ми почнемо цієї весни з окремих регіонів, а вже восени будемо працювати по всій країні в тісній співпраці з медиками. На чергування стане 57 вертольотів Airbus - Н145, великі Super Puma і маневрові Н125, а також вітчизняні Мі-8 і Мі-2. До цієї кількості гвинтокрилів додаємо літаки Антонов і Diamond. Це буде цілий вертолітний флот. Третій за величиною і якістю авіафлот у Європі", - підкреслив Арсен Аваков.