Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International. ВИДЕО
Украинский боксер Денис Беринчик победил техническим нокаутом в третьем раунде чилийца Хосе Санчеса и защитил титул WBO International.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу K2 Promotions.
В воскресенье, 21 марта в Броварах, Беринчик проводил очередную защиту международного титула WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) против Хосе Санчеса, передает Еспресо.TV.
Украинец одержал победу техническим нокаутом в 3-м раунде.
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