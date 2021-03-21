Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International. ВИДЕО

Украинский боксер Денис Беринчик победил техническим нокаутом в третьем раунде чилийца Хосе Санчеса и защитил титул WBO International.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу K2 Promotions.

В воскресенье, 21 марта в Броварах, Беринчик проводил очередную защиту международного титула WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) против Хосе Санчеса, передает Еспресо.TV.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский боксер Беринчик защитил пояс WBO International. ВИДЕО

Украинец одержал победу техническим нокаутом в 3-м раунде.