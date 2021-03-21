Український боксер Берінчик захистив титул WBO International. ВIДЕО
Український боксер Денис Берінчик переміг технічним нокаутом у третьому раунді чилійця Хосе Санчеса і захистив титул WBO International.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку K2 Promotions.
У неділю, 21 березня, в Броварах Берінчик проводив черговий захист міжнародного титулу WBO (Всесвітньої боксерської організації) в легкій вазі (до 61,2 кг) проти Хосе Санчеса, передає Еспресо.TV.
Українець здобув перемогу технічним нокаутом у третьому раунді.
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