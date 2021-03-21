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Український боксер Берінчик захистив титул WBO International. ВIДЕО

Український боксер Денис Берінчик переміг технічним нокаутом у третьому раунді чилійця Хосе Санчеса і захистив титул WBO International.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку K2 Promotions.

У неділю, 21 березня, в Броварах Берінчик проводив черговий захист міжнародного титулу WBO (Всесвітньої боксерської організації) в легкій вазі (до 61,2 кг) проти Хосе Санчеса, передає Еспресо.TV.

Дивіться також: Український боксер Берінчик захистив пояс WBO International. ВIДЕО

Українець здобув перемогу технічним нокаутом у третьому раунді.

Автор: 

бокс (169) перемога (488) Берінчик Денис (7)


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Топ коментарі
+16
молодець звісно... тільки б не заЛомилася та не заУсилася
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21.03.2021 23:09
+11
Він з секти "московських кобил",чи справді Українець?
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21.03.2021 23:12
+7
а ничего удивительного - дети занимаются боксом в наиболее депрессивных районах, это чуть ли не единственный способ вырваться из бедности и к тому же в таких районах бить кулаком по роже это единственное социально одобряемое поведение
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22.03.2021 01:28
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молодець звісно... тільки б не заЛомилася та не заУсилася
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21.03.2021 23:09 Відповісти
кар'єра*
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21.03.2021 23:32 Відповісти
Він з секти "московських кобил",чи справді Українець?
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21.03.2021 23:12 Відповісти
Беринчик про Крим : «Территорию никто не отдаст, а другие ее не заберут» ....Усик 2
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21.03.2021 23:22 Відповісти
Так , вiн з Луганськоi областi
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21.03.2021 23:30 Відповісти
а ничего удивительного - дети занимаются боксом в наиболее депрессивных районах, это чуть ли не единственный способ вырваться из бедности и к тому же в таких районах бить кулаком по роже это единственное социально одобряемое поведение
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22.03.2021 01:28 Відповісти
А мэры где рождаются?
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22.03.2021 05:39 Відповісти
Контуженный родился не только лишь в Киргизии.
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22.03.2021 05:47 Відповісти
І це не тільки в Україні, не пригадаю щоб хоч один (наприклад американський) боксер народився виріс в престижному районі або в центрі мегаполісу
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22.03.2021 07:30 Відповісти
Беринчик про Крим : «Территорию никто не отдаст, а другие ее не заберут» ....Усик 2/ Откуда украинцев-чемпионов мира- гневно разоблачаешь? Где за Украину страдаешь? В какой стране?
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22.03.2021 08:52 Відповісти
решением судей
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21.03.2021 23:44 Відповісти
Годы идут,а он всё какие-то "мешки" валяет. Или пусть промоутеров меняет или завязывает. Хотя это может такой план. Какое никакое-а бабло капает.
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21.03.2021 23:48 Відповісти
этот титул круто выиграть лет в двадцать. биться зе него в тридцать с хвостиком-отстой
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22.03.2021 05:23 Відповісти
Есть такая профессия - обсирать достижения других людей. Сам то чего добился диванный тролль?
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22.03.2021 09:07 Відповісти
В 24 он завоевал серебро на Олимпийских играх. Так круче звучит?
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22.03.2021 12:30 Відповісти
шоб ты понимало,на олимпиаде выіступают любители. профи бокс это немного другой уровень.и здесь ,беринчик, ничего не добился
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28.03.2021 05:50 Відповісти
Так говорить может или тот, кто добился лучшего результата, или ущербный человек. Можно критиковать спортсменов за их человеческие качества, но критиковать их за высокий результат, который самому и не снился, лишь потому что другой спортсмен лучше - вот это и есть - ущербность. Я не знаю Беринчика, может он хороший человек, а может отстойный, но медаль Олимпиады - это превосходный результат, который показывает, что в спорте он многого добился.
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28.03.2021 12:43 Відповісти
Украинский боксер Денис Беринчик победил техническим нокаутом / Беринчик-молодец. Украинскому боксу-слава.
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22.03.2021 08:47 Відповісти
Беринчик сейчас выступает в весе, в который перешел Ломаченко (раньше тот выступал ниже по весу). В теории они могут выйти на бой друг с другом, но это особо никому не нужно, разве только один станет чемпионом, а другой - претендентом. Было бы интересно тоже посмотреть Лопес - Беринчик. Но так как в профессиональном боксе бои организовывают по принципу "кто больше денег принесет", сложно загадывать. То, что у Беринчика есть пояс, не имеет значения, ведь это не основной пояс WBO, основной как раз у Лопеса.
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22.03.2021 12:38 Відповісти
в своей профессии кое что добилсяю но перед тобой,свинья ,я отчитіваться не собираюсь
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22.03.2021 18:09 Відповісти
 
 