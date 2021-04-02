Военнослужащие инженерно-саперных подразделений при поддержке артиллерии и авиации тренировались на админгранице с Крымом обустраивать минно-взрывные заграждения. ВИДЕО

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым вдоль побережья Черного и Азовского морей, при поддержке артиллерии и армейской авиации, выполнили практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ в Facebook.

"Рубежи минирования должны значительно затруднить продвижение противника в глубину обороны наших войск, - отметил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. - Подготовленная заранее система инженерных заграждений плавающими транспортерами ПТС-2 на десантно-доступных участках морского побережья, соединенная с системой огневого поражения, значительно скует действия противника и приведет к его значительным потерям".

По словам Наева, военные резервы группировки войск, которые подчинены Командованию почти каждую неделю отрабатывают на побережье практические действия по противодействию высадке морского десанта вероятного противника с кораблей и полное его уничтожение.

В частности, на этот раз минометные расчеты совершили марш, развертывание и подготовку исходных данных для стрельбы для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений. Вместе с тем, воины-вертолетчики отработали упражнения по уничтожению целей условного противника в полете на малых высотах.

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"Постоянная тренировка резервов и подвижных морских отрядов заграждений, на определенных участках минировании гарантируют своевременное ограничениея мобильности сил противника в случае попытки осуществления вооруженной агрессии", - отметил Наев.