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Военнослужащие инженерно-саперных подразделений при поддержке артиллерии и авиации тренировались на админгранице с Крымом обустраивать минно-взрывные заграждения. ВИДЕО

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым вдоль побережья Черного и Азовского морей, при поддержке артиллерии и армейской авиации, выполнили практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ в Facebook.

"Рубежи минирования должны значительно затруднить продвижение противника в глубину обороны наших войск, - отметил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. - Подготовленная заранее система инженерных заграждений плавающими транспортерами ПТС-2 на десантно-доступных участках морского побережья, соединенная с системой огневого поражения, значительно скует действия противника и приведет к его значительным потерям".

По словам Наева, военные резервы группировки войск, которые подчинены Командованию почти каждую неделю отрабатывают на побережье практические действия по противодействию высадке морского десанта вероятного противника с кораблей и полное его уничтожение.

В частности, на этот раз минометные расчеты совершили марш, развертывание и подготовку исходных данных для стрельбы для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений. Вместе с тем, воины-вертолетчики отработали упражнения по уничтожению целей условного противника в полете на малых высотах.

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"Постоянная тренировка резервов и подвижных морских отрядов заграждений, на определенных участках минировании гарантируют своевременное ограничениея мобильности сил противника в случае попытки осуществления вооруженной агрессии", - отметил Наев.

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений при поддержке артиллерии и авиации тренировались на админгранице с Крымом обустраивать минно-взрывные заграждения 01

Крым (26411) оборона (5213) военные учения (3459) ВСУ (6618) Наев Сергей (347)


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Топ комментарии
+5
Так можливо вони і обладнали під прикриттям навчань. Лякають москалики нас своїм рважим металобрухтом, який гонять в Крим і до кордону, дуже хочуть водички. Тягніть водовід з рідної гавані - з Волги, чи навіть Байкалу, поки китайці не забрали.
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02.04.2021 09:03
+2
Треба не тренуватись,а обладнувати мінні поля,і не тільки з Кримського напрямку.
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02.04.2021 08:56
+2
щоб вас розірвало, москалі,
від дотику до нашої землі !
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02.04.2021 09:31
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Правила форума Совет форумчан
Треба не тренуватись,а обладнувати мінні поля,і не тільки з Кримського напрямку.
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02.04.2021 08:56 Ответить
Так можливо вони і обладнали під прикриттям навчань. Лякають москалики нас своїм рважим металобрухтом, який гонять в Крим і до кордону, дуже хочуть водички. Тягніть водовід з рідної гавані - з Волги, чи навіть Байкалу, поки китайці не забрали.
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02.04.2021 09:03 Ответить
щоб вас розірвало, москалі,
від дотику до нашої землі !
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02.04.2021 09:31 Ответить
Карти минирования - в студию! А так- молодці -руки- до автоматизму і коли треба за ніч де треба і нехай щастить небратам.
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02.04.2021 09:42 Ответить
Це звісно ДОБРЕ,
Останнім часом дуууже активно стали практикувати навчання, певне щось буде більше аніж є....
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02.04.2021 09:50 Ответить
Мощно! 4 миномета - это "поддержка артиллерии", 1 вертолетик - это поддержка авиации. Естественно, ни единого выстрела. Очередная видимость вместо настоящих боевых учений.
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02.04.2021 10:10 Ответить
https://www.facebook.com/dpkbtz
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02.04.2021 13:04 Ответить
 
 