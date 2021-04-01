Учения танковых резервов ВСУ состоялись на Луганщине, - ООС. ФОТОрепортаж
В механизированной бригаде имени князя Романа Великого, которая выполняет задачи по назначению в Луганской области, прошли учения танковых резервов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
В сообщении подчеркивается, что танковые подразделения в соответствии с Минскими договоренностями отведены от линии соприкосновения и участия в боевых действиях не принимают уже длительное время. Танкисты указанной бригады, которые трижды становились лучшим танковым подразделением Украины и дважды защищали честь Украины на международных танковых соревнованиях, совершенствовали мастерство в контрнаступлении.
"По легенде учений, враг прорвал оборону, а пехотинцы вынуждены были отступить. Танкисты по тревоге, получили приказ осуществить марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи. Во время разведки боем, танкисты определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Когда противник разоблачил себя, в бой вступили основные силы танкового резерва", - подчеркивают в штабе.
Также отмечается, что условный враг не сдавался и осуществлял поражения артиллерией, вследствие чего танкисты, каждый раз получая новые команды об изменении обстановки, в условиях боя молниеносно отреагировали - отошли, чтобы найти слабое место в обороне врага, и вернуть утраченные позиции.
"Для безопасного ухода танкисты применили дымовую завесу, чтобы ввести в заблуждение противника, замаскировав свои действия. Как результат, танковое подразделение, осуществив перегруппировку, контратаковало врага с другого фланга, где наступление было наименее ожидаемым", - следует из сообщения.
"Пока продолжался бой, от удара с неба танкистов прикрывали зенитчики, ведь угрозы следует ожидать не только с земли, но и с воздуха. Слаженного мощного огневого натиска украинских сил враг не выдержал. И это - только часть контрнаступательных действий, говорят танкисты. В условиях реальных боевых действий на оборону возвращенных во время боя позиций станут и другие подразделения бригады", - сказано в сообщении.
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Я в Днепре живу -250км до Войны и никто ничего не говорит. Что делать , куда идти если попрут!!! Сон приснился идут зеленые человеки по улицам Подгородного и со дворов всех вытаскивают и в колонны!!! Женщины в одну сторону ,мужики в другую, детей из рук у матерей вырывают!!! Как в кино про фашистов!!!
Бред!!! По телеку трындят войска россияне стягивают к границам - а у нас ,как другая планета!!!
В Днепре больницы переполнены , а в маршрутке утром если маску три человека оденет уже хорошо!!!! Все без масок! Хрен поймешь!!!!
КОРОЧЕ _ НЕПОНЯТНО!!!!
Попейте пивка с представителями бригад.
Они Вам и расскажут.