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Учения танковых резервов ВСУ состоялись на Луганщине, - ООС. ФОТОрепортаж

Учения танковых резервов ВСУ состоялись на Луганщине, - ООС. ФОТОрепортаж

В механизированной бригаде имени князя Романа Великого, которая выполняет задачи по назначению в Луганской области, прошли учения танковых резервов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

В сообщении подчеркивается, что танковые подразделения в соответствии с Минскими договоренностями отведены от линии соприкосновения и участия в боевых действиях не принимают уже длительное время. Танкисты указанной бригады, которые трижды становились лучшим танковым подразделением Украины и дважды защищали честь Украины на международных танковых соревнованиях, совершенствовали мастерство в контрнаступлении.

"По легенде учений, враг прорвал оборону, а пехотинцы вынуждены были отступить. Танкисты по тревоге, получили приказ осуществить марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи. Во время разведки боем, танкисты определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Когда противник разоблачил себя, в бой вступили основные силы танкового резерва", - подчеркивают в штабе.

Также отмечается, что условный враг не сдавался и осуществлял поражения артиллерией, вследствие чего танкисты, каждый раз получая новые команды об изменении обстановки, в условиях боя молниеносно отреагировали - отошли, чтобы найти слабое место в обороне врага, и вернуть утраченные позиции.

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"Для безопасного ухода танкисты применили дымовую завесу, чтобы ввести в заблуждение противника, замаскировав свои действия. Как результат, танковое подразделение, осуществив перегруппировку, контратаковало врага с другого фланга, где наступление было наименее ожидаемым", - следует из сообщения.

"Пока продолжался бой, от удара с неба танкистов прикрывали зенитчики, ведь угрозы следует ожидать не только с земли, но и с воздуха. Слаженного мощного огневого натиска украинских сил враг не выдержал. И это - только часть контрнаступательных действий, говорят танкисты. В условиях реальных боевых действий на оборону возвращенных во время боя позиций станут и другие подразделения бригады", - сказано в сообщении.

Учения танковых резервов ВСУ состоялись на Луганщине, - ООС 01
Учения танковых резервов ВСУ состоялись на Луганщине, - ООС 02
Учения танковых резервов ВСУ состоялись на Луганщине, - ООС 03
Учения танковых резервов ВСУ состоялись на Луганщине, - ООС 04
Учения танковых резервов ВСУ состоялись на Луганщине, - ООС 05
Учения танковых резервов ВСУ состоялись на Луганщине, - ООС 06
Учения танковых резервов ВСУ состоялись на Луганщине, - ООС 07
Учения танковых резервов ВСУ состоялись на Луганщине, - ООС 08
Учения танковых резервов ВСУ состоялись на Луганщине, - ООС 09
Учения танковых резервов ВСУ состоялись на Луганщине, - ООС 10

Автор: 

танк (2260) военные учения (3459) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6501)


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01.04.2021 16:56 Ответить
ВПЕРЁД на моЦкву !
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01.04.2021 17:01 Ответить
Так бы хотелось услышать от Мужиков - оинов с передовой - мы выстоим если они попрут?
Я в Днепре живу -250км до Войны и никто ничего не говорит. Что делать , куда идти если попрут!!! Сон приснился идут зеленые человеки по улицам Подгородного и со дворов всех вытаскивают и в колонны!!! Женщины в одну сторону ,мужики в другую, детей из рук у матерей вырывают!!! Как в кино про фашистов!!!
Бред!!! По телеку трындят войска россияне стягивают к границам - а у нас ,как другая планета!!!
В Днепре больницы переполнены , а в маршрутке утром если маску три человека оденет уже хорошо!!!! Все без масок! Хрен поймешь!!!!
КОРОЧЕ _ НЕПОНЯТНО!!!!
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01.04.2021 17:07 Ответить
в Запорожье с масками та же фигня.если кто то в маске смотрят как на дурака.
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01.04.2021 18:35 Ответить
Поезжайте в Гвардейское и Черкасское.
Попейте пивка с представителями бригад.
Они Вам и расскажут.
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01.04.2021 23:18 Ответить
да, в нырешних условиях мишек неплохо бы потренировать
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01.04.2021 17:41 Ответить
 
 