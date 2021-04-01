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Навчання танкових резервів ЗСУ відбулися на Луганщині, - ООС. ФОТОрепортаж

Навчання танкових резервів ЗСУ відбулися на Луганщині, - ООС. ФОТОрепортаж

У механізованій бригаді імені князя Романа Великого, яка виконує завдання за призначенням у Луганській області, відбулися навчання танкових резервів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

У повідомленні підкреслюється, що танкові підрозділи відповідно до Мінських домовленостей відведені від лінії зіткнення та участі в бойових діях не беруть вже тривалий час. Танкісти бригади, які тричі ставали кращим танковим підрозділом України і двічі захищали честь України на міжнародних танкових змаганнях, вдосконалювали майстерність у контрнаступі.

"За легендою навчань, ворог прорвав оборону, а піхотинці змушені були відступити. Танкісти по тривозі, отримали наказ здійснити марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі. Під час розвідки боєм, панцирники визначили головні сили противника та змусили його виявити себе. Коли противник викрив себе, в бій вступили основні сили танкового резерву", - підкреслюють в штабі.

Також наголошується, що умовний ворог не здавався й здійснював ураження артилерією. Танкісти, щоразу отримуючи нові команди про зміну обстановки, в умовах бою блискавично відреагували – відійшли, аби знайти слабке місце в обороні ворога, і повернути втрачені позиції.

"Для безпечного відходу танкісти застосували димову завісу, щоб ввести в оману противника, замаскували свої дії. Як результат, танковий підрозділ, здійснивши перегрупування, контратакував ворога з іншого флангу, де наступ був найменш очікуваний", - випливає з повідомлення.

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"Поки тривав бій, від удару з неба танкістів прикривали зенітники, адже загрози слід очікувати не тільки з землі, а й з повітря. Злагодженого потужного вогневого натиску українських сил ворог не витримав. І це – тільки частина контрнаступальних дій, кажуть танкісти. За умов реальних бойових дій на оборону повернутих під час бою позицій стануть й інші підрозділи бригади", - сказано в повідомленні.

Навчання танкових резервів ЗСУ відбулися на Луганщині, - ООС 01
Навчання танкових резервів ЗСУ відбулися на Луганщині, - ООС 02
Навчання танкових резервів ЗСУ відбулися на Луганщині, - ООС 03
Навчання танкових резервів ЗСУ відбулися на Луганщині, - ООС 04
Навчання танкових резервів ЗСУ відбулися на Луганщині, - ООС 05
Навчання танкових резервів ЗСУ відбулися на Луганщині, - ООС 06
Навчання танкових резервів ЗСУ відбулися на Луганщині, - ООС 07
Навчання танкових резервів ЗСУ відбулися на Луганщині, - ООС 08
Навчання танкових резервів ЗСУ відбулися на Луганщині, - ООС 09
Навчання танкових резервів ЗСУ відбулися на Луганщині, - ООС 10

Автор: 

танк (2071) військові навчання (2777) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4883)


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Хочешь мира, готовься к войне. Не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую.
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01.04.2021 16:56 Відповісти
ВПЕРЁД на моЦкву !
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01.04.2021 17:01 Відповісти
Так бы хотелось услышать от Мужиков - оинов с передовой - мы выстоим если они попрут?
Я в Днепре живу -250км до Войны и никто ничего не говорит. Что делать , куда идти если попрут!!! Сон приснился идут зеленые человеки по улицам Подгородного и со дворов всех вытаскивают и в колонны!!! Женщины в одну сторону ,мужики в другую, детей из рук у матерей вырывают!!! Как в кино про фашистов!!!
Бред!!! По телеку трындят войска россияне стягивают к границам - а у нас ,как другая планета!!!
В Днепре больницы переполнены , а в маршрутке утром если маску три человека оденет уже хорошо!!!! Все без масок! Хрен поймешь!!!!
КОРОЧЕ _ НЕПОНЯТНО!!!!
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01.04.2021 17:07 Відповісти
в Запорожье с масками та же фигня.если кто то в маске смотрят как на дурака.
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01.04.2021 18:35 Відповісти
Поезжайте в Гвардейское и Черкасское.
Попейте пивка с представителями бригад.
Они Вам и расскажут.
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01.04.2021 23:18 Відповісти
да, в нырешних условиях мишек неплохо бы потренировать
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01.04.2021 17:41 Відповісти
 
 