Навчання танкових резервів ЗСУ відбулися на Луганщині, - ООС. ФОТОрепортаж

У механізованій бригаді імені князя Романа Великого, яка виконує завдання за призначенням у Луганській області, відбулися навчання танкових резервів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

У повідомленні підкреслюється, що танкові підрозділи відповідно до Мінських домовленостей відведені від лінії зіткнення та участі в бойових діях не беруть вже тривалий час. Танкісти бригади, які тричі ставали кращим танковим підрозділом України і двічі захищали честь України на міжнародних танкових змаганнях, вдосконалювали майстерність у контрнаступі.

"За легендою навчань, ворог прорвав оборону, а піхотинці змушені були відступити. Танкісти по тривозі, отримали наказ здійснити марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі. Під час розвідки боєм, панцирники визначили головні сили противника та змусили його виявити себе. Коли противник викрив себе, в бій вступили основні сили танкового резерву", - підкреслюють в штабі.

Також наголошується, що умовний ворог не здавався й здійснював ураження артилерією. Танкісти, щоразу отримуючи нові команди про зміну обстановки, в умовах бою блискавично відреагували – відійшли, аби знайти слабке місце в обороні ворога, і повернути втрачені позиції.

"Для безпечного відходу танкісти застосували димову завісу, щоб ввести в оману противника, замаскували свої дії. Як результат, танковий підрозділ, здійснивши перегрупування, контратакував ворога з іншого флангу, де наступ був найменш очікуваний", - випливає з повідомлення.

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"Поки тривав бій, від удару з неба танкістів прикривали зенітники, адже загрози слід очікувати не тільки з землі, а й з повітря. Злагодженого потужного вогневого натиску українських сил ворог не витримав. І це – тільки частина контрнаступальних дій, кажуть танкісти. За умов реальних бойових дій на оборону повернутих під час бою позицій стануть й інші підрозділи бригади", - сказано в повідомленні.



















