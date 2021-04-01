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У прифронтовому Щасті відбулися антитерористичні навчання. ВIДЕО

30-31 березня на Луганщині в прифронтовому населеному пункті Щастя відбулися планові антитерористичні навчання.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук " прессекретарка Нацполіції Луганської області Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.

Вона також оприлюднила відео відповідних навчань.

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що в районі проведення ООС у м. Щастя будуть проведені антитерористичні навчання.

Дивіться також: Воїни-артилеристи провели тактичні навчання з бойовою стрільбою на Донбасі. ФОТОрепортаж

Автор: 

оборона (4793) військові навчання (2777) Погукай (30) Луганська область (4883)


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Молодці.
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01.04.2021 22:56 Відповісти
А вже наступного дня прихильники кремлівського карлика під видом "червоного хреста" провезли через КПВВ м.Щастя (який раніше був "Фасадом") російським окупантам товари подвійного призначення для підтримки тероризму.
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02.04.2021 03:08 Відповісти
 
 