У прифронтовому Щасті відбулися антитерористичні навчання. ВIДЕО

30-31 березня на Луганщині в прифронтовому населеному пункті Щастя відбулися планові антитерористичні навчання.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук " прессекретарка Нацполіції Луганської області Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.

Вона також оприлюднила відео відповідних навчань.

Раніше Цензор.НЕТ писав про те, що в районі проведення ООС у м. Щастя будуть проведені антитерористичні навчання.

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