В прифронтовом Счастье состоялись антитеррористические учения. ВИДЕО

30-31 марта на Луганщине, в прифронтовом населенном пункте Счастье, состоялись плановые антитеррористические учения.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

Она также обнародовала видео соответствующих учений.

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что в районе проведения ООС в г. Счастье будут проведены антитеррористические учения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта оккупантов. ВИДЕО