В прифронтовом Счастье состоялись антитеррористические учения. ВИДЕО
30-31 марта на Луганщине, в прифронтовом населенном пункте Счастье, состоялись плановые антитеррористические учения.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.
Она также обнародовала видео соответствующих учений.
Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что в районе проведения ООС в г. Счастье будут проведены антитеррористические учения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Wernos Misha
показать весь комментарий01.04.2021 22:56 Ответить Мне нравится 0
Grigory Maximets
показать весь комментарий02.04.2021 03:08 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль