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В прифронтовом Счастье состоялись антитеррористические учения. ВИДЕО

30-31 марта на Луганщине, в прифронтовом населенном пункте Счастье, состоялись плановые антитеррористические учения.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

Она также обнародовала видео соответствующих учений. 

Ранее Цензор.НЕТ писал о том, что в районе проведения ООС в г. Счастье будут проведены антитеррористические учения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

оборона (5213) военные учения (3459) Погукай Татьяна (33) Луганская область (6501)


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Молодці.
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01.04.2021 22:56 Ответить
А вже наступного дня прихильники кремлівського карлика під видом "червоного хреста" провезли через КПВВ м.Щастя (який раніше був "Фасадом") російським окупантам товари подвійного призначення для підтримки тероризму.
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02.04.2021 03:08 Ответить
 
 