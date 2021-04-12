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Минздрав разработал стандарт реабилитации пациентов после перенесенного COVID-19, - Микичак. ВИДЕО

Министерство здравоохранения разработало стандарт проведения реабилитации пациентов после перенесенного COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Уже есть наши наработанные рекомендации с учетом мирового опыта, рекомендаций ВОЗ. В частности, в сотрудничестве с Государственным экспертным центром разработан стандарт медицинской помощи "Реабилитация пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 и реконвалесцентов", - сказала Микичак.

Она отметила, что коронавирус поражает различные органы и системы органов, которые после выздоровления от инфекции требуют возвращения функциональности. Речь идет как о дыхательной системе, так и о сердечно-сосудистой, нервной системе и т.п. Стандарт по реабилитации пока направлен для обсуждения в региональные департаменты здравоохранения и будет согласован в ближайшее время.

Кроме того, Минздрав предложил Национальной службе здоровья выделить пакет услуг в рамках программы медицинских гарантий, предусматривающий предоставление реабилитации после перенесенного COVID-19. Областные департаменты здравоохранения получили от министерства задачу определить и утвердить сеть заведений, в том числе санаторно-курортного типа, в которых будет предоставляться услуга по реабилитации. Также по направлениям пациентов будут принимать заведения, которые относятся к сфере управления Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине реабилитацию можно проходить в 249 медицинских учреждениях, - НСЗУ

Как сообщалось, симптомы со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой или нервной систем у пациентов с COVID-19 наблюдаются как минимум на протяжении 12 недель после начала заболевания.

карантин (16729) реабилитация (349) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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Зачем нам минздрав?
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12.04.2021 10:39 Ответить
Головне, що вчасно, не пройшло і року.
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12.04.2021 10:43 Ответить
А что такое COVID-19? Где, в какой стране и в какой лаборатории этот вирус был выделен и изолирован? После чего местные долбодятлы проводят реабилитацию?
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12.04.2021 10:45 Ответить
Зараз, після перенесеного у листопаді ковіді у "легкій" формі - погіршився стан здоров'я, серце ледь справляється - кров стала густою - пью кроворозріджуючі препарати. тиск упав, сатурація вечорами теж до 80. Ковід би вас, упоротих побрав назавжди!
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12.04.2021 10:52 Ответить
О, ковід-дисиденти стирили методичку у ВІЛ-дисидентів?
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12.04.2021 12:24 Ответить
...больше дышите воздухом.!
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12.04.2021 10:54 Ответить
Это вам,щоб краще дихалось.Это,для серця.Ну,а це для нервiв.
-Доктор,а у вас кроме горилки ничого бiльше нема?
-Коньяк э.
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12.04.2021 10:59 Ответить
Результат многомесячных и многомиллиардных исследований:
- больше пить воды, больше гулять на воздухе, больше дышать.
- спиртное и табак не употреблять.
- для верующих - молитвы.
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12.04.2021 11:06 Ответить
 
 