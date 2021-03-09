В Украине реабилитацию можно проходить в 249 медицинских учреждениях, - НСЗУ

Медицинскую услугу по реабилитации при заболеваниях в подостром и восстановительном периодах пациенты могут получить по трем пакетами в 249 медицинских учреждениях, 4 из которых частные.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной службы здоровья, в 2021 году на реабилитацию предусмотрено более 1,8 миллиарда гривен.

Медицинскую услугу по реабилитации при заболеваниях в подостром и восстановительном периодах пациенты могут получить по трем пакетами. Услуги по этим пакетами предоставляют как стационарно, так и амбулаторно.

В частности, 212 медучреждений предоставляют услуги по реабилитации пациентов с поражением нервной системы, 223 - с поражением опорно-двигательного аппарата. Младенцам, которые родились преждевременно или с различными заболеваниями, в течение первых трех лет жизни оказывают медицинскую реабилитацию в 63 медучреждениях.

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В НСЗУ отметили, что тариф на медицинскую реабилитацию с 1 апреля составит 7729 грн.