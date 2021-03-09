В Україні реабілітацію можна проходити в 249 медичних установах, - НСЗУ

Медичну послугу з реабілітації при захворюваннях у підгострому і відновному періодах пацієнти можуть отримати за трьома пакетами в 249 медичних установах, 4 з яких приватні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національної служби здоров'я, в 2021 році на реабілітацію передбачено понад 1,8 мільярда гривень.

Медичну послугу з реабілітації при захворюваннях в підгострому і відновному періодах пацієнти можуть отримати за трьома пакетами. Послуги за цими пакетами надають як стаціонарно, так і амбулаторно.

Зокрема, 212 медзакладів надають послуги з реабілітації пацієнтів з ураженням нервової системи, 223 - з ураженням опорно-рухового апарату. Немовлятам, які народилися передчасно або з різними захворюваннями, впродовж перших трьох років життя надають медичну реабілітацію в 63 медустановах.

У НСЗУ зазначили, що тариф на медичну реабілітацію з 1 квітня становитиме 7729 грн.

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