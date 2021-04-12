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Горнолыжный курорт "Буковель" возобновил работу. ВИДЕО

С 10 апреля открылся горнолыжный курорт "Буковель".

Об этом сообщил совладелец туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Прикарпатье вышло из ''красной зоны''. "Буковель" будет открыт для туристов. Будут работать подъемники №1, 2, 7. И с каждым днем количество подъемников, трасс и других объектов будет увеличиваться! Поэтому, приезжайте в Карпаты и наслаждайтесь чистым горным воздухом!", - заявил Шевченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы ОП Тимошенко объяснил COVID-вспышку в Ивано-Франковской области: ""Буковель" и иностранные туристы". ВИДЕО

"Да, мы восстановили сезон катания!" - говорится на странице "Буковеля" в Фейсбуке.

Горнолыжный курорт Буковель возобновил работу 01

Напомним, в январе 2021 года на Прикарпатье, несмотря на общее усиление карантина в Украине, работали горнолыжные курорты. В Офисе Президента впоследствии заявили, что это способствовало вспышке COVID-19 в Ивано-Франковской области.

Автор: 

Буковель (45) туризм (1543) Ивано-Франковская область (926)


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Топ комментарии
+19
бабло побеждает зло)))
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12.04.2021 11:37
+14
очень хорошо... привет новой волне ...
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12.04.2021 11:37
+12
Горнолыжный курорт "Буковель" возобновил работу - Цензор.НЕТ 4294
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12.04.2021 11:43
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бабло побеждает зло)))
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12.04.2021 11:37 Ответить
ВСЕГДА . зеля , это твоя победа .
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12.04.2021 12:01 Ответить
бабла мало...
немедленно закрыть и, как все, - в очередь на получение 8000 грн
госпиталь из славуты уже не отпустят до полного выздоровления всей юго-восточной волыни
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12.04.2021 12:21 Ответить
"...юго-восточной волыни.." это где ??
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12.04.2021 12:38 Ответить
похоже, ты не в ладах с географией...волынь больше луцкой области...
в гугле посмотри центром какой губернии были житомир и изяслав...отметь их и, заодно, юго восток региона на карте...
ознакомишься, отпишись
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12.04.2021 12:47 Ответить
"а луцкая область"?? ... " губернии " ты кацапчик шось переплютав ...
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12.04.2021 13:06 Ответить
...бачу, не ознайомився...відписуй після ознайомлення...
беда носителей украинского русского в том, что они не знают и не умеют
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12.04.2021 13:12 Ответить
карты за царя гороха сюда ещё приплети.
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12.04.2021 13:17 Ответить
Не все еще заболели? Твари конченные! базары позакрывали, где по 3 калеки ходили, а рассадник короны снова открыли.
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12.04.2021 13:07 Ответить
очень хорошо... привет новой волне ...
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12.04.2021 11:37 Ответить
вангую, франык через недельки две, опять попадёт в красную зону
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12.04.2021 11:40 Ответить
вовочку чекають
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12.04.2021 11:38 Ответить
наконец-то, хоть одна радость в этом мрачном от ковида мире..., все в буковель, кататься...
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12.04.2021 11:39 Ответить
все в Буковель кататься заражаться
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12.04.2021 11:41 Ответить
Ну правильно. Межсезонье заканчивается. Пора готовиться. Скоро начнется весенний заезд.
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12.04.2021 11:40 Ответить
Горнолыжный курорт "Буковель" возобновил работу - Цензор.НЕТ 4294
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12.04.2021 11:43 Ответить
так вспышка пошла с лыжной тропы))) так что кучнее собирайтесь после покатушек в дружном кабаке.
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12.04.2021 11:45 Ответить
Друзям "чесного" преЗЕдента - можна. Іншим - Закон... "Новиє маладиє чєстниє ліца"
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12.04.2021 11:45 Ответить
Але ж курва й клоуни..Це охрінітельно жорсткий карантін !
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12.04.2021 11:46 Ответить
ключове слово - КЛОУНИ. Дякуючи "мудрому народу"
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12.04.2021 11:48 Ответить
А шо? Ми ж всі президенти.
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12.04.2021 11:49 Ответить
Зелепукина пригласили? А то COVID-19 пошел на спад...
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12.04.2021 11:53 Ответить
Украина - страна, где дорогу переходят на красный свет. Когда же мы поумнеем?
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12.04.2021 11:58 Ответить
Патамушта джиґіти. (з онехдоту)
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12.04.2021 12:03 Ответить
Мы умными родились .
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12.04.2021 12:04 Ответить
Родились умными. А потом?
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12.04.2021 13:10 Ответить
панєслась пи..да по кочкам! бідні наші лікарі...
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12.04.2021 12:02 Ответить
Ну хоч хтось поставить лайк цій чудовій новині?
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12.04.2021 12:02 Ответить
Гірськолижний курорт "Буковель" відновив роботу - Цензор.НЕТ 6098
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12.04.2021 12:12 Ответить
Перейменовуйте вже Буковель в Буковід.
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12.04.2021 12:13 Ответить
___это у кого Нога?-это у кого надо Нога!!!"
всё как обычно.поХу . зм в действии.....
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12.04.2021 12:18 Ответить
Гірськолижний курорт "Буковель" відновив роботу - Цензор.НЕТ 148
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12.04.2021 12:28 Ответить
та уже не пистели бы за ту Буковель , пля, правидники , ***** - в "Эпицентрах" пля давятся в очередях с масками на шеях и на рынках без масок и в церквах на службах друг другу затылки облизывают .. - все почти забили на тот карантин и пля Буковели им виноваты !
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12.04.2021 12:44 Ответить
Уряяя! Треба їхати в Буковель! Піду лижі змащу.
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12.04.2021 13:13 Ответить
Мало ада и каждодневных сводок по ковиду и смертей, Зеля хочет еще
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12.04.2021 13:41 Ответить
Наступний на черзі південноамерикансий штамм...приготуватись...
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12.04.2021 14:41 Ответить
хорошо. правильно. всё по закону.
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12.04.2021 17:31 Ответить
 
 