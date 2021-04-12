Горнолыжный курорт "Буковель" возобновил работу. ВИДЕО
С 10 апреля открылся горнолыжный курорт "Буковель".
Об этом сообщил совладелец туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"Прикарпатье вышло из ''красной зоны''. "Буковель" будет открыт для туристов. Будут работать подъемники №1, 2, 7. И с каждым днем количество подъемников, трасс и других объектов будет увеличиваться! Поэтому, приезжайте в Карпаты и наслаждайтесь чистым горным воздухом!", - заявил Шевченко.
"Да, мы восстановили сезон катания!" - говорится на странице "Буковеля" в Фейсбуке.
Напомним, в январе 2021 года на Прикарпатье, несмотря на общее усиление карантина в Украине, работали горнолыжные курорты. В Офисе Президента впоследствии заявили, что это способствовало вспышке COVID-19 в Ивано-Франковской области.
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