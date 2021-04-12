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Гірськолижний курорт "Буковель" відновив роботу. ВIДЕО

З 10 квітня відкрився гірськолижний курорт "Буковель".

Про це повідомив співвласник туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Прикарпаття вийшло з ''червоної зони". "Буковель" буде відкритий для туристів. Працюватимуть підйомники №1, 2, 7. І з кожним днем ​​кількість підйомників, трас і інших об'єктів буде збільшуватися! Тому, приїжджайте в Карпати і насолоджуйтеся чистим гірським повітрям!", - заявив Шевченко.

"Так, ми відновили сезон катання!" - йдеться на сторінці "Буковеля" в фейсбуці.

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Гірськолижний курорт Буковель відновив роботу 01

Нагадаємо, в січні 2021 року на Прикарпатті, попри загальне посилення карантину в Україні, працювали гірськолижні курорти. В Офісі Президента згодом заявили, що це сприяло спалаху COVID-19 в Івано-Франківській області.

Автор: 

Буковель (74) туризм (1564) Івано-Франківська область (956)


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Топ коментарі
+19
бабло побеждает зло)))
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12.04.2021 11:37
+14
очень хорошо... привет новой волне ...
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12.04.2021 11:37
+12
Горнолыжный курорт "Буковель" возобновил работу - Цензор.НЕТ 4294
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12.04.2021 11:43
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бабло побеждает зло)))
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12.04.2021 11:37 Відповісти
ВСЕГДА . зеля , это твоя победа .
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12.04.2021 12:01 Відповісти
бабла мало...
немедленно закрыть и, как все, - в очередь на получение 8000 грн
госпиталь из славуты уже не отпустят до полного выздоровления всей юго-восточной волыни
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12.04.2021 12:21 Відповісти
"...юго-восточной волыни.." это где ??
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12.04.2021 12:38 Відповісти
похоже, ты не в ладах с географией...волынь больше луцкой области...
в гугле посмотри центром какой губернии были житомир и изяслав...отметь их и, заодно, юго восток региона на карте...
ознакомишься, отпишись
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12.04.2021 12:47 Відповісти
"а луцкая область"?? ... " губернии " ты кацапчик шось переплютав ...
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12.04.2021 13:06 Відповісти
...бачу, не ознайомився...відписуй після ознайомлення...
беда носителей украинского русского в том, что они не знают и не умеют
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12.04.2021 13:12 Відповісти
карты за царя гороха сюда ещё приплети.
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12.04.2021 13:17 Відповісти
Не все еще заболели? Твари конченные! базары позакрывали, где по 3 калеки ходили, а рассадник короны снова открыли.
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12.04.2021 13:07 Відповісти
очень хорошо... привет новой волне ...
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12.04.2021 11:37 Відповісти
вангую, франык через недельки две, опять попадёт в красную зону
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12.04.2021 11:40 Відповісти
вовочку чекають
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12.04.2021 11:38 Відповісти
наконец-то, хоть одна радость в этом мрачном от ковида мире..., все в буковель, кататься...
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12.04.2021 11:39 Відповісти
все в Буковель кататься заражаться
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12.04.2021 11:41 Відповісти
Ну правильно. Межсезонье заканчивается. Пора готовиться. Скоро начнется весенний заезд.
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12.04.2021 11:40 Відповісти
Горнолыжный курорт "Буковель" возобновил работу - Цензор.НЕТ 4294
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12.04.2021 11:43 Відповісти
так вспышка пошла с лыжной тропы))) так что кучнее собирайтесь после покатушек в дружном кабаке.
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12.04.2021 11:45 Відповісти
Друзям "чесного" преЗЕдента - можна. Іншим - Закон... "Новиє маладиє чєстниє ліца"
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12.04.2021 11:45 Відповісти
Але ж курва й клоуни..Це охрінітельно жорсткий карантін !
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12.04.2021 11:46 Відповісти
ключове слово - КЛОУНИ. Дякуючи "мудрому народу"
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12.04.2021 11:48 Відповісти
А шо? Ми ж всі президенти.
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12.04.2021 11:49 Відповісти
Зелепукина пригласили? А то COVID-19 пошел на спад...
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12.04.2021 11:53 Відповісти
Украина - страна, где дорогу переходят на красный свет. Когда же мы поумнеем?
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12.04.2021 11:58 Відповісти
Патамушта джиґіти. (з онехдоту)
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12.04.2021 12:03 Відповісти
Мы умными родились .
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12.04.2021 12:04 Відповісти
Родились умными. А потом?
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12.04.2021 13:10 Відповісти
панєслась пи..да по кочкам! бідні наші лікарі...
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12.04.2021 12:02 Відповісти
Ну хоч хтось поставить лайк цій чудовій новині?
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12.04.2021 12:02 Відповісти
Гірськолижний курорт "Буковель" відновив роботу - Цензор.НЕТ 6098
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12.04.2021 12:12 Відповісти
Перейменовуйте вже Буковель в Буковід.
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12.04.2021 12:13 Відповісти
___это у кого Нога?-это у кого надо Нога!!!"
всё как обычно.поХу . зм в действии.....
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12.04.2021 12:18 Відповісти
Гірськолижний курорт "Буковель" відновив роботу - Цензор.НЕТ 148
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12.04.2021 12:28 Відповісти
та уже не пистели бы за ту Буковель , пля, правидники , ***** - в "Эпицентрах" пля давятся в очередях с масками на шеях и на рынках без масок и в церквах на службах друг другу затылки облизывают .. - все почти забили на тот карантин и пля Буковели им виноваты !
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12.04.2021 12:44 Відповісти
Уряяя! Треба їхати в Буковель! Піду лижі змащу.
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12.04.2021 13:13 Відповісти
Мало ада и каждодневных сводок по ковиду и смертей, Зеля хочет еще
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12.04.2021 13:41 Відповісти
Наступний на черзі південноамерикансий штамм...приготуватись...
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12.04.2021 14:41 Відповісти
хорошо. правильно. всё по закону.
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12.04.2021 17:31 Відповісти
 
 