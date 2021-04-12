Гірськолижний курорт "Буковель" відновив роботу. ВIДЕО

З 10 квітня відкрився гірськолижний курорт "Буковель".

Про це повідомив співвласник туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Прикарпаття вийшло з ''червоної зони". "Буковель" буде відкритий для туристів. Працюватимуть підйомники №1, 2, 7. І з кожним днем ​​кількість підйомників, трас і інших об'єктів буде збільшуватися! Тому, приїжджайте в Карпати і насолоджуйтеся чистим гірським повітрям!", - заявив Шевченко.

"Так, ми відновили сезон катання!" - йдеться на сторінці "Буковеля" в фейсбуці.

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Нагадаємо, в січні 2021 року на Прикарпатті, попри загальне посилення карантину в Україні, працювали гірськолижні курорти. В Офісі Президента згодом заявили, що це сприяло спалаху COVID-19 в Івано-Франківській області.