Гірськолижний курорт "Буковель" відновив роботу. ВIДЕО
З 10 квітня відкрився гірськолижний курорт "Буковель".
Про це повідомив співвласник туристичного комплексу "Буковель" Олександр Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
"Прикарпаття вийшло з ''червоної зони". "Буковель" буде відкритий для туристів. Працюватимуть підйомники №1, 2, 7. І з кожним днем кількість підйомників, трас і інших об'єктів буде збільшуватися! Тому, приїжджайте в Карпати і насолоджуйтеся чистим гірським повітрям!", - заявив Шевченко.
"Так, ми відновили сезон катання!" - йдеться на сторінці "Буковеля" в фейсбуці.
Нагадаємо, в січні 2021 року на Прикарпатті, попри загальне посилення карантину в Україні, працювали гірськолижні курорти. В Офісі Президента згодом заявили, що це сприяло спалаху COVID-19 в Івано-Франківській області.
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