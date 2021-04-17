РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11260 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
633 11

В зоне ООС ежедневно вакцинируют около 100 человек, - Минобороны. ВИДЕО

Плановая вакцинация от коронавируса украинских защитников в зоне ООС продолжается. На сегодняшний день вакцину CoviShield от компании AstraZeneca получили бойца 24 Отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар".

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, в зоне ООС ежедневно вакцинируют около 100 человек.

"Если в момент проверки здоровья возникнут какие-либо проблемы, врачи не будут подвергать воина опасности и отложат процедуру. Так, например, если у военнослужащего повышенная температура, его вакцинацию перенесут. Врачи утверждают, что за два месяца активной вакцинации количество желающих получить прививки становится больше. К счастью, негативных последствий от препарата CoviShield здесь зафиксировано не было", - сказано в сообщении.

вакцина (3815) карантин (16729) операция Объединенных сил (6766) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Какие сумасшедшие темпы !!! Козлы зеленые. Еще года два и Степанову новый членовоз.
показать весь комментарий
17.04.2021 15:27 Ответить
+3
Коментарии излишни. индуский шмурдяк говно, Слава нашим воинам, больше не о чьом говорить..
показать весь комментарий
17.04.2021 15:25 Ответить
+3
А пфайзером провакцинувати захисників України не пробували? Чи це тільки для вибраних.
показать весь комментарий
17.04.2021 15:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коментарии излишни. индуский шмурдяк говно, Слава нашим воинам, больше не о чьом говорить..
показать весь комментарий
17.04.2021 15:25 Ответить
А пфайзером провакцинувати захисників України не пробували? Чи це тільки для вибраних.
показать весь комментарий
17.04.2021 15:27 Ответить
https://lenta.ru/news/2021/04/17/kor_luk/ Лукашенко отказался прививаться от коронавируса
показать весь комментарий
17.04.2021 16:09 Ответить
Какие сумасшедшие темпы !!! Козлы зеленые. Еще года два и Степанову новый членовоз.
показать весь комментарий
17.04.2021 15:27 Ответить
Даже боюсь спросить чем))...
показать весь комментарий
17.04.2021 15:33 Ответить
А ты не бойся, почитай статью - там написано.
показать весь комментарий
17.04.2021 16:50 Ответить
Просто невероятная цифирь! Для этого рекорда была нужна почти годовая подготовка!
И где еще найти такую расторопную власть?
Не ту страну назвали гондурасом, хотя уже и гондурас првосходит... (
показать весь комментарий
17.04.2021 15:36 Ответить
У зв'язку із серйозним спалахом коронавірусу в Україні тимчасово припинено навчальну місію військових з Канади (c)
показать весь комментарий
17.04.2021 15:37 Ответить
Нічому дивуватись. Зермак робить все для того, щоб Україна була зоною відчуження для світу.
показать весь комментарий
17.04.2021 17:10 Ответить
реакция у всех разная. -мне было плохо, а родителям хоть бы что, только головокружение.
показать весь комментарий
17.04.2021 16:32 Ответить
Мабуть Пфазером, як і ментів?
показать весь комментарий
17.04.2021 17:07 Ответить
 
 