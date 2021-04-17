В зоне ООС ежедневно вакцинируют около 100 человек, - Минобороны. ВИДЕО

Плановая вакцинация от коронавируса украинских защитников в зоне ООС продолжается. На сегодняшний день вакцину CoviShield от компании AstraZeneca получили бойца 24 Отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар".

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, в зоне ООС ежедневно вакцинируют около 100 человек.

"Если в момент проверки здоровья возникнут какие-либо проблемы, врачи не будут подвергать воина опасности и отложат процедуру. Так, например, если у военнослужащего повышенная температура, его вакцинацию перенесут. Врачи утверждают, что за два месяца активной вакцинации количество желающих получить прививки становится больше. К счастью, негативных последствий от препарата CoviShield здесь зафиксировано не было", - сказано в сообщении.