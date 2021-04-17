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У зоні ООС щодня вакцинують приблизно 100 осіб, - Міноборони. ВIДЕО

Планова вакцинація проти коронавірусу українських захисників у зоні ООС триває. На сьогодні вакцину CoviShield від компанії AstraZeneca отримали бійці 24 Окремої штурмового батальйону ЗСУ "Айдар".

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Міноборони України, в зоні ООС щодня вакцинують приблизно 100 осіб.

"Якщо в момент перевірки здоров’я виникнуть будь-які проблеми, лікарі не будуть наражати воїна на небезпеку і відкладуть процедуру. Так, наприклад, якщо у військовослужбовця підвищена температура, його вакцинацію перенесуть. Лікарі стверджують, за два місяці активної вакцинації кількість бажаючих отримати щеплення стає більше. На щастя, негативних наслідків від препарату Ковішилд тут зафіксовано не було", - сказано в повідомленні.

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вакцина (4419) карантин (18172) операція Об’єднаних сил (6725) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Какие сумасшедшие темпы !!! Козлы зеленые. Еще года два и Степанову новый членовоз.
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17.04.2021 15:27 Відповісти
+3
Коментарии излишни. индуский шмурдяк говно, Слава нашим воинам, больше не о чьом говорить..
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17.04.2021 15:25 Відповісти
+3
А пфайзером провакцинувати захисників України не пробували? Чи це тільки для вибраних.
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17.04.2021 15:27 Відповісти
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Коментарии излишни. индуский шмурдяк говно, Слава нашим воинам, больше не о чьом говорить..
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17.04.2021 15:25 Відповісти
А пфайзером провакцинувати захисників України не пробували? Чи це тільки для вибраних.
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17.04.2021 15:27 Відповісти
https://lenta.ru/news/2021/04/17/kor_luk/ Лукашенко отказался прививаться от коронавируса
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17.04.2021 16:09 Відповісти
Какие сумасшедшие темпы !!! Козлы зеленые. Еще года два и Степанову новый членовоз.
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17.04.2021 15:27 Відповісти
Даже боюсь спросить чем))...
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17.04.2021 15:33 Відповісти
А ты не бойся, почитай статью - там написано.
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17.04.2021 16:50 Відповісти
Просто невероятная цифирь! Для этого рекорда была нужна почти годовая подготовка!
И где еще найти такую расторопную власть?
Не ту страну назвали гондурасом, хотя уже и гондурас првосходит... (
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17.04.2021 15:36 Відповісти
У зв'язку із серйозним спалахом коронавірусу в Україні тимчасово припинено навчальну місію військових з Канади (c)
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17.04.2021 15:37 Відповісти
Нічому дивуватись. Зермак робить все для того, щоб Україна була зоною відчуження для світу.
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17.04.2021 17:10 Відповісти
реакция у всех разная. -мне было плохо, а родителям хоть бы что, только головокружение.
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17.04.2021 16:32 Відповісти
Мабуть Пфазером, як і ментів?
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17.04.2021 17:07 Відповісти
 
 