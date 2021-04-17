У зоні ООС щодня вакцинують приблизно 100 осіб, - Міноборони. ВIДЕО

Планова вакцинація проти коронавірусу українських захисників у зоні ООС триває. На сьогодні вакцину CoviShield від компанії AstraZeneca отримали бійці 24 Окремої штурмового батальйону ЗСУ "Айдар".

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Міноборони України, в зоні ООС щодня вакцинують приблизно 100 осіб.

"Якщо в момент перевірки здоров’я виникнуть будь-які проблеми, лікарі не будуть наражати воїна на небезпеку і відкладуть процедуру. Так, наприклад, якщо у військовослужбовця підвищена температура, його вакцинацію перенесуть. Лікарі стверджують, за два місяці активної вакцинації кількість бажаючих отримати щеплення стає більше. На щастя, негативних наслідків від препарату Ковішилд тут зафіксовано не було", - сказано в повідомленні.

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