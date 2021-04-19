Россия показала боевое применение ударных дронов "Ланцет". ВИДЕО
Российские пропагандисты рассказали о новых ударных дронах производства РФ и показали их применение в боевых условиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в специальном сюжете на росТВ говорится о том, что "Ланцет" уже несколько лет испытывается и применяется в Сирии в условиях полной секретности.
По словам пропагандистов, "Ланцет" - это дрон-камикадзе, который используется отрядами специального назначения для высокоточных ударов.
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+33 Афанасий Александров
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+31 Ulrich Shtal
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+26 Tierre
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Картинка не замирает и не пропускаются кадры.
На спортивных дронах тоже аналоговое видео для управления.
Но эта реклама для лапоухого российского потребителя.
https://zn.ua/TECHNOLOGIES/pervyj-polet-marsianskoho-vertoleta-nasa-onlajn-transljatsija.html
така доля всіх трьох їхніх дронів
3:46 - вокруг фюзеляжа надувается амортизационная подушка, которая нифига не амортизационная и не вокруг фюзеляжа.
Камікадзе завжди була "зроєю залякування" яка особливо нікого не злякала й яка довела остоточно свою абсолютну неефективність як за ресурсами , так й за цілями .
Думаю , що електроника одноразова це таке ж лайно , як одноразовий літак й одноразовий пілот .
Для кожного будинку призначають один день на тиждень вивозу смиття !!!
Й замість одного маленького політеленового кульочка , японці почали купувати мішки на 20 літрів з дитину ростом ... Це я від першоджерела "маю рацію" -- жінки , яка вже 20 років там живе .
Японці почали мити тарілки ретельно, купувати посудомиєчний аргрегат замість одноразової посуди й мінімізувати скупчення сміттєвої маси .
А в парках й пляжах , де японці роблять пікники ("барбікю") баки для пластику дуже негусто є . Так що посуд почали брати на пікники теж неодноразовий . Тим більш , що автівка є в кожній хаті . А в багажник можно й стекляні стакани взяти й тарілки .
Усе одноразове -- це тупікова гілка розвитку .
але це задача не тактична , а стратегічна й тут кошти (ефективність) не головний чинник .
Інколи терорісти базуються десь у лікарні , або в мічеті , або на даху дитячого садочка ... ось й тут й ракету в 50 тисяч баксів не шкода .
В Бейруті у Хізбаллах одного часу штаб-квартира була на 14 поверху звичайної багатоповерхівки , а на 12 й 16 поверхах жили сім"ї з дітьми . Й потрібен був малий заряд , щоб зруйнувати тільки 14 поверх -- тут теж не рахуються гроші .
То там "сизипова праця" в тій Сирії . Все одно 12% населення не може ефективно нав"язувати свою волю 78% .
Та й дрони одноразові це тупікова гілка розвитку технологій . Вона працює виключно на ліквідацію особливо "важливих" для ворога не об"єктів , а суб"єктів війни . Бо руйнова сила заряду дуже обмежанна . Собівартість від 5 тисяч баксів й до 100 ...
Ворожу гаубицю 150мм калібру з бойовим розрахунком вона на врядчи може . А одна така гаубиця по стандартах НАТО має точність на 10 км до тих же 5 метрів . А собівартість одного снаряду гаубиці від 400 баксів й трохи вища (відностно до рівня життя країни виробника) .
Кажу як старий гарматник . Гармати ******** не стоять на місці , вони постійно рухаються . 20-50 пострілів роблять на одному місці , потім за 5-7 хвилин згортаються й також швидко розгортаються вже на новому місці й з новими координатами цілей .
Крім того , що під виглядом біженців від війни в ЕС полізли як мінімум половина тих , хто й в очі тієї Сирії ніколи не бачив й з самої Сирії побігли й алавіти теж . Тим більш , що з Сирії нема прямого шлаху до ЕС , й тільки через Туреччину , де до сунітів ставляться на два порядка гуманійше , ніж до алавітів . Багатьом біженцям дійсно релегійним сунітам в Туретчині комфортнійше ніж в атеістичній Європі ...
Сирія настільки складний клубок проблем й конфліктів , що тільки остоточні ідійоти туди полізли зі свома "правилами гри" Там йще є друзи й курди .
Ага, точно! Вот как только соорудили первое одноразовое пушечное ядро, так развитие технологий и уперлось в тупиковую ветку
На потягу , чи на літаючому килимі ?
Ярослав Мидрий з Новгороду до Київа добирався майже 3 місяця з військом ...
А тут Ілля лежить на печі й бац - через добу в Київі . Тим більш , що в 12...13...14 століттях ніякого Мурома на болотах не існувало ...
Это народ целый!!!! финоугорской группы наравне с мерей, мещерой основоположник московитов....
Кстати в Онежских былинах он и в Италии успел заработать пару копеек... Именно как наемник...
Саме тому подавна меньшість слов"ян , коли прийшла на ті землі змогла переважно нав"язати свою мову , бо ті меря , мурома й мордва були тоді на рівень меньше розвинуті в технологіях . Вони навіть оселень тоді не мали в їх не було зернових , не було домашньої худоби й вони дуже слабо обробляли метали .
Мова , релігія -- усе було іншим , ніж у слов"ян !
Але мова йде не про 13 століття , а про 11-12 ... Й де тоді міг народитися в тих непролазних лісах язичників-поганів такий собі хрест"янин Ілля ?!
Ось питання , якщо він був не Муронець , а Горський , то требо його батьківщину було шукати на Кавказі ?
И чем он по своей сути отличается от современного выловленного в африканских экваториальных лесах боксера или бойца без правил
На счет веж и залог на границах согласен...
Вот и праздник.
Не потому ли, что дрон-наводчик - прекрасная мишень ?
А без него вся эта муйня - авиамодельный кружок.