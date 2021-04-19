Россия показала боевое применение ударных дронов "Ланцет". ВИДЕО

Российские пропагандисты рассказали о новых ударных дронах производства РФ и показали их применение в боевых условиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в специальном сюжете на росТВ говорится о том, что "Ланцет" уже несколько лет испытывается и применяется в Сирии в условиях полной секретности.

По словам пропагандистов, "Ланцет" - это дрон-камикадзе, который используется отрядами специального назначения для высокоточных ударов.

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