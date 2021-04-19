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Росія показала бойове застосування ударних дронів "Ланцет". ВIДЕО

Російські пропагандисти розповіли про нові ударні дрони виробництва РФ і показали їхнє застосування в бойових умовах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у спеціальному сюжеті на росТБ йдеться про те, що "Ланцет" вже кілька років випробовується і застосовується в Сирії в умовах цілковитої секретності.

За словами пропагандистів, "Ланцет" - це дрон-камікадзе, який використовується загонами спеціального призначення для високоточних ударів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про агресію РФ: Зараз не 2014 рік, Україна і світ готові, що б там не вигадали в Кремлі

Автор: 

безпілотник (4374) зброя (7545) виробництво (1661) росія (66193)


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Топ коментарі
+33
100%. И в пикап не попали, и «террорист» скорее всего уцелел. Такая «хирургическая точность» у рукожопых.)) Ещё и второй беспилотник разведчик нужен... Короче, кадры весьма обнадёживающие.))
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19.04.2021 09:58 Відповісти
+31
Погано, що у терористичної держави є така техніка. Але треба нам готуватися до такої війни.
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19.04.2021 09:49 Відповісти
+26
Врага нужно знать в лицо...и его оружие тоже.
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19.04.2021 09:51 Відповісти
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А видеоканал то аналоговый! Хаха, еще говорят что «евреи у нас что-то копируют». Вы сначала помехозащищенную закрытую связь для видео сделайте, потом показывайте.
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19.04.2021 10:11 Відповісти
Аналоговые видео каналы используют там, где нужно ручное управление.
Картинка не замирает и не пропускаются кадры.

На спортивных дронах тоже аналоговое видео для управления.

Но эта реклама для лапоухого российского потребителя.
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19.04.2021 10:29 Відповісти
Ну у евреев стоит цифровой канал. На харопах отчётливо видно мозаику когда заходит на цель уже. Надеюсь не нужно объяснять что цифра шифруется куда лучше, чем аналог?
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20.04.2021 10:08 Відповісти
"Ниимеетаналагав". Лапти, вам до Израиля с США, как ***** до мамы Терезы.
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19.04.2021 10:16 Відповісти
У нас було чимало команд готових клепати такі вироби сотнями, держава дала зрозуміти, що їй це нецікаво, а ударні дрони категорично нецікаво. Антонов міг би думаю за рік розробити і поставити на потік, якби було замовлення.
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19.04.2021 10:18 Відповісти
Скоро на Донбассе появятся
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19.04.2021 10:19 Відповісти
Росія показала бойове застосування ударних дронів "Ланцет" - Цензор.НЕТ 6515
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19.04.2021 10:20 Відповісти
Я все розумію, але нащо Пошті Мордовії дрони камікадзе?
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19.04.2021 14:51 Відповісти
Это ударный (об стену) дрон
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19.04.2021 18:22 Відповісти
Почталётчик нечаянно нажал кнопку "убейсяапстену"
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19.04.2021 21:11 Відповісти
А кремній та кварцит для електроніки з України, з під Глухова....
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19.04.2021 10:22 Відповісти
І що ?
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19.04.2021 11:42 Відповісти
Продают двигатели кацапам.
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19.04.2021 20:17 Відповісти
Хаха на всех видео хоть и небольшие но все же промахи, ни одного точного попадания.))
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19.04.2021 10:27 Відповісти
Практически все удары, показанные в видео - промахи. Без особого ущерба.
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19.04.2021 10:28 Відповісти
Ну так российские хирурги и операции так же делают... Потому и название такое. Как вы лодку назовете...
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19.04.2021 10:46 Відповісти
Россия вперде.
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19.04.2021 10:30 Відповісти
О производстве ударных дронов Украине надо было думать уже в 2014 году. И производить по 1000 в год. Совсем была бы другая война. Может, уже и закончилась бы...
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19.04.2021 10:31 Відповісти
ещё одному порох в штаны насрал
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19.04.2021 10:50 Відповісти
Порох зробив тебе, мордвине!
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19.04.2021 14:53 Відповісти
Да. Но поимели только концерты в Горловке, с главписюнистом
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19.04.2021 10:56 Відповісти
Какое там по 1000 в день...они слишком дорогие.
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19.04.2021 10:54 Відповісти
Тренировки начались
Росія показала бойове застосування ударних дронів "Ланцет" - Цензор.НЕТ 2409
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19.04.2021 10:39 Відповісти
😂😂😂. Особливо на 29 секунді дрон показаний. Трансформер в повітрі.😂😂😂 Та і по вибухам видно що зовсім різні заряди. Орки як завжди зробили нарізку з чужих кадрів😂😂😂
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19.04.2021 10:52 Відповісти
Себе сделайте хирургическую операцию,м.даки
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19.04.2021 10:52 Відповісти
Росія показала бойове застосування ударних дронів "Ланцет" - Цензор.НЕТ 2915
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19.04.2021 10:54 Відповісти
+ - 5 метров ,,впечатляющая точность,, высокоточного оружия.Как мокшане боскакали весь мир в области электроники.
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19.04.2021 11:08 Відповісти
Не нужно смеяться над убогими.
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19.04.2021 11:15 Відповісти
К стати америкосы тоже начинают испытание своего беспилотника, им приходится доганять мокшан.Правда запуск произойдет на Марсе но это для кацапии неважно так как они первыми запустили свое высокоточное оружие.а + - 5 метров по сравнению из територией кацапии это ничто.

https://zn.ua/TECHNOLOGIES/pervyj-polet-marsianskoho-vertoleta-nasa-onlajn-transljatsija.html
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19.04.2021 11:41 Відповісти
P.S.Прямая трансляция полета запланирована на 13.15 к.в.
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19.04.2021 11:43 Відповісти
РЭБ заставит вернутся камикадзе на начало Старта. Электроника Китая , все подвластно и ничего Сверхестественного нет
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19.04.2021 12:18 Відповісти
А слабо устроить праздничную демонстрацию этого чуда мордорской техники над трибунами на 9 мая ?!
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19.04.2021 12:20 Відповісти
один *********, один про*буть, один зламають
така доля всіх трьох їхніх дронів
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19.04.2021 12:35 Відповісти
Лол,
3:46 - вокруг фюзеляжа надувается амортизационная подушка, которая нифига не амортизационная и не вокруг фюзеляжа.
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19.04.2021 12:35 Відповісти
єто вундервафля кремля
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19.04.2021 23:02 Відповісти
.....і НЕ НАДУВАЄТЬСЯ....
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31.12.2021 20:28 Відповісти
Росія показала бойове застосування ударних дронів "Ланцет" - Цензор.НЕТ 3893
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19.04.2021 12:49 Відповісти
Росія показала бойове застосування ударних дронів "Ланцет" - Цензор.НЕТ 1831
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19.04.2021 12:54 Відповісти
Камікадзе не дуже допомогли японцям у війні на Океанії ...
Камікадзе завжди була "зроєю залякування" яка особливо нікого не злякала й яка довела остоточно свою абсолютну неефективність як за ресурсами , так й за цілями .
Думаю , що електроника одноразова це таке ж лайно , як одноразовий літак й одноразовий пілот .
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19.04.2021 13:02 Відповісти
Можливо, але нам треба бути до всього готовим і мати на всі випадки дрони і ПВО.
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19.04.2021 13:13 Відповісти
Знаєте , як японці боряться з розбещенням від одноразового посуду й кулечним спамом ?!
Для кожного будинку призначають один день на тиждень вивозу смиття !!!
Й замість одного маленького політеленового кульочка , японці почали купувати мішки на 20 літрів з дитину ростом ... Це я від першоджерела "маю рацію" -- жінки , яка вже 20 років там живе .
Японці почали мити тарілки ретельно, купувати посудомиєчний аргрегат замість одноразової посуди й мінімізувати скупчення сміттєвої маси .
А в парках й пляжах , де японці роблять пікники ("барбікю") баки для пластику дуже негусто є . Так що посуд почали брати на пікники теж неодноразовий . Тим більш , що автівка є в кожній хаті . А в багажник можно й стекляні стакани взяти й тарілки .

Усе одноразове -- це тупікова гілка розвитку .
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19.04.2021 13:55 Відповісти
Не тільки в Японії. У нас, а це заповідна зона і всі просто трусяться зі сміттям,в пунктах прийому перестали приймати пластик певної класифікації. Приймають тільки в чорних мішках (для різноманітного сміття), а за це треба платити. Тобто, раніше можна було позбавлятись сміття безкоштовно (з умовою, якщо ви маєате компостер), то тепер певний пластик почав накопичуватись, що і послужило причиною переходу на багаторазове використання. Отаке кіно. Ну і звичайно забудьте про викидання сміття на природу-штрафи в декілька тисяч $. Цього ніхто не робить.
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19.04.2021 14:20 Відповісти
У нас уже имеется разработанный и испытанный БАК"Полонез",комплекс довольно таки эффективный против БЛА..Вопрос только в финансировании для постановки его на б\д в спец. подразделения ВВС.Но к сожалению наш главковерх страдает неизлечимым миролюбством и пацифизмом,а генералитет потворствует ему в этом...
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19.04.2021 14:04 Відповісти
А как же израильские дроны-камикадзе?
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19.04.2021 14:19 Відповісти
Я вже десь писав , що дрони-камікадзе єфективні не проти військових об"єктів , а проти певних суб"єктів .... як то вбивці-лідери терорістичний угрупувань , провідні конструктори терорістичних вибухівок . Що б припинити ланцюги терорістичних актів , деморалізувати на кілька років (створити дженду стовідсоткової уразливості) терористів гроши не рахуються ...
але це задача не тактична , а стратегічна й тут кошти (ефективність) не головний чинник .

Інколи терорісти базуються десь у лікарні , або в мічеті , або на даху дитячого садочка ... ось й тут й ракету в 50 тисяч баксів не шкода .
В Бейруті у Хізбаллах одного часу штаб-квартира була на 14 поверху звичайної багатоповерхівки , а на 12 й 16 поверхах жили сім"ї з дітьми . Й потрібен був малий заряд , щоб зруйнувати тільки 14 поверх -- тут теж не рахуються гроші .
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19.04.2021 17:02 Відповісти
От они натренировались в Сирии. Теперь на Донбассе тренируются.
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19.04.2021 13:38 Відповісти
Й який там в їх був "успіх" в Сирії ?!
То там "сизипова праця" в тій Сирії . Все одно 12% населення не може ефективно нав"язувати свою волю 78% .

Та й дрони одноразові це тупікова гілка розвитку технологій . Вона працює виключно на ліквідацію особливо "важливих" для ворога не об"єктів , а суб"єктів війни . Бо руйнова сила заряду дуже обмежанна . Собівартість від 5 тисяч баксів й до 100 ...
Ворожу гаубицю 150мм калібру з бойовим розрахунком вона на врядчи може . А одна така гаубиця по стандартах НАТО має точність на 10 км до тих же 5 метрів . А собівартість одного снаряду гаубиці від 400 баксів й трохи вища (відностно до рівня життя країни виробника) .

Кажу як старий гарматник . Гармати ******** не стоять на місці , вони постійно рухаються . 20-50 пострілів роблять на одному місці , потім за 5-7 хвилин згортаються й також швидко розгортаються вже на новому місці й з новими координатами цілей .
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19.04.2021 14:06 Відповісти
ну навязали же. а 78% суннитов уже в Европу переселились
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19.04.2021 15:04 Відповісти
Ну казати таке образно висловлюючись припустиме , але за статистикою до ЕС продерлися біженців за останніх так 10 років трохи більше мільону . А в Сириї населення 17.5 млн. Й 78% це 13 млн. Ось тут Ваша емоція не стикується з дійсністю .
Крім того , що під виглядом біженців від війни в ЕС полізли як мінімум половина тих , хто й в очі тієї Сирії ніколи не бачив й з самої Сирії побігли й алавіти теж . Тим більш , що з Сирії нема прямого шлаху до ЕС , й тільки через Туреччину , де до сунітів ставляться на два порядка гуманійше , ніж до алавітів . Багатьом біженцям дійсно релегійним сунітам в Туретчині комфортнійше ніж в атеістичній Європі ...

Сирія настільки складний клубок проблем й конфліктів , що тільки остоточні ідійоти туди полізли зі свома "правилами гри" Там йще є друзи й курди .
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19.04.2021 17:24 Відповісти
Та й дрони одноразові це тупікова гілка розвитку технологій.

Ага, точно! Вот как только соорудили первое одноразовое пушечное ядро, так развитие технологий и уперлось в тупиковую ветку
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19.04.2021 21:25 Відповісти
А до того ж Росія ще і підприємство по виробництву цих "іграшок" будує...
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19.04.2021 14:14 Відповісти
Это разные частные предприятия.
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19.04.2021 15:32 Відповісти
Муромец как раз предок кацапов... Это все равно что воин папуасы или ниггеры в морских ипмериях Европы
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19.04.2021 16:22 Відповісти
Як ж він до Київа добрався за одну добу з Московії ?!

На потягу , чи на літаючому килимі ?

Ярослав Мидрий з Новгороду до Київа добирався майже 3 місяця з військом ...
А тут Ілля лежить на печі й бац - через добу в Київі . Тим більш , що в 12...13...14 століттях ніякого Мурома на болотах не існувало ...
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19.04.2021 18:58 Відповісти
А если бы был еврей, то он из Иерусалима должен был приехать?
Это народ целый!!!! финоугорской группы наравне с мерей, мещерой основоположник московитов....
Росія показала бойове застосування ударних дронів "Ланцет" - Цензор.НЕТ 7739
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19.04.2021 19:08 Відповісти
Ілля Муромець спочатку був Іллею МУРівцєв, і жив він у селі Морівськ (Муровськ) під Черніговом, а не в селі Карачарово під Муромом. На думку українських вчених, прототипом Іллі Муромця був Ілля Чобітько, монах Києво-Печерської лаври, в літописах XVI століття він згадується як Ілля Моровлянін .
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19.04.2021 20:20 Відповісти
Может быть...но скорее всего это был "варяг в кавычках" кпредставитель муромы...Тем более что князья нанимали чужих...
Кстати в Онежских былинах он и в Италии успел заработать пару копеек... Именно как наемник...
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19.04.2021 20:27 Відповісти
Півторюю , варяги - вікінгі то окремо й не требо плутати через те Фінланд то Скандинавія . Але ******** фіни мають крім мови буже умовний зв"язок з поволжськими урго-фінами , як й з угорцями . Вони набагато генетично близчи до естонців й шведів . А мордва , мєря , мурома - це зовсім інший побут , поведінка й середовище .
Саме тому подавна меньшість слов"ян , коли прийшла на ті землі змогла переважно нав"язати свою мову , бо ті меря , мурома й мордва були тоді на рівень меньше розвинуті в технологіях . Вони навіть оселень тоді не мали в їх не було зернових , не було домашньої худоби й вони дуже слабо обробляли метали .
Мова , релігія -- усе було іншим , ніж у слов"ян !
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19.04.2021 20:53 Відповісти
Літопис це дуже сер"єзне джерело . А про села , які нібито були йще в 12 столітті -- це смішно Особлива смішна байка про якесь там Карачарово , та йще під Муромом , якого , півторюю йще раз , тоді не існувало . В тих країях тоді жодного оселення не було ... Були вежі . Й Юрій Долгорукий саме вежу засновпив на брудній річці (МосКВА) .... А містом вона стала тільки в другому чингизитському перепису 1271 році, де вперше згадується ханським баскаком .
Але мова йде не про 13 століття , а про 11-12 ... Й де тоді міг народитися в тих непролазних лісах язичників-поганів такий собі хрест"янин Ілля ?!

Ось питання , якщо він був не Муронець , а Горський , то требо його батьківщину було шукати на Кавказі ?
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19.04.2021 20:35 Відповісти
ну "христианин ревностный" могли и приписать, а могли и покрестить...
И чем он по своей сути отличается от современного выловленного в африканских экваториальных лесах боксера или бойца без правил
На счет веж и залог на границах согласен...
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19.04.2021 20:46 Відповісти
Очередной анало говнет
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19.04.2021 14:54 Відповісти
Это изделие под странным названием ,,инцест,, ждет судьба всего,что сделано на россии- дорого, некачественно и с распилом.
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19.04.2021 16:09 Відповісти
Для целеуказателя, этой мокшанской вундервавли, служит дрон; по этому можно легко тренироватся на сирийских бармалеях, п.ч. у них нет средств РЭБ, что бы заглушить наводчика-БПЛА. А вот у наших ВСУ они есть и братья американцы, что то более по-новее подкинут.
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19.04.2021 17:07 Відповісти
и рядом с байрактаром не стоит .... да и запуск с катапульты уже о многом говорит.
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19.04.2021 17:39 Відповісти
Почти все одноразовики подобным образом запускаются, или с порохового ускорителя. Для Байрактара ВПП нужна, а тут подогнал на передок, запустил и делай ноги чтоб артой не накрыли
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19.04.2021 18:49 Відповісти
путло убийца-террорист, который испытывает снаряды не у себя, а в чужой стране, на детях и на больницах, чтобы потом рассказать оставшимся в живых, что он освободил их от терроризма
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19.04.2021 21:33 Відповісти
Один я заметил - кузов пикапа на месте, и боевик явно только контузией отделался
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19.04.2021 22:06 Відповісти
Цю вундервафлю хто показує пропагандоси з 1 мордор каналу !
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19.04.2021 22:22 Відповісти
в роисе одни прорывы и открытия
Росія показала бойове застосування ударних дронів "Ланцет" - Цензор.НЕТ 3153
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19.04.2021 22:26 Відповісти
А собачий сортір від Єдіной Расеї
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19.04.2021 22:30 Відповісти
А могла быть старая.
Вот и праздник.
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20.04.2021 01:57 Відповісти
Зверніть увагу ! Сигнал йде АНАЛОГОВИЙ ! Характерний шум, міні мертві зони, на екрані час від часу проскакує телевізійний "сніг" Типічний продукт ЛАПТІНОГИХ
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19.04.2021 22:28 Відповісти
вундервафлі дупоруких і дупоголових нарасіян не лякають.
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19.04.2021 22:52 Відповісти
а оно с жидким азотом или кацапі в китае скупились
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19.04.2021 23:12 Відповісти
?
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19.04.2021 23:13 Відповісти
Ваня все високотехнологічне робе через ZH опу і це втішає трохи
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19.04.2021 23:17 Відповісти
Ну и почему этот маланцет не победил в карабахском конфликте ?
Не потому ли, что дрон-наводчик - прекрасная мишень ?
А без него вся эта муйня - авиамодельный кружок.
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20.04.2021 01:54 Відповісти
потому шо израильтяне в поставках к дрону не предусмотрели одну клэпку
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20.04.2021 04:12 Відповісти
Шта? 😲
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18.10.2021 09:26 Відповісти
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