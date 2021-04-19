Росія показала бойове застосування ударних дронів "Ланцет". ВIДЕО

Російські пропагандисти розповіли про нові ударні дрони виробництва РФ і показали їхнє застосування в бойових умовах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у спеціальному сюжеті на росТБ йдеться про те, що "Ланцет" вже кілька років випробовується і застосовується в Сирії в умовах цілковитої секретності.

За словами пропагандистів, "Ланцет" - це дрон-камікадзе, який використовується загонами спеціального призначення для високоточних ударів.

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