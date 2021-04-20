На трассе Киев-Чернигов водитель Mercedes стрелял в шофера рейсовой маршрутки. ВИДЕО

На трассе Киев-Чернигов в понедельник вечером произошел конфликт произошел между водителями маршрутного автобуса и Mercedes. Водитель легковушки несколько раз выстрелил в водителя маршрутки из пистолета. Внимание! Ненормативная лексика!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, согласно информации, на трассе Киев-Чернигов, вблизи села Прогресс, между собой что-то не поделили водители маршрутного автобуса и водитель Mercedes (AI0036IT).

"Водитель Mercedes перекрыл движение автомобилем и, взяв пистолет, пошел выяснять отношения с водителем маршрутки. Его почему-то совсем не остановило то, что в маршрутке находились люди. Он начал стрелять. Пассажиры утверждают, что после всего водитель маршрутки сам достал из ноги пулю и поехал дальше", - сказано в сообщении.