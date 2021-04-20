РУС
48 643 238

На трассе Киев-Чернигов водитель Mercedes стрелял в шофера рейсовой маршрутки. ВИДЕО

На трассе Киев-Чернигов в понедельник вечером произошел конфликт произошел между водителями маршрутного автобуса и Mercedes. Водитель легковушки несколько раз выстрелил в водителя маршрутки из пистолета. Внимание! Ненормативная лексика!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, согласно информации, на трассе Киев-Чернигов, вблизи села Прогресс, между собой что-то не поделили водители маршрутного автобуса и водитель Mercedes (AI0036IT).

"Водитель Mercedes перекрыл движение автомобилем и, взяв пистолет, пошел выяснять отношения с водителем маршрутки. Его почему-то совсем не остановило то, что в маршрутке находились люди. Он начал стрелять. Пассажиры утверждают, что после всего водитель маршрутки сам достал из ноги пулю и поехал дальше", - сказано в сообщении.

маршрутки (547) стрельба (3306)
+29
к тому, что быдло бесстрашно размахивает стволом, когда уверено, что ствола нет у оппонента.
20.04.2021 08:15 Ответить
+24
а был бы у водителя маршрутки обрез или короткоствол - все сложилось бы иначе.
20.04.2021 08:01 Ответить
+18
А кто кому дорогу перекрыл? А кто с пистолетом вышел? Читай внимательней или буквы незнакомые встречаются?
20.04.2021 08:10 Ответить
Пневмат.
21.04.2021 06:56 Ответить
Цим дебілам ще потрібно роздати зброюі Дикий Захід буде відпочивати. Але є і плюся кількість дебілів в нашій грішній Україні різко скоротиться хоча і ще більше постраждають демографічні показники. Хоча я вважаю, що краще менше, та краще....
20.04.2021 18:54 Ответить
терпила где бита разбил бы мерс
20.04.2021 19:22 Ответить
Иди разбей Мерс, "герой" нашёлся ....
20.04.2021 21:36 Ответить
Обидва "герої"!
20.04.2021 19:23 Ответить
Якби за водієм автобуса стояла потужна українська громада, можна було б викликати поліцію,
відкрити карну справу. При підтримці громади водій не боявся б, що втратить роботу, що нема грошей на адвоката, що нема адвоката, якому можна довіряти.
Життя примушує українців мати власну громаду зі своїм банком, капітал якого складається із внесків простих українців - від 1 до 10 доларів на рік, що цілком посильно. Це дало б від 50 до 150 мільйонів доларів щорічно на потреби членів громади: водій маршрутки одержав би адвоката, який не продасть, одержав би захист від "наїзду" спільників водія Мерседеса (а вони в нього точно є), його сім'я мала б фінансову та моральну підтримку на час розгляду справи. Українці повинні мати своїх лікарів, яким можна вірити (зник би і спротив щодо вакцинації, бо люди б знали, що свій лікар колоти казна-що не буде).
Чому чеченці, дагестанці, азербайджанці можуть мати своє земляцтво для підтримки рядового члена, а українці - ні ? Наявність фінансових фондів дасть змогу підтримати цінних для України людей: вчених, письменників, правників, лікарів, дасть змогу підтримати талановиту молодь, забезпечити її навчання за кордоном. Щоб українці одержали нарешті власну справжню потужну еліту і слухали її.
20.04.2021 23:09 Ответить
Якбы там ""стояла громада" они бы сами этому быдляку маршрутчику звиздюлей наваляли , может и помогло бы ему человеком стать.
21.04.2021 07:08 Ответить
бидляк там саме на мерсі
21.04.2021 07:50 Ответить
Ты контуженный ?
21.04.2021 08:32 Ответить
Ні. А ти?
24.04.2021 01:46 Ответить
Когда урод совершает ДТП и его окружают разъяренные люди по твоему это все быдляки ? Ну ты и .......
21.04.2021 08:44 Ответить
звідки інформація про ДТП?
24.04.2021 01:41 Ответить
ото ж бо дожились до того, що потребуємо створення діаспори українців в Україні!
21.04.2021 07:49 Ответить
Якщо ви водите авто , то частенько ************* з проблемною поведінкою учасників руху на проїжджій частині. Тепер уявіть , як-що кожен , кого "підрізали" , чи випадково притормозили йому рух у полосі , буде вискакувати з мерса і стріляти у винуватця ...

Як гадаєте , панове ?
20.04.2021 20:37 Ответить
Как мистер Кольт помогает победить преступность или будни нерабов 8 - 18 апреля.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 апреля. В округе Йорк штат Южная Каролина в своем доме были убиты пять человек, в том числе двое детей - пяти и девяти лет, сообщает https://edition.cnn.com/2021/04/08/us/york-county-south-carolina-mass-shooting/index.html?utm_term=link&utm_source=twCNN&utm_content=2021-04-08T11%3A16%3A09&utm_medium=social CNN . Еще один человек ранен и находится в местной больнице. Полиция сообщила, что по подозрению в убийствах задержан сосед расстрелянной семьи.
12 апреля. В городе Ноксвилл штат Теннесси неизвестный открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел вблизи школы Austin-East Magnet, в которой учатся учащиеся выпускных классов. Телеканал CNN передал, что на месте происшествия имеются несколько раненых, среди которых сотрудник полиции.
15 апреля. Сотрудница полиции Кимберли Поттер, застрелившая 11 апреля 20-летнего афроамериканца Данте Райта в городе Бруклин-Сентер, штат Миннесота, освобождена из-под стражи под залог, сообщает телеканал Fox News. По версии полиции, на имя Райта был выписан ордер на арест, однако он не дал себя задержать, открыл по сотрудникам полиции огонь и пытался скрыться на своем автомобиле.
16 апреля. По меньше мере восемь человек погибли и неустановленное число людей получили огнестрельные ранения различной степени тяжести в результате стрельбы, открытой неизвестными на складе компании Fedex возле аэропорта Индианаполиса, штат Индиана. На месте работают крупные силы полиции.
18 апреля. В городе Остин, штат Техас, неизвестный открыл стрельбу по людям на улице. Городская полиция обратилась к населению с просьбой не приближаться к району, в котором стреляют. Местная редакция телеканала KVUE сообщает о гибели трех человек.
18 апреля. В результате стрельбы в баре Somers House Tavern, округ Кеноша, штат Висконсин, убиты три человека, еще двое получили тяжелые ранения. Ведется розыск преступника.
20.04.2021 22:43 Ответить
Любой специалист подтвердит, что такие случаи встречаются ТОЛЬКО там,
где граждане не вооружены.
А в тех районах или штатах, где ношение оружия разрешено, таких случев практически нет.
20.04.2021 23:14 Ответить
Ага , ты быдломаршрутчика еще и вооружи гранатой
21.04.2021 07:10 Ответить
Быдло с пистолетом на мерсе должно СЕСТЬ. Без вариантов. Это оно ОСТАНОВИЛО, автобус, взяло оружие. Тоесть УМЫШЛЕНО готовилось к преступлению.
Вопрос к врачам которые психически неуравновешеному выдали разрешение. Врача гнать с работы.
А еще лучше, чтобы водитель автобуса не вышел, вызвал полицию и эту особь б застрелили снайпер, как потенциального террориста.
21.04.2021 09:13 Ответить
Быдло не маршрутке провоцировало ДТП , быковало ,нападало на людей -подари ему грамоту.
21.04.2021 09:29 Ответить
Он остановил нарушителя подвергшего опасности десятки людей , а этот урод выскочил с монтировкой с целью еще и напасть. Если пистолетом считать пневмат ,то монтировка ядерное оружие.
21.04.2021 09:34 Ответить
Пора всем раздать оружие,почему у нас имеются отборные ушлепки считающие,что им выдано оружие для наведения порядка на дорогах по собственному усмотрению.
21.04.2021 10:09 Ответить
Когда тебя будут убивать помни , полиция потом напишет про тебя пострадавшего. А когда ты увидишь преступника , ты его не трогай , пусть убивает , это не твое дело.
21.04.2021 10:21 Ответить
Это что за текст,сумбур какой то,возьми себя в руки,успокойся и напиши внятно,что хотел сказать.
21.04.2021 10:25 Ответить
Ты читатель или писатель ? Прочти ВСЕ , узнай обстоятельства происшедшего и уж затем пригвозди нас тяжестью своих аргументов.
21.04.2021 10:27 Ответить
Уже пригвоздил одного,не может аргументированно опровергнуть мои справедливые предложения.
21.04.2021 10:29 Ответить
Кстати ты тоже можешь купить такое """" оружие""""" как пневмат, а если ты из бедненьких сделай рогатку. На резинку не траться она есть в трусах.
21.04.2021 10:25 Ответить
Текст злобненького идиота,пиши достойно и содержательно,примитивные глупости здесь никому не интересны.
21.04.2021 10:27 Ответить
Быдло истерящее по поводу обижающих их более состоятельных граждан , - мне до одного места.
21.04.2021 10:29 Ответить
Тогда зачем подлез под мой коммент,проходи мимо и не огрызайся,как обиженная псинка.
21.04.2021 10:30 Ответить
Достали вы голодранцы жизнью обиженные . Ни работать ни постоять за себя не можете, все вам должны и оружие тоже должны. Надо пойди купи , не можешь -заткнись и не вякай.
21.04.2021 10:36 Ответить
Мне нет дела до твоих жалких эмоций,мне не нужно сообщать про то,кто там тебя достал,найди себе друзей и им жалуйся на свою тяжелую житуху.
21.04.2021 10:41 Ответить
Так ты же скулишь тут и просишь пистолетик. Тебя вежливо и послал в надлежащее тебе место. Сиди и обтекай "итальянец" доморощенный.
21.04.2021 10:49 Ответить
Посылать будешь свою жену и детей.
21.04.2021 10:50 Ответить
Естественно буду "В НАДЛЕЖАЩЕЕ МЕСТО" Кому что ,такова судьба ,им в светлую жизнь, тебе в жопу. Сам напросился, не будешь на дядю вякать.
21.04.2021 10:57 Ответить
Судя по твоему уровню развития светлая житуха им не светит,разве что в печи крематория,там очень светло.
21.04.2021 11:01 Ответить
Есть разные подонки ,ты из самых мерзких. И твоим детям того же . Как можно скорее.Мои пожелания сбываются , учти это мразь. Таких как ты быдляков нам и надо отстреливать.
21.04.2021 11:06 Ответить
Какой ты страшный,уже наверное десяток своих врагов пристрелил,на словах и в мечтах,ахахахах.
21.04.2021 11:09 Ответить
