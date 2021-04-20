УКР
На трасі Київ-Чернігів водій Mercedes стріляв у шофера рейсової маршрутки. ВIДЕО

На трасі Київ-Чернігів у понеділок увечері стався конфлікт між водіями маршрутного автобуса і Mercedes. Водій легковика кілька разів вистрілив у водія маршрутки з пістолета. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік "Київ Оперативний" у Facebook.

Так, згідно з інформацією, на трасі Київ-Чернігів, поблизу села Прогрес, між собою щось не поділили водії маршрутного автобуса і водій Mercedes (AI0036IT).

"Водій Mercedes перекрив рух автомобілем і, взявши пістолет, пішов з‘ясовувати стосунки із водієм маршрутки. Його чомусь зовсім не спинило те, що у маршрутці перебували люди, і почав стріляти. Пасажири запевняють, що після всього водій маршрутки сам дістав з ноги кулю та поїхав далі", - сказано в повідомленні.

маршрутки (348) стрілянина (1833)
Топ коментарі
+29
к тому, что быдло бесстрашно размахивает стволом, когда уверено, что ствола нет у оппонента.
показати весь коментар
20.04.2021 08:15 Відповісти
+24
а был бы у водителя маршрутки обрез или короткоствол - все сложилось бы иначе.
показати весь коментар
20.04.2021 08:01 Відповісти
+18
А кто кому дорогу перекрыл? А кто с пистолетом вышел? Читай внимательней или буквы незнакомые встречаются?
показати весь коментар
20.04.2021 08:10 Відповісти
Пневмат.
показати весь коментар
21.04.2021 06:56 Відповісти
Цим дебілам ще потрібно роздати зброюі Дикий Захід буде відпочивати. Але є і плюся кількість дебілів в нашій грішній Україні різко скоротиться хоча і ще більше постраждають демографічні показники. Хоча я вважаю, що краще менше, та краще....
показати весь коментар
20.04.2021 18:54 Відповісти
терпила где бита разбил бы мерс
показати весь коментар
20.04.2021 19:22 Відповісти
Иди разбей Мерс, "герой" нашёлся ....
показати весь коментар
20.04.2021 21:36 Відповісти
Обидва "герої"!
показати весь коментар
20.04.2021 19:23 Відповісти
Якби за водієм автобуса стояла потужна українська громада, можна було б викликати поліцію,
відкрити карну справу. При підтримці громади водій не боявся б, що втратить роботу, що нема грошей на адвоката, що нема адвоката, якому можна довіряти.
Життя примушує українців мати власну громаду зі своїм банком, капітал якого складається із внесків простих українців - від 1 до 10 доларів на рік, що цілком посильно. Це дало б від 50 до 150 мільйонів доларів щорічно на потреби членів громади: водій маршрутки одержав би адвоката, який не продасть, одержав би захист від "наїзду" спільників водія Мерседеса (а вони в нього точно є), його сім'я мала б фінансову та моральну підтримку на час розгляду справи. Українці повинні мати своїх лікарів, яким можна вірити (зник би і спротив щодо вакцинації, бо люди б знали, що свій лікар колоти казна-що не буде).
Чому чеченці, дагестанці, азербайджанці можуть мати своє земляцтво для підтримки рядового члена, а українці - ні ? Наявність фінансових фондів дасть змогу підтримати цінних для України людей: вчених, письменників, правників, лікарів, дасть змогу підтримати талановиту молодь, забезпечити її навчання за кордоном. Щоб українці одержали нарешті власну справжню потужну еліту і слухали її.
показати весь коментар
20.04.2021 23:09 Відповісти
Якбы там ""стояла громада" они бы сами этому быдляку маршрутчику звиздюлей наваляли , может и помогло бы ему человеком стать.
показати весь коментар
21.04.2021 07:08 Відповісти
бидляк там саме на мерсі
показати весь коментар
21.04.2021 07:50 Відповісти
Ты контуженный ?
показати весь коментар
21.04.2021 08:32 Відповісти
Ні. А ти?
показати весь коментар
24.04.2021 01:46 Відповісти
Когда урод совершает ДТП и его окружают разъяренные люди по твоему это все быдляки ? Ну ты и .......
показати весь коментар
21.04.2021 08:44 Відповісти
звідки інформація про ДТП?
показати весь коментар
24.04.2021 01:41 Відповісти
ото ж бо дожились до того, що потребуємо створення діаспори українців в Україні!
показати весь коментар
21.04.2021 07:49 Відповісти
Якщо ви водите авто , то частенько ************* з проблемною поведінкою учасників руху на проїжджій частині. Тепер уявіть , як-що кожен , кого "підрізали" , чи випадково притормозили йому рух у полосі , буде вискакувати з мерса і стріляти у винуватця ...

Як гадаєте , панове ?
показати весь коментар
20.04.2021 20:37 Відповісти
Как мистер Кольт помогает победить преступность или будни нерабов 8 - 18 апреля.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 апреля. В округе Йорк штат Южная Каролина в своем доме были убиты пять человек, в том числе двое детей - пяти и девяти лет, сообщает https://edition.cnn.com/2021/04/08/us/york-county-south-carolina-mass-shooting/index.html?utm_term=link&utm_source=twCNN&utm_content=2021-04-08T11%3A16%3A09&utm_medium=social CNN . Еще один человек ранен и находится в местной больнице. Полиция сообщила, что по подозрению в убийствах задержан сосед расстрелянной семьи.
12 апреля. В городе Ноксвилл штат Теннесси неизвестный открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел вблизи школы Austin-East Magnet, в которой учатся учащиеся выпускных классов. Телеканал CNN передал, что на месте происшествия имеются несколько раненых, среди которых сотрудник полиции.
15 апреля. Сотрудница полиции Кимберли Поттер, застрелившая 11 апреля 20-летнего афроамериканца Данте Райта в городе Бруклин-Сентер, штат Миннесота, освобождена из-под стражи под залог, сообщает телеканал Fox News. По версии полиции, на имя Райта был выписан ордер на арест, однако он не дал себя задержать, открыл по сотрудникам полиции огонь и пытался скрыться на своем автомобиле.
16 апреля. По меньше мере восемь человек погибли и неустановленное число людей получили огнестрельные ранения различной степени тяжести в результате стрельбы, открытой неизвестными на складе компании Fedex возле аэропорта Индианаполиса, штат Индиана. На месте работают крупные силы полиции.
18 апреля. В городе Остин, штат Техас, неизвестный открыл стрельбу по людям на улице. Городская полиция обратилась к населению с просьбой не приближаться к району, в котором стреляют. Местная редакция телеканала KVUE сообщает о гибели трех человек.
18 апреля. В результате стрельбы в баре Somers House Tavern, округ Кеноша, штат Висконсин, убиты три человека, еще двое получили тяжелые ранения. Ведется розыск преступника.
показати весь коментар
20.04.2021 22:43 Відповісти
Любой специалист подтвердит, что такие случаи встречаются ТОЛЬКО там,
где граждане не вооружены.
А в тех районах или штатах, где ношение оружия разрешено, таких случев практически нет.
показати весь коментар
20.04.2021 23:14 Відповісти
Ага , ты быдломаршрутчика еще и вооружи гранатой
показати весь коментар
21.04.2021 07:10 Відповісти
Быдло с пистолетом на мерсе должно СЕСТЬ. Без вариантов. Это оно ОСТАНОВИЛО, автобус, взяло оружие. Тоесть УМЫШЛЕНО готовилось к преступлению.
Вопрос к врачам которые психически неуравновешеному выдали разрешение. Врача гнать с работы.
А еще лучше, чтобы водитель автобуса не вышел, вызвал полицию и эту особь б застрелили снайпер, как потенциального террориста.
показати весь коментар
21.04.2021 09:13 Відповісти
Быдло не маршрутке провоцировало ДТП , быковало ,нападало на людей -подари ему грамоту.
показати весь коментар
21.04.2021 09:29 Відповісти
Он остановил нарушителя подвергшего опасности десятки людей , а этот урод выскочил с монтировкой с целью еще и напасть. Если пистолетом считать пневмат ,то монтировка ядерное оружие.
показати весь коментар
21.04.2021 09:34 Відповісти
Пора всем раздать оружие,почему у нас имеются отборные ушлепки считающие,что им выдано оружие для наведения порядка на дорогах по собственному усмотрению.
показати весь коментар
21.04.2021 10:09 Відповісти
Когда тебя будут убивать помни , полиция потом напишет про тебя пострадавшего. А когда ты увидишь преступника , ты его не трогай , пусть убивает , это не твое дело.
показати весь коментар
21.04.2021 10:21 Відповісти
Это что за текст,сумбур какой то,возьми себя в руки,успокойся и напиши внятно,что хотел сказать.
показати весь коментар
21.04.2021 10:25 Відповісти
Ты читатель или писатель ? Прочти ВСЕ , узнай обстоятельства происшедшего и уж затем пригвозди нас тяжестью своих аргументов.
показати весь коментар
21.04.2021 10:27 Відповісти
Уже пригвоздил одного,не может аргументированно опровергнуть мои справедливые предложения.
показати весь коментар
21.04.2021 10:29 Відповісти
Кстати ты тоже можешь купить такое """" оружие""""" как пневмат, а если ты из бедненьких сделай рогатку. На резинку не траться она есть в трусах.
показати весь коментар
21.04.2021 10:25 Відповісти
Текст злобненького идиота,пиши достойно и содержательно,примитивные глупости здесь никому не интересны.
показати весь коментар
21.04.2021 10:27 Відповісти
Быдло истерящее по поводу обижающих их более состоятельных граждан , - мне до одного места.
показати весь коментар
21.04.2021 10:29 Відповісти
Тогда зачем подлез под мой коммент,проходи мимо и не огрызайся,как обиженная псинка.
показати весь коментар
21.04.2021 10:30 Відповісти
Достали вы голодранцы жизнью обиженные . Ни работать ни постоять за себя не можете, все вам должны и оружие тоже должны. Надо пойди купи , не можешь -заткнись и не вякай.
показати весь коментар
21.04.2021 10:36 Відповісти
Мне нет дела до твоих жалких эмоций,мне не нужно сообщать про то,кто там тебя достал,найди себе друзей и им жалуйся на свою тяжелую житуху.
показати весь коментар
21.04.2021 10:41 Відповісти
Так ты же скулишь тут и просишь пистолетик. Тебя вежливо и послал в надлежащее тебе место. Сиди и обтекай "итальянец" доморощенный.
показати весь коментар
21.04.2021 10:49 Відповісти
Посылать будешь свою жену и детей.
показати весь коментар
21.04.2021 10:50 Відповісти
Естественно буду "В НАДЛЕЖАЩЕЕ МЕСТО" Кому что ,такова судьба ,им в светлую жизнь, тебе в жопу. Сам напросился, не будешь на дядю вякать.
показати весь коментар
21.04.2021 10:57 Відповісти
Судя по твоему уровню развития светлая житуха им не светит,разве что в печи крематория,там очень светло.
показати весь коментар
21.04.2021 11:01 Відповісти
Есть разные подонки ,ты из самых мерзких. И твоим детям того же . Как можно скорее.Мои пожелания сбываются , учти это мразь. Таких как ты быдляков нам и надо отстреливать.
показати весь коментар
21.04.2021 11:06 Відповісти
Какой ты страшный,уже наверное десяток своих врагов пристрелил,на словах и в мечтах,ахахахах.
показати весь коментар
21.04.2021 11:09 Відповісти
