На трасі Київ-Чернігів водій Mercedes стріляв у шофера рейсової маршрутки. ВIДЕО

На трасі Київ-Чернігів у понеділок увечері стався конфлікт між водіями маршрутного автобуса і Mercedes. Водій легковика кілька разів вистрілив у водія маршрутки з пістолета. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік "Київ Оперативний" у Facebook.

Так, згідно з інформацією, на трасі Київ-Чернігів, поблизу села Прогрес, між собою щось не поділили водії маршрутного автобуса і водій Mercedes (AI0036IT).

"Водій Mercedes перекрив рух автомобілем і, взявши пістолет, пішов з‘ясовувати стосунки із водієм маршрутки. Його чомусь зовсім не спинило те, що у маршрутці перебували люди, і почав стріляти. Пасажири запевняють, що після всього водій маршрутки сам дістав з ноги кулю та поїхав далі", - сказано в повідомленні.