На трасі Київ-Чернігів водій Mercedes стріляв у шофера рейсової маршрутки. ВIДЕО
На трасі Київ-Чернігів у понеділок увечері стався конфлікт між водіями маршрутного автобуса і Mercedes. Водій легковика кілька разів вистрілив у водія маршрутки з пістолета. Увага! Ненормативна лексика!
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік "Київ Оперативний" у Facebook.
Так, згідно з інформацією, на трасі Київ-Чернігів, поблизу села Прогрес, між собою щось не поділили водії маршрутного автобуса і водій Mercedes (AI0036IT).
"Водій Mercedes перекрив рух автомобілем і, взявши пістолет, пішов з‘ясовувати стосунки із водієм маршрутки. Його чомусь зовсім не спинило те, що у маршрутці перебували люди, і почав стріляти. Пасажири запевняють, що після всього водій маршрутки сам дістав з ноги кулю та поїхав далі", - сказано в повідомленні.
відкрити карну справу. При підтримці громади водій не боявся б, що втратить роботу, що нема грошей на адвоката, що нема адвоката, якому можна довіряти.
Життя примушує українців мати власну громаду зі своїм банком, капітал якого складається із внесків простих українців - від 1 до 10 доларів на рік, що цілком посильно. Це дало б від 50 до 150 мільйонів доларів щорічно на потреби членів громади: водій маршрутки одержав би адвоката, який не продасть, одержав би захист від "наїзду" спільників водія Мерседеса (а вони в нього точно є), його сім'я мала б фінансову та моральну підтримку на час розгляду справи. Українці повинні мати своїх лікарів, яким можна вірити (зник би і спротив щодо вакцинації, бо люди б знали, що свій лікар колоти казна-що не буде).
Чому чеченці, дагестанці, азербайджанці можуть мати своє земляцтво для підтримки рядового члена, а українці - ні ? Наявність фінансових фондів дасть змогу підтримати цінних для України людей: вчених, письменників, правників, лікарів, дасть змогу підтримати талановиту молодь, забезпечити її навчання за кордоном. Щоб українці одержали нарешті власну справжню потужну еліту і слухали її.
Як гадаєте , панове ?
