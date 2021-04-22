"Без цензуры": Самые-самые-самые - ТОП-10 скандальнейших "слуг народа". ВИДЕО
Почему "слуги народа" попадают в такое бешеное количество скандалов? Возможно, у них какое-то профессиональное соревнование, как думаете?
Ко второй годовщине победы Владимира Зеленского на выборах президента Богдан Буткевич составил топ-10 самых скандальных СН-депутатов. Вашему вниманию - как они ссорились, дрались, советовали продать собак и рассказывали о "детях низкого качества".
Выбрать было сложно, но мы все же смогли, поэтому вашему вниманию:
✅ Макс Бужанский, который до начала работы нового созыва парламента обзывал журналистку "Нового времени" "тупой овцой";
✅ Давид Арахамия и Александр Корниенко с "корабельными соснами";
✅ Галина Третьякова, которая год назад рассказывала о неправильных детях "низкого качества" и о том, кого стерилизовать;
✅ Евгений Брагар, который предлагал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку;
✅ Евгений Шевченко - он ездил на поклон к человеку, который называет себя президентом Беларуси, - Александру Лукашенко. А еще - участвовал в эфирах российских средств массовой дезинформации;
✅ Сергей Швец - экс-сотрудник программы "Гроші", прославившийся в Раде как любитель крепких напитков;
✅ Александр Дубинский, куда же без него и высказывания о "тупом собачьем рте";
✅ Даниил Гетманцев, который учит Соню Кошкину правилам написания слова "минет";
✅ Ну и на десерт - Николай Тищенко с вечеринками, салютом, "резиновой женщиной" и другими бесценными достижениями.
Как вам подборочка?
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Ну так хто ж зробив це разом?, пан Буткевич.
Вчорашній ефір дуже цікавий )
https://www.youtube.com/watch?v=1yb6hP14TWA&ab_channel=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80.%D0%9D%D0%95%D0%A2
Бо якщо верхівка така тупа і хамовита, що вже про низи говорити
Там спокойно можно выбрать: "50 самых тыпильных депутатов".
И каждый месяц обновлять список и их перлы.
Цирк потвор.
95 квартал.
Україна.
(Кому як подобається)