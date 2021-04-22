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"Без цензуры": Самые-самые-самые - ТОП-10 скандальнейших "слуг народа". ВИДЕО

Почему "слуги народа" попадают в такое ​​бешеное количество скандалов? Возможно, у них какое-то профессиональное соревнование, как думаете?

Ко второй годовщине победы Владимира Зеленского на выборах президента Богдан Буткевич составил топ-10 самых скандальных СН-депутатов. Вашему вниманию - как они ссорились, дрались, советовали продать собак и рассказывали о "детях низкого качества".

Выбрать было сложно, но мы все же смогли, поэтому вашему вниманию:

✅ Макс Бужанский, который до начала работы нового созыва парламента обзывал журналистку "Нового времени" "тупой овцой";

✅ Давид Арахамия и Александр Корниенко с "корабельными соснами";

✅ Галина Третьякова, которая год назад рассказывала о неправильных детях "низкого качества" и о том, кого стерилизовать;

✅ Евгений Брагар, который предлагал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку;

✅ Евгений Шевченко - он ездил на поклон к человеку, который называет себя президентом Беларуси, - Александру Лукашенко. А еще - участвовал в эфирах российских средств массовой дезинформации;

✅ Сергей Швец - экс-сотрудник программы "Гроші", прославившийся в Раде как любитель крепких напитков;

✅ Александр Дубинский, куда же без него и высказывания о "тупом собачьем рте";

✅ Даниил Гетманцев, который учит Соню Кошкину правилам написания слова "минет";

✅ Ну и на десерт - Николай Тищенко с вечеринками, салютом, "резиновой женщиной" и другими бесценными достижениями.

Как вам подборочка?

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Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

Автор: 

рейтинг (1643) Слуга народа (2638) Буткевич Богдан (434)


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Топ комментарии
+17
бо вони дибіли як і їх виборці.
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22.04.2021 16:32 Ответить
+6
А я думаю, чому інших слуг не пускають на ефіри...
Бо якщо верхівка така тупа і хамовита, що вже про низи говорити
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22.04.2021 16:38 Ответить
+6
Это лицо 73%.
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22.04.2021 16:53 Ответить
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бо вони дибіли як і їх виборці.
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22.04.2021 16:32 Ответить
Только быдло выбирает себе подобных, а потом оправдывает действия выбранных ими лидеров дебильного рейтинга.
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22.04.2021 17:59 Ответить
Как вам подборочка?
Ну так хто ж зробив це разом?, пан Буткевич.
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22.04.2021 16:35 Ответить
шикарні граблі, а ними по лобі отримують не лише 73%номозглі, нажаль.
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22.04.2021 21:19 Ответить
да, к сожалению, срез общества как он есть. соль земли, епта.
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22.04.2021 16:36 Ответить
Это лицо 73%.
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22.04.2021 16:53 Ответить
Марина і Богдан вміють розставити крапки на і.
Вчорашній ефір дуже цікавий )
https://www.youtube.com/watch?v=1yb6hP14TWA&ab_channel=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80.%D0%9D%D0%95%D0%A2
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22.04.2021 16:36 Ответить
И это фсё? Маловато будет...А Яременко с девушками низкой социальной анальной ответственности? Там валом......Достойные продолжатели папередников.
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22.04.2021 16:38 Ответить
А я думаю, чому інших слуг не пускають на ефіри...
Бо якщо верхівка така тупа і хамовита, що вже про низи говорити
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22.04.2021 16:38 Ответить
Дуже розумних дорого утримувати,крадуть багато і зарплатні дуже високі призначають суддям прокурорам мусорам та й себе не забували.
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22.04.2021 17:02 Ответить
Цей список не повний без фермера з Коломойського району - Володимира Тимофійчука.
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22.04.2021 16:50 Ответить
Всего десять?
Там спокойно можно выбрать: "50 самых тыпильных депутатов".
И каждый месяц обновлять список и их перлы.
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22.04.2021 16:53 Ответить
Рейтинг кто большая мразь среди мразей...
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22.04.2021 17:00 Ответить
А эта , которая предлагала людей стерилизовать, собаку продать
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22.04.2021 17:04 Ответить
Блин, как на подбор все моральные уроды...инкубаторские что-ли?
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22.04.2021 17:05 Ответить
Проєкт "Без цензури": Най-най-най. Топова десятка найскандальніших "слуг народу" - Цензор.НЕТ 9388
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22.04.2021 17:12 Ответить
Досрочные выборы в Раду выгодны стране, - Коломойский. 10 мая 2019.- Основатель и хозяин обезьянника тоже заслуживает пару ласковых.
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22.04.2021 17:27 Ответить
Кунсткамера.

Цирк потвор.

95 квартал.

Україна.

(Кому як подобається)
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22.04.2021 20:26 Ответить
Тіщенко очолює список беззаперечно.
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22.04.2021 20:55 Ответить
вас кидоров стрелять там нужно через одного, а тех шо не стрелять через одного на пенсию ,в 2500 грив, шоб ваши деточки поганые жили на одну зарплату
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22.04.2021 21:49 Ответить
колективне потворне обличчя ЗЕ
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23.04.2021 13:27 Ответить
ТАКИЕ ЖЕ УРОДЫ (и снаружи, и внутри) - ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ. Их именно так и подбирали - чтобы главному гнусно-гнусявому гнусному цахесу было не так одиноко. Было трудно, но кадровики смогли подобрать на помойках толпу отребья, ещё более тупого и уродливого внешне, чем квартальный партийный фюрер...
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24.09.2021 16:13 Ответить
 
 