"Без цензуры": Самые-самые-самые - ТОП-10 скандальнейших "слуг народа". ВИДЕО

Почему "слуги народа" попадают в такое ​​бешеное количество скандалов? Возможно, у них какое-то профессиональное соревнование, как думаете?

Ко второй годовщине победы Владимира Зеленского на выборах президента Богдан Буткевич составил топ-10 самых скандальных СН-депутатов. Вашему вниманию - как они ссорились, дрались, советовали продать собак и рассказывали о "детях низкого качества".

Выбрать было сложно, но мы все же смогли, поэтому вашему вниманию:

✅ Макс Бужанский, который до начала работы нового созыва парламента обзывал журналистку "Нового времени" "тупой овцой";

✅ Давид Арахамия и Александр Корниенко с "корабельными соснами";

✅ Галина Третьякова, которая год назад рассказывала о неправильных детях "низкого качества" и о том, кого стерилизовать;

✅ Евгений Брагар, который предлагал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку;

✅ Евгений Шевченко - он ездил на поклон к человеку, который называет себя президентом Беларуси, - Александру Лукашенко. А еще - участвовал в эфирах российских средств массовой дезинформации;

✅ Сергей Швец - экс-сотрудник программы "Гроші", прославившийся в Раде как любитель крепких напитков;

✅ Александр Дубинский, куда же без него и высказывания о "тупом собачьем рте";

✅ Даниил Гетманцев, который учит Соню Кошкину правилам написания слова "минет";

✅ Ну и на десерт - Николай Тищенко с вечеринками, салютом, "резиновой женщиной" и другими бесценными достижениями.

Как вам подборочка?

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