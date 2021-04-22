Проєкт "Без цензури": Най-най-най. Топова десятка найскандальніших "слуг народу". ВIДЕО

Чому "слуги народу" потрапляють у таку шалену кількість скандалів? Можливо, у них якесь професійне змагання, як гадаєте?

До другої річниці перемоги Володимира Зеленського на виборах президента Богдан Буткевич склав топ-10 найскандальніших СН-депутатів. До вашої уваги – як вони сварилися, билися, радили продати собак і розповідали про "дітей низької якості".

Обрати було складно, але ми все ж змогли, тож до вашої уваги:

✅Макс Бужанський, який до початку роботи нового скликання парламенту обізнав журналістку "Нового времени" "тупою вівцею";

✅Давид Арахамія та Олександр Корнієнко із "корабельними соснами";

✅Галина Третьякова, яка рік тому розповідала про неправильних дітей "низької якості" і те, кого треба стерилізувати;

✅Євген Брагар, який пропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку;

✅Євген Шевченко - він їздив на поклон до людини, яка називає себе президентом Білорусі, - Олександра Лукашенка. А ще - брав участь у ефірах російських засобів масової дезінформації;

✅Сергій Швець - екс-працівник програми "Гроші", який прославився в Раді як любитель міцних напоїв;

✅Олександр Дубінський, куди ж без нього і перлів про "тупий собачий рот";

✅Данило Гетьманцев, який вчить Соню Кошкіну правопису слова "мінет";

✅Ну і на десерт - Микола Тищенко із вечірками, салютом, "резиновою жінкою" та іншими перлами.

Як вам добірочка?

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