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Новини Відео Скандали в Слузі народу
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Проєкт "Без цензури": Най-най-най. Топова десятка найскандальніших "слуг народу". ВIДЕО

Чому "слуги народу" потрапляють у таку шалену кількість скандалів? Можливо, у них якесь професійне змагання, як гадаєте?

До другої річниці перемоги Володимира Зеленського на виборах президента Богдан Буткевич склав топ-10 найскандальніших СН-депутатів. До вашої уваги – як вони сварилися, билися, радили продати собак і розповідали про "дітей низької якості".

Обрати було складно, але ми все ж змогли, тож до вашої уваги:

✅Макс Бужанський, який до початку роботи нового скликання парламенту обізнав журналістку "Нового времени" "тупою вівцею";

✅Давид Арахамія та Олександр Корнієнко із "корабельними соснами";

✅Галина Третьякова, яка рік тому розповідала про неправильних дітей "низької якості" і те, кого треба стерилізувати;

✅Євген Брагар, який пропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку;

✅Євген Шевченко - він їздив на поклон до людини, яка називає себе президентом Білорусі, - Олександра Лукашенка. А ще - брав участь у ефірах російських засобів масової дезінформації;

✅Сергій Швець - екс-працівник програми "Гроші", який прославився в Раді як любитель міцних напоїв;

✅Олександр Дубінський, куди ж без нього і перлів про "тупий собачий рот";

✅Данило Гетьманцев, який вчить Соню Кошкіну правопису слова "мінет";

✅Ну і на десерт - Микола Тищенко із вечірками, салютом, "резиновою жінкою" та іншими перлами.

Як вам добірочка?

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Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Автор: 

рейтинг (1668) Слуга народу (2822) Буткевич Богдан (439)


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Топ коментарі
+17
бо вони дибіли як і їх виборці.
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22.04.2021 16:32 Відповісти
+6
А я думаю, чому інших слуг не пускають на ефіри...
Бо якщо верхівка така тупа і хамовита, що вже про низи говорити
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22.04.2021 16:38 Відповісти
+6
Это лицо 73%.
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22.04.2021 16:53 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
бо вони дибіли як і їх виборці.
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22.04.2021 16:32 Відповісти
Только быдло выбирает себе подобных, а потом оправдывает действия выбранных ими лидеров дебильного рейтинга.
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22.04.2021 17:59 Відповісти
Как вам подборочка?
Ну так хто ж зробив це разом?, пан Буткевич.
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22.04.2021 16:35 Відповісти
шикарні граблі, а ними по лобі отримують не лише 73%номозглі, нажаль.
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22.04.2021 21:19 Відповісти
да, к сожалению, срез общества как он есть. соль земли, епта.
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22.04.2021 16:36 Відповісти
Это лицо 73%.
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22.04.2021 16:53 Відповісти
Марина і Богдан вміють розставити крапки на і.
Вчорашній ефір дуже цікавий )
https://www.youtube.com/watch?v=1yb6hP14TWA&ab_channel=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80.%D0%9D%D0%95%D0%A2
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22.04.2021 16:36 Відповісти
И это фсё? Маловато будет...А Яременко с девушками низкой социальной анальной ответственности? Там валом......Достойные продолжатели папередников.
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22.04.2021 16:38 Відповісти
А я думаю, чому інших слуг не пускають на ефіри...
Бо якщо верхівка така тупа і хамовита, що вже про низи говорити
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22.04.2021 16:38 Відповісти
Дуже розумних дорого утримувати,крадуть багато і зарплатні дуже високі призначають суддям прокурорам мусорам та й себе не забували.
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22.04.2021 17:02 Відповісти
Цей список не повний без фермера з Коломойського району - Володимира Тимофійчука.
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22.04.2021 16:50 Відповісти
Всего десять?
Там спокойно можно выбрать: "50 самых тыпильных депутатов".
И каждый месяц обновлять список и их перлы.
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22.04.2021 16:53 Відповісти
Рейтинг кто большая мразь среди мразей...
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22.04.2021 17:00 Відповісти
А эта , которая предлагала людей стерилизовать, собаку продать
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22.04.2021 17:04 Відповісти
Блин, как на подбор все моральные уроды...инкубаторские что-ли?
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22.04.2021 17:05 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Най-най-най. Топова десятка найскандальніших "слуг народу" - Цензор.НЕТ 9388
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22.04.2021 17:12 Відповісти
Досрочные выборы в Раду выгодны стране, - Коломойский. 10 мая 2019.- Основатель и хозяин обезьянника тоже заслуживает пару ласковых.
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22.04.2021 17:27 Відповісти
Кунсткамера.

Цирк потвор.

95 квартал.

Україна.

(Кому як подобається)
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22.04.2021 20:26 Відповісти
Тіщенко очолює список беззаперечно.
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22.04.2021 20:55 Відповісти
вас кидоров стрелять там нужно через одного, а тех шо не стрелять через одного на пенсию ,в 2500 грив, шоб ваши деточки поганые жили на одну зарплату
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22.04.2021 21:49 Відповісти
колективне потворне обличчя ЗЕ
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23.04.2021 13:27 Відповісти
ТАКИЕ ЖЕ УРОДЫ (и снаружи, и внутри) - ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ. Их именно так и подбирали - чтобы главному гнусно-гнусявому гнусному цахесу было не так одиноко. Было трудно, но кадровики смогли подобрать на помойках толпу отребья, ещё более тупого и уродливого внешне, чем квартальный партийный фюрер...
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24.09.2021 16:13 Відповісти
 
 