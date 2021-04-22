Проєкт "Без цензури": Най-най-най. Топова десятка найскандальніших "слуг народу". ВIДЕО
Чому "слуги народу" потрапляють у таку шалену кількість скандалів? Можливо, у них якесь професійне змагання, як гадаєте?
До другої річниці перемоги Володимира Зеленського на виборах президента Богдан Буткевич склав топ-10 найскандальніших СН-депутатів. До вашої уваги – як вони сварилися, билися, радили продати собак і розповідали про "дітей низької якості".
Обрати було складно, але ми все ж змогли, тож до вашої уваги:
✅Макс Бужанський, який до початку роботи нового скликання парламенту обізнав журналістку "Нового времени" "тупою вівцею";
✅Давид Арахамія та Олександр Корнієнко із "корабельними соснами";
✅Галина Третьякова, яка рік тому розповідала про неправильних дітей "низької якості" і те, кого треба стерилізувати;
✅Євген Брагар, який пропонував пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку;
✅Євген Шевченко - він їздив на поклон до людини, яка називає себе президентом Білорусі, - Олександра Лукашенка. А ще - брав участь у ефірах російських засобів масової дезінформації;
✅Сергій Швець - екс-працівник програми "Гроші", який прославився в Раді як любитель міцних напоїв;
✅Олександр Дубінський, куди ж без нього і перлів про "тупий собачий рот";
✅Данило Гетьманцев, який вчить Соню Кошкіну правопису слова "мінет";
✅Ну і на десерт - Микола Тищенко із вечірками, салютом, "резиновою жінкою" та іншими перлами.
Як вам добірочка?
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Ну так хто ж зробив це разом?, пан Буткевич.
Вчорашній ефір дуже цікавий )
https://www.youtube.com/watch?v=1yb6hP14TWA&ab_channel=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80.%D0%9D%D0%95%D0%A2
Бо якщо верхівка така тупа і хамовита, що вже про низи говорити
Там спокойно можно выбрать: "50 самых тыпильных депутатов".
И каждый месяц обновлять список и их перлы.
Цирк потвор.
95 квартал.
Україна.
(Кому як подобається)