Из-за позиции Минкульта в Киеве разрушаются исторические здания, - Кличко. ВИДЕО

Из-за позиции Министерства культуры Киев теряет исторические здания.

Об этом лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга. Он сообщил, что Киевсовет в ближайшее время направит обращение к правительству по поводу сохранения культурных достопримечательностей столицы.

"Странной выглядит позиция Министерства культуры, которое включает объекты в Государственный реестр памятников. А точнее - не включает. Уже несколько лет подряд Минкульт не может рассмотреть перечень объектов, которые Департамент культурного наследия столицы ежегодно подает в ведомство. Только за последние три года город направил 32 представления о занесении в реестр более полутора тысяч памятников. Министерство за это время приняло решение только в отношении 23 объектов, 21 - внесли в реестр, 2 признали такими, которые не подлежат внесению. Такая позиция Минкульта приводит к тому, что столица теряет памятники культуры. Они разрушаются, а город не может начать реставрационные работы там, где это необходимо", - отметил Кличко.

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Он отметил, что столица до сих пор ждет решения по таким знаковых объектам, как комплекс культурного наследия завода "Арсенал", завод Рихтерта, Киевский ипподром и тому подобное. При том, что необходимые документы город передал в министерство еще три года назад.

"Я считаю такую ситуацию недопустимой. Поэтому мы подготовили проект обращения Киевсовета к правительству, чтобы оно поручил Министерству культуры безотлагательно рассмотреть в полном объеме представления, которые направлялись органом охраны культурного наследия КГГА", - отметил Виталий Кличко и добавил, что проект обращения будет рассмотрен на ближайшем заседании Киевсовета.

Напомним, ранее Ассоциация городов Украины заявила, что считает недопустимым принятие законопроектов, которые устанавливают монополию Министерства культуры в сфере охраны культурного наследия и лишают местное самоуправление полномочий.