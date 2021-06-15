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Рада приняла закон о завершении реформы прокуратуры. ВИДЕО

Верховная Рада приняла закон, который дает возможность завершить реформирование органов прокуратуры и до 1 сентября назначить членов Совета прокуроров Украины.

Принятие законопроекта №5157 во втором чтении и в целом поддержали 293 народных депутата на пленарном заседании во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект предлагает уполномочить генерального прокурора принимать решения о созыве всеукраинской конференции прокуроров для назначения членов Совета прокуроров Украины и органа, осуществляющего дисциплинарное производство, утверждения положения о порядке работы такого органа и его открытия.

Цель законопроекта заключается в необходимости урегулирования вопросов, связанных с завершением реформы органов прокуратуры, и обеспечения своевременного начала деятельности органа, осуществляющего дисциплинарные производства в отношении прокуроров, а также Совета прокуроров Украины.

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Законопроект касается внесения изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Документ, в частности, предусматривает безальтернативную обязательность прохождения аттестации для возможности вступления в должность прокурора в Офисе генерального прокурора, областной или окружной прокуратуре, в том числе в случае восстановления на должностях по решениям судов.

В законе прописано постоянство действия кадровых комиссий Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, обеспечивающих проведение аттестации прокуроров. Создание, определение периода и порядка работы таких комиссий осуществляет генпрокурор.

Автор: 

ВР (29245) прокуратура (5012) реформы (3951) прокурор (1131) Офис Генпрокурора (2467)


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ждём когда примут закон о завершении вакцинации нации,
и конечно же закон о конце эпохи бедности и начале эры процветания...
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15.06.2021 14:28 Ответить
Завершение реформы? Да она и не начиналась,разве что генеральный прокурор на 200% свой это и есть реформа!
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15.06.2021 14:31 Ответить
бандиты управляют прокуратурой - это значит страна беззаконья и власть бандитов!
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15.06.2021 14:56 Ответить
Не торопитесь завершать, всё равно следующий Президент будет под себя реформировать)
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15.06.2021 15:37 Ответить
Як можна завершити те - що й не починалось...
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15.06.2021 15:42 Ответить
Так легко оказывается делать реформы!!!!!!
Жду закона бубочки о победе над ковидом , над рашкой и возврате Крыма!!!!
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15.06.2021 16:21 Ответить
 
 