Рада приняла закон о завершении реформы прокуратуры. ВИДЕО

Верховная Рада приняла закон, который дает возможность завершить реформирование органов прокуратуры и до 1 сентября назначить членов Совета прокуроров Украины.

Принятие законопроекта №5157 во втором чтении и в целом поддержали 293 народных депутата на пленарном заседании во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект предлагает уполномочить генерального прокурора принимать решения о созыве всеукраинской конференции прокуроров для назначения членов Совета прокуроров Украины и органа, осуществляющего дисциплинарное производство, утверждения положения о порядке работы такого органа и его открытия.

Цель законопроекта заключается в необходимости урегулирования вопросов, связанных с завершением реформы органов прокуратуры, и обеспечения своевременного начала деятельности органа, осуществляющего дисциплинарные производства в отношении прокуроров, а также Совета прокуроров Украины.

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Законопроект касается внесения изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Документ, в частности, предусматривает безальтернативную обязательность прохождения аттестации для возможности вступления в должность прокурора в Офисе генерального прокурора, областной или окружной прокуратуре, в том числе в случае восстановления на должностях по решениям судов.

В законе прописано постоянство действия кадровых комиссий Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, обеспечивающих проведение аттестации прокуроров. Создание, определение периода и порядка работы таких комиссий осуществляет генпрокурор.