Рада ухвалила закон про завершення реформи прокуратури. ВIДЕО

Верховна Рада ухвалила закон, який дає можливість завершити реформування органів прокуратури та до 1 вересня призначити членів Ради прокурорів України.

Ухвалення законопроєкту №5157 у другому читанні та в цілому підтримали 293 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Законопроєкт пропонує уповноважити генерального прокурора ухвалювати рішення про скликання всеукраїнської конференції прокурорів для призначення членів Ради прокурорів України та органу, що здійснює дисциплінарне провадження, затвердження положення про порядок роботи такого органу і його відкриття.

Мета законопроєкту полягає в необхідності врегулювання питань, пов'язаних із завершенням реформи органів прокуратури, і забезпечення своєчасного початку діяльності органу, що здійснює дисциплінарні провадження щодо прокурорів, а також Ради прокурорів України.

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Законопроєкт стосується внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури".

Документ, зокрема, передбачає безальтернативну обов'язковість проходження атестації для можливості вступу на посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласній чи окружній прокуратурі, в тому числі в разі поновлення на посадах за рішеннями судів.

У законі прописано сталість дії кадрових комісій Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, які забезпечують проведення атестації прокурорів. Створення, визначення періоду та порядку роботи таких комісій здійснює генпрокурор.