На Польшу обрушился мощный ливень с ураганом. ВИДЕО
На Польшу обрушился мощный ливень с ураганом. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, мощный ливень прошел сразу в нескольких регионах страны, парализовав, в частности, Познань. В одном из районов города образовалась огромная лужа глубиной более метра и в ней застряли две машины.
Общественный транспорт ехал с опозданием на несколько десятков минут. А из-за оползня парализовало движение трамваев. Спасателям пришлось выезжать на вызовы более 2600 раз.
Топ комментарии
+5 Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.06.2021 11:51
+4 Омерзительный
показать весь комментарий23.06.2021 11:57
+3 Оберст Шмидт
показать весь комментарий23.06.2021 11:57
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В горах всё по другому, не так, как возле плинтуса.
(знаем...плавали))))