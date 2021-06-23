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На Польшу обрушился мощный ливень с ураганом. ВИДЕО

На Польшу обрушился мощный ливень с ураганом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, мощный ливень прошел сразу в нескольких регионах страны, парализовав, в частности, Познань. В одном из районов города образовалась огромная лужа глубиной более метра и в ней застряли две машины.

Общественный транспорт ехал с опозданием на несколько десятков минут. А из-за оползня парализовало движение трамваев. Спасателям пришлось выезжать на вызовы более 2600 раз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Поплыла "Мазда" Жекина!", - сильнейшее наводнение в оккупированной Ялте. ВИДЕО

Автор: 

погода (2819) Польша (8410) ураган (233)


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Топ комментарии
+5
И отделались легким испугом. А в крысму ялту нахрен смыло в море. Вот вам разница между Европой и совком
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23.06.2021 11:51
+4
Нужно быть объективным. Ялта в горном районе находится. Еще и в котловане по сути. В горах дожди всегда страшнее, чем на равнине.
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23.06.2021 11:57
+3
Не забудь прокомментировать сильные ливни в горных районах Украины.
В горах всё по другому, не так, как возле плинтуса.
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23.06.2021 11:57
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И отделались легким испугом. А в крысму ялту нахрен смыло в море. Вот вам разница между Европой и совком
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23.06.2021 11:51 Ответить
100%
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23.06.2021 11:56 Ответить
Не забудь прокомментировать сильные ливни в горных районах Украины.
В горах всё по другому, не так, как возле плинтуса.
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23.06.2021 11:57 Ответить
Нужно быть объективным. Ялта в горном районе находится. Еще и в котловане по сути. В горах дожди всегда страшнее, чем на равнине.
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23.06.2021 11:57 Ответить
Russish Shwine не дозволять скривдити улюблену Москву.
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23.06.2021 12:09 Ответить
Дурень ты.
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23.06.2021 12:10 Ответить
Я тебе з 2014 пам'ятаю, ;Задумчивый;.
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23.06.2021 12:22 Ответить
Я тебя тоже помню, Любознательный.
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23.06.2021 12:24 Ответить
Погано шифруєшся, любитель кадирівців.
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23.06.2021 12:34 Ответить
Я же говорю, что ты - дурень. Еще и заднеприводный оказывается.
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23.06.2021 12:36 Ответить
Час тобі знову в деактив, сєпарок.
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23.06.2021 16:25 Ответить
держитесь !
(знаем...плавали))))
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23.06.2021 11:58 Ответить
Враждебная погода Тварь!
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23.06.2021 12:08 Ответить
До нас іде погода...
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23.06.2021 12:35 Ответить
 
 