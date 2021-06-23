На Польшу обрушился мощный ливень с ураганом. ВИДЕО

На Польшу обрушился мощный ливень с ураганом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, мощный ливень прошел сразу в нескольких регионах страны, парализовав, в частности, Познань. В одном из районов города образовалась огромная лужа глубиной более метра и в ней застряли две машины.

Общественный транспорт ехал с опозданием на несколько десятков минут. А из-за оползня парализовало движение трамваев. Спасателям пришлось выезжать на вызовы более 2600 раз.

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