На Польщу обрушилася потужна злива з ураганом. ВIДЕО
На Польщу обрушилася потужна злива з ураганом. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, потужна злива пройшла відразу в кількох регіонах країни, паралізувавши, зокрема, Познань. В одному з районів міста утворилася величезна калюжа завглибшки понад метр і в ній застрягли дві машини.
Громадський транспорт їхав із запізненням на кілька десятків хвилин. А через зсув паралізувало рух трамваїв. Рятувальникам довелося виїжджати на виклики понад 2600 разів.
Топ коментарі
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.06.2021 11:51
+4 Омерзительный
показати весь коментар23.06.2021 11:57
+3 Оберст Шмидт
показати весь коментар23.06.2021 11:57
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В горах всё по другому, не так, как возле плинтуса.
(знаем...плавали))))