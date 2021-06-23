УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12129 відвідувачів онлайн
Новини Відео
13 168 16

На Польщу обрушилася потужна злива з ураганом. ВIДЕО

На Польщу обрушилася потужна злива з ураганом. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, потужна злива пройшла відразу в кількох регіонах країни, паралізувавши, зокрема, Познань. В одному з районів міста утворилася величезна калюжа завглибшки понад метр і в ній застрягли дві машини.

Громадський транспорт їхав із запізненням на кілька десятків хвилин. А через зсув паралізувало рух трамваїв. Рятувальникам довелося виїжджати на виклики понад 2600 разів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Поплила "Мазда" Жекіна!", - найсильніша повінь в окупованій Ялті. ВIДЕО

Автор: 

погода (789) Польща (8498) ураган (77)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
И отделались легким испугом. А в крысму ялту нахрен смыло в море. Вот вам разница между Европой и совком
показати весь коментар
23.06.2021 11:51
+4
Нужно быть объективным. Ялта в горном районе находится. Еще и в котловане по сути. В горах дожди всегда страшнее, чем на равнине.
показати весь коментар
23.06.2021 11:57
+3
Не забудь прокомментировать сильные ливни в горных районах Украины.
В горах всё по другому, не так, как возле плинтуса.
показати весь коментар
23.06.2021 11:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И отделались легким испугом. А в крысму ялту нахрен смыло в море. Вот вам разница между Европой и совком
показати весь коментар
23.06.2021 11:51 Відповісти
100%
показати весь коментар
23.06.2021 11:56 Відповісти
Не забудь прокомментировать сильные ливни в горных районах Украины.
В горах всё по другому, не так, как возле плинтуса.
показати весь коментар
23.06.2021 11:57 Відповісти
Нужно быть объективным. Ялта в горном районе находится. Еще и в котловане по сути. В горах дожди всегда страшнее, чем на равнине.
показати весь коментар
23.06.2021 11:57 Відповісти
Russish Shwine не дозволять скривдити улюблену Москву.
показати весь коментар
23.06.2021 12:09 Відповісти
Дурень ты.
показати весь коментар
23.06.2021 12:10 Відповісти
Я тебе з 2014 пам'ятаю, ;Задумчивый;.
показати весь коментар
23.06.2021 12:22 Відповісти
Я тебя тоже помню, Любознательный.
показати весь коментар
23.06.2021 12:24 Відповісти
Погано шифруєшся, любитель кадирівців.
показати весь коментар
23.06.2021 12:34 Відповісти
Я же говорю, что ты - дурень. Еще и заднеприводный оказывается.
показати весь коментар
23.06.2021 12:36 Відповісти
Час тобі знову в деактив, сєпарок.
показати весь коментар
23.06.2021 16:25 Відповісти
держитесь !
(знаем...плавали))))
показати весь коментар
23.06.2021 11:58 Відповісти
Враждебная погода Тварь!
показати весь коментар
23.06.2021 12:08 Відповісти
До нас іде погода...
показати весь коментар
23.06.2021 12:35 Відповісти
 
 