На Польщу обрушилася потужна злива з ураганом. ВIДЕО

На Польщу обрушилася потужна злива з ураганом. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, потужна злива пройшла відразу в кількох регіонах країни, паралізувавши, зокрема, Познань. В одному з районів міста утворилася величезна калюжа завглибшки понад метр і в ній застрягли дві машини.

Громадський транспорт їхав із запізненням на кілька десятків хвилин. А через зсув паралізувало рух трамваїв. Рятувальникам довелося виїжджати на виклики понад 2600 разів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Поплила "Мазда" Жекіна!", - найсильніша повінь в окупованій Ялті. ВIДЕО