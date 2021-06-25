Мужчина стрелял из окна многоэтажки в Киеве, - полиция. ВИДЕО

Патрульные задержали мужчину, который, вероятно, стрелял из окна квартиры в Святошинском районе Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram.

Cообщается, что сегодня патрульные получили вызов на улицу Академика Ефремова. Несколько жителей многоквартирного дома жаловались, что слышали выстрелы и крики с четвертого этажа.

Прибыв на место, патрульные увидели мужчину, который выглядывал из окна, а в руках у него был предмет, похожий на винтовку.

"Патрульные пообщались с мужчиной - тот открыл им дверь и впустил в квартиру, где инспекторы увидели предметы, похожие на оружие и наркотики", - сказано в сообщении.

Инспекторы задержали 51-летнего жителя квартиры.

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