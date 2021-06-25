Мужчина стрелял из окна многоэтажки в Киеве, - полиция. ВИДЕО
Патрульные задержали мужчину, который, вероятно, стрелял из окна квартиры в Святошинском районе Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram.
Cообщается, что сегодня патрульные получили вызов на улицу Академика Ефремова. Несколько жителей многоквартирного дома жаловались, что слышали выстрелы и крики с четвертого этажа.
Прибыв на место, патрульные увидели мужчину, который выглядывал из окна, а в руках у него был предмет, похожий на винтовку.
"Патрульные пообщались с мужчиной - тот открыл им дверь и впустил в квартиру, где инспекторы увидели предметы, похожие на оружие и наркотики", - сказано в сообщении.
Инспекторы задержали 51-летнего жителя квартиры.
Топ комментарии
+14 Welt Schmerz
показать весь комментарий25.06.2021 14:40
+5 Прощай немытая раССея
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+5 Apollo #472837
показать весь комментарий25.06.2021 14:39
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А взагалі коли стріляєш із вікна треба стріляти із глибини кімнати, щоб
ворожий снайпермент не помітив звідки ведуть вогонь.
випердьок расєйського міра
С 30 метров очень пуля в дерево заходила сантиметров на 5.
Так шо если на вас навели воздушку - не спешите смеяться, там разные варианты возможны.
Даже не переделанная воздушка магнум полтораграмовой охотничей пулей очень просто пробьёт вам череп.
https://censor.net/ua/news/3270687/shkolyarka_zastrelyla_svogo_16richnogo_tovarysha_z_pnevmatychnoyi_rushnytsi_v_buchi_nyebytov_foto
Так что да - вполне убойная вещь.
Воздушка под 5,5 ето екзотика, на неё такое же разрешение как на 12й калибр надо, нафиг она кому нужна
Ой... це до цитатника.
геволт!!!!
Тому й "знайшли" щось схоже...