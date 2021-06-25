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Чоловік стріляв із вікна багатоповерхівки в Києві, - поліція. ВIДЕО

Патрульні затримали чоловіка, який, імовірно, стріляв з вікна квартири в Святошинському районі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Києва у Telegram.

Повідомляється, що сьогодні патрульні отримали виклик на вулицю Академіка Єфремова. Кілька жителів багатоквартирного будинку скаржилися, що чули постріли і крики з четвертого поверху.

Прибувши на місце, патрульні побачили чоловіка, який визирав з вікна, а в руках у нього був предмет, схожий на гвинтівку.

"Патрульні поспілкувалися з чоловіком - той відкрив їм двері та впустив у квартиру, де інспектори побачили предмети, схожі на зброю та наркотики", - йдеться в повідомленні.

Інспектори затримали 51-річного жителя квартири.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'яний житель Прикарпаття влаштував стрілянину в кафе: поранено 26-річного чоловіка

Автор: 

Київ (19520) стрілянина (1783)


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Топ коментарі
+14
Прибыв на локацию, похожую на место, похожие на патрульных существа увидели похожий на мужчину организм, который выглядывал из отверстия, похожего на окно, а в напоминающих руки отростках у него был предмет, похожий на винтовку.
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25.06.2021 14:40
+5
Тогда надо писать уже "существо похожее на человека"...
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25.06.2021 14:31
+5
Про яку зброю мова, коли це воздушка ? )
А взагалі коли стріляєш із вікна треба стріляти із глибини кімнати, щоб ворожий снайпер мент не помітив звідки ведуть вогонь.
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25.06.2021 14:39
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Тогда надо писать уже "существо похожее на человека"...
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25.06.2021 14:31 Відповісти
шо робиться? навкруги самі бакляни
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25.06.2021 14:32 Відповісти
51 год, большая половина жизни уже прожита, а ума так и не прибавилось. Просто дебил!!!
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25.06.2021 14:38 Відповісти
Может мужику померещился пролетаюющий судья ОАСК, в такую жару всякое может привидиться.
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25.06.2021 14:43 Відповісти
Этот стрелял по Пете летевшему на Мальдивы.
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25.06.2021 15:21 Відповісти
Это салют зеленскому от его избирателя за чистосердечное признание в государственной измене
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25.06.2021 23:56 Відповісти
Про яку зброю мова, коли це воздушка ? )
А взагалі коли стріляєш із вікна треба стріляти із глибини кімнати, щоб ворожий снайпер мент не помітив звідки ведуть вогонь.
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25.06.2021 14:39 Відповісти
Ты тоже идиот?
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25.06.2021 14:40 Відповісти
Чого це ? )
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25.06.2021 14:47 Відповісти
бо він місцевий грубіян,
випердьок расєйського міра
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25.06.2021 14:52 Відповісти
Лет двадцать назад приходилось мне стрелять из воздушки, переделанной под 5,6мм.
С 30 метров очень пуля в дерево заходила сантиметров на 5.
Так шо если на вас навели воздушку - не спешите смеяться, там разные варианты возможны.
Даже не переделанная воздушка магнум полтораграмовой охотничей пулей очень просто пробьёт вам череп.
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25.06.2021 14:47 Відповісти
Под 5.6? Может 5.5? Пружину усиленную поставили? Кстати, тут на цензоре проскакивала новость о том, как из воздушкт застрелили подростка:

https://censor.net/ua/news/3270687/shkolyarka_zastrelyla_svogo_16richnogo_tovarysha_z_pnevmatychnoyi_rushnytsi_v_buchi_nyebytov_foto

Так что да - вполне убойная вещь.
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25.06.2021 15:10 Відповісти
Не, именно под 5,6, который 22 lr, с рассверленым стволом и курком.
Воздушка под 5,5 ето екзотика, на неё такое же разрешение как на 12й калибр надо, нафиг она кому нужна
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25.06.2021 17:04 Відповісти
Прибыв на локацию, похожую на место, похожие на патрульных существа увидели похожий на мужчину организм, который выглядывал из отверстия, похожего на окно, а в напоминающих руки отростках у него был предмет, похожий на винтовку.
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25.06.2021 14:40 Відповісти
Мужчина стрелял из окна многоэтажки в Киеве, - полиция - Цензор.НЕТ 1905
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25.06.2021 14:46 Відповісти


Ой... це до цитатника.
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25.06.2021 15:19 Відповісти
c вааздушкі па гарабцам !
геволт!!!!
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25.06.2021 14:50 Відповісти
Обычня мелкашка-переломка. Калибр 4.5. Кстати, в Украине без разрешения можно купить только 4.5. А вот за поребриком без разрешения можно взять 5.5. Парадокс.
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25.06.2021 15:13 Відповісти
Та ты шо?!Хотя,если бы интересовался вопросом,то х..рни не писал бы.В Украине можно свободно приобрести пневму в калибре до 4.5(включительно),без ограничения скорости полёта пули.Всё,что свыше 4.5-до 100м.с.А у запоребриковцев есть ограничение по мощности.Там даже 4.5мм,с энергетикой свыше 25Дж,считается охот.оружием и продаётся по лицензии.Тот же Хатсан 125 выдаёт 30+Дж,у нас доступен везде и всем.
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25.06.2021 16:13 Відповісти
из воздушки кто-то ворон вакцинировал
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25.06.2021 15:16 Відповісти
Якщо пневмат до 4,5 мм включно, то за ст. 174 КУпАП не порушення.
Тому й "знайшли" щось схоже...
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25.06.2021 15:23 Відповісти
Предметы похожие на наркотики... Это что, чай, мука, таблетки...
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25.06.2021 16:21 Відповісти
всё было похожее и тело на мужчину , и предмет похожий на винтовку, и только наркотики сразу определили . наверное сразу экспертизу на месте провели)))"Патрульные пообщались с мужчиной - тот открыл им дверь и впустил в квартиру, где инспекторы увидели предметы, похожие на оружие и наркотики", - сказано в сообщении."
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25.06.2021 16:25 Відповісти
 
 