Чоловік стріляв із вікна багатоповерхівки в Києві, - поліція. ВIДЕО
Патрульні затримали чоловіка, який, імовірно, стріляв з вікна квартири в Святошинському районі Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Києва у Telegram.
Повідомляється, що сьогодні патрульні отримали виклик на вулицю Академіка Єфремова. Кілька жителів багатоквартирного будинку скаржилися, що чули постріли і крики з четвертого поверху.
Прибувши на місце, патрульні побачили чоловіка, який визирав з вікна, а в руках у нього був предмет, схожий на гвинтівку.
"Патрульні поспілкувалися з чоловіком - той відкрив їм двері та впустив у квартиру, де інспектори побачили предмети, схожі на зброю та наркотики", - йдеться в повідомленні.
Інспектори затримали 51-річного жителя квартири.
Топ коментарі
+14 Welt Schmerz
показати весь коментар25.06.2021 14:40
+5 Прощай немытая раССея
показати весь коментар25.06.2021 14:31
+5 Apollo #472837
показати весь коментар25.06.2021 14:39
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А взагалі коли стріляєш із вікна треба стріляти із глибини кімнати, щоб
ворожий снайпермент не помітив звідки ведуть вогонь.
випердьок расєйського міра
С 30 метров очень пуля в дерево заходила сантиметров на 5.
Так шо если на вас навели воздушку - не спешите смеяться, там разные варианты возможны.
Даже не переделанная воздушка магнум полтораграмовой охотничей пулей очень просто пробьёт вам череп.
https://censor.net/ua/news/3270687/shkolyarka_zastrelyla_svogo_16richnogo_tovarysha_z_pnevmatychnoyi_rushnytsi_v_buchi_nyebytov_foto
Так что да - вполне убойная вещь.
Воздушка под 5,5 ето екзотика, на неё такое же разрешение как на 12й калибр надо, нафиг она кому нужна
Ой... це до цитатника.
геволт!!!!
Тому й "знайшли" щось схоже...