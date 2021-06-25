Чоловік стріляв із вікна багатоповерхівки в Києві, - поліція. ВIДЕО

Патрульні затримали чоловіка, який, імовірно, стріляв з вікна квартири в Святошинському районі Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Києва у Telegram.

Повідомляється, що сьогодні патрульні отримали виклик на вулицю Академіка Єфремова. Кілька жителів багатоквартирного будинку скаржилися, що чули постріли і крики з четвертого поверху.

Прибувши на місце, патрульні побачили чоловіка, який визирав з вікна, а в руках у нього був предмет, схожий на гвинтівку.

"Патрульні поспілкувалися з чоловіком - той відкрив їм двері та впустив у квартиру, де інспектори побачили предмети, схожі на зброю та наркотики", - йдеться в повідомленні.

Інспектори затримали 51-річного жителя квартири.

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