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Нацполіція (13916) стрілянина (1676) Івано-Франківська область (727)

П'яний житель Прикарпаття влаштував стрілянину в кафе: поранено 26-річного чоловіка

Новини Цензор.НЕТ Події

Правоохоронці встановили і затримали зловмисника, який поранив прикарпатця, вистріливши в нього з пневматичної рушниці. За цим фактом розпочато кримінальне провадження та з'ясовуються всі обставини події.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікації поліції Івано-Франківської області.

За даними поліції, 20 червня близько 23:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в селі Клубівці Тисменицької територіальної громади в одному з кафе невідомий відкрив стрілянину, в якій постраждала людина.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, оперативні працівники, експерт-криміналіст.

В ході першочергових слідчих дій, опитування свідків і очевидців події правоохоронці з'ясували, що 36-річний місцевий житель у стані сп'яніння прийшов у кафе і раптово почав конфлікт з компанією чоловіків. Суперечку вони продовжили на вулиці, але вона швидко завершилася, і всі розійшлися.

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Однак зловмисник пішов додому, де взяв предмет, схожий на пневматичну рушницю, і повернувся в кафе. Перебуваючи всередині, хуліган вистрілив в бік чоловіка. В результаті 26-річний місцевий житель дістав поранення і госпіталізований до лікувального закладу. Правопорушник був затриманий на місці.

Предмет, схожий на пневматичну рушницю, поліцейські вилучили і направили на експертизу.

Пяний житель Прикарпаття влаштував стрілянину в кафе: поранено 26-річного чоловіка 01
Пяний житель Прикарпаття влаштував стрілянину в кафе: поранено 26-річного чоловіка 02
Пяний житель Прикарпаття влаштував стрілянину в кафе: поранено 26-річного чоловіка 03

Слідчі затримали хулігана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру по ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, незабаром суд обере йому запобіжний захід. Триває слідство.

Автор: Анастасія Потіха
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Дайте ему удочку, пусть в аквариуме рыбу ловит.
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22.06.2021 11:26 Відповісти
лучше швабру и тряпку, пускай месяц в этом кафе сортир моет
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22.06.2021 12:08 Відповісти
Селюки развлекаются как могут...
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22.06.2021 15:56 Відповісти
"...что 36-летний местный житель в состоянии опьянения пришел в кафе и внезапно совершил конфликт с компанией мужчин..."

😂
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22.06.2021 16:01 Відповісти
 
 