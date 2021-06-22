П'яний житель Прикарпаття влаштував стрілянину в кафе: поранено 26-річного чоловіка

Правоохоронці встановили і затримали зловмисника, який поранив прикарпатця, вистріливши в нього з пневматичної рушниці. За цим фактом розпочато кримінальне провадження та з'ясовуються всі обставини події.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікації поліції Івано-Франківської області.

За даними поліції, 20 червня близько 23:30 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в селі Клубівці Тисменицької територіальної громади в одному з кафе невідомий відкрив стрілянину, в якій постраждала людина.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, оперативні працівники, експерт-криміналіст.

В ході першочергових слідчих дій, опитування свідків і очевидців події правоохоронці з'ясували, що 36-річний місцевий житель у стані сп'яніння прийшов у кафе і раптово почав конфлікт з компанією чоловіків. Суперечку вони продовжили на вулиці, але вона швидко завершилася, і всі розійшлися.

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Однак зловмисник пішов додому, де взяв предмет, схожий на пневматичну рушницю, і повернувся в кафе. Перебуваючи всередині, хуліган вистрілив в бік чоловіка. В результаті 26-річний місцевий житель дістав поранення і госпіталізований до лікувального закладу. Правопорушник був затриманий на місці.

Предмет, схожий на пневматичну рушницю, поліцейські вилучили і направили на експертизу.







Слідчі затримали хулігана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру по ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, незабаром суд обере йому запобіжний захід. Триває слідство.