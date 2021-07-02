Антитеррористические учения в синагоге Бродского в Киеве. ВИДЕО+ФОТО
Служба безопасности Украины провела в хоральной синагоне Бродского антитеррористические учения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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нам не треба масла,
тільки б тая сінагога
нігди не погасла........
Нєкотория вжє замучалісь_ то прішєй то обрєз..
Ви тама опрєдєлітєсь...
🤔
...
😇
Блін, так вони усе розкрили наперед. Нащо такі навчання ?