Антитерористичні навчання в синагозі Бродського в Києві. ВІДЕО+ФОТО
Служба безпеки України провела в хоральній синагозі Бродського антитерористичні навчання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+28 belge
показати весь коментар02.07.2021 22:00
+10 HartmannEri
показати весь коментар02.07.2021 22:05
+8 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар02.07.2021 22:02
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нам не треба масла,
тільки б тая сінагога
нігди не погасла........
Нєкотория вжє замучалісь_ то прішєй то обрєз..
Ви тама опрєдєлітєсь...
🤔
...
😇
Блін, так вони усе розкрили наперед. Нащо такі навчання ?