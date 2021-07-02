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Антитерористичні навчання в синагозі Бродського в Києві. ВІДЕО+ФОТО

Служба безпеки України провела в хоральній синагозі Бродського антитерористичні навчання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Антитерористичні навчання в синагозі Бродського в Києві 01
Антитерористичні навчання в синагозі Бродського в Києві 02
Антитерористичні навчання в синагозі Бродського в Києві 03
Антитерористичні навчання в синагозі Бродського в Києві 04

Автор: 

Київ (19502) СБУ (12829) синагога (36) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+28
Тренировались спасать самое дорогое, что у нас есть..
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02.07.2021 22:00
+10
Баканова обрезали?
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02.07.2021 22:05
+8
важко зрозуміти, чим керувалось керівництво СБУ.
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02.07.2021 22:02
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Тренировались спасать самое дорогое, что у нас есть..
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02.07.2021 22:00 Відповісти
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02.07.2021 22:02 Відповісти
задрали !!!!!!!!!!
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02.07.2021 22:23 Відповісти
Іде підготовка до https://glavcom.ua/country/society/yudeyski-svyata-stanut-derzhavnimi-v-ukrajini-jevreyska-gromada-kijeva-privitala-rishennya-zelenskogo-696146.html?fbclid=IwAR3nVV1M768QQUjoxIHzth2cNrAzupolQC3CcKZfxAC6kRw7AIv6QfxGmQc майбутніх свят?
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02.07.2021 22:43 Відповісти
...підготовка до прийняття закону про онтєсємітізьм.
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03.07.2021 05:07 Відповісти
реформы?
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02.07.2021 23:13 Відповісти
обрізки
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03.07.2021 13:16 Відповісти
важко зрозуміти, чим керувалось керівництво СБУ.
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02.07.2021 22:02 Відповісти
Не чим, а ким..
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02.07.2021 22:03 Відповісти
Щось, напевно, знають...
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02.07.2021 22:03 Відповісти
Интересно, а лавле слабо провести..и сепарские кельи прошерстить и подвалы
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02.07.2021 22:04 Відповісти
Баканова обрезали?
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02.07.2021 22:05 Відповісти
кашерное БУ Бу вместе с кошерным клованским идиетом ля ребятки если захотят чтобы иудеи полетали от С-4 то никакие ваши учения и тренировки не помогут Аллах Акбар работает куда интересней даже ФБРАНБ И ЦРУ не успевают реагировать.... а у них чуйка на террористов еще та... только бесите народ которой начинает вычитывать в бордах лозунг Бей..пейсатых чтобы олигархи боялись... К осени посадим Беню и всем остальным билет до Исторической Родины даром и в один конец... да похоже это будет единственная заслуга захвата власти в Украине иудеями... чтобы их прокляли на века и в Украину ..никто и никогда...
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02.07.2021 22:23 Відповісти
История Украины богата на погромы
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02.07.2021 22:05 Відповісти
Погроми це дрімуче минуле. Зараз більш ефективний остракізм політичний та економічний. Не купуйте у непорядних осіб і не майте з ними ніяких справ.
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02.07.2021 22:53 Відповісти
Задолбали! На каждом шагу уже!
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02.07.2021 22:10 Відповісти
Я теперь знаю куда еси сто уедет Зеленский
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02.07.2021 22:14 Відповісти
Шо, уже началось и без меня???? Предупреждать надо заранее и с каким оружием приходить!!!!
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02.07.2021 22:18 Відповісти
Прішівающим...
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02.07.2021 22:32 Відповісти
ну что, спасли Бродского?!
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02.07.2021 22:19 Відповісти
нам не треба молока,
нам не треба масла,
тільки б тая сінагога
нігди не погасла........
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02.07.2021 22:22 Відповісти
Такі пора начать "прішиванійо"??
Нєкотория вжє замучалісь_ то прішєй то обрєз..
Ви тама опрєдєлітєсь...
🤔
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02.07.2021 22:24 Відповісти
на нижнем фото авто (кабриолет) пресс-секретаря СБУ...или дежурного фотографа СБУ )))))
Антитерористичні навчання в синагозі Бродського в Києві - Цензор.НЕТ 9880

...
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02.07.2021 22:25 Відповісти
А це що дуже важливий об'єкт?
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02.07.2021 22:26 Відповісти
очень его тайно посещает весь зелений квартал разом з картавим.
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02.07.2021 22:58 Відповісти
Це глобальний виток жидівства в Україні...
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03.07.2021 13:12 Відповісти
Ані бєгают по ВР та ОП і пугают сваімі обрєзами...🤣
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02.07.2021 22:30 Відповісти
А чого в не мацковському *********** культових будівель??
😇
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02.07.2021 22:39 Відповісти
да ну нах...єто шо за востаніе новоявленого еврейского козачества.
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02.07.2021 22:57 Відповісти
Хазаія в дії !!!
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03.07.2021 08:28 Відповісти
Надіюсь, усіх терористів захватили разом з приютившим їх равином.
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03.07.2021 09:05 Відповісти
А шо,уже терористи насебе нападають
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03.07.2021 13:10 Відповісти
кто нападал? вейшнория? и шо ж богоносные не смогли договориться ???
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04.07.2021 10:10 Відповісти
А чому вони у сусіднє кафе усі пішли ? Тайний хід ?
Блін, так вони усе розкрили наперед. Нащо такі навчання ?
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04.07.2021 10:21 Відповісти
 
 